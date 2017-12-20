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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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8 января в истории

8 января именины празднуют: Константин, Александр, Анфиса, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Мария.

Собор Пресвятой Богородицы 

Знаменательные события

1654 - В Переяславле генеральный военный совет принял решение о создании военно-политического союза Украины и России

1709 -  В Москве издан «Брюсов календарь»

1851 - Физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится

1861 - В России вышел первый номер журнала «Вокруг Света» - старейшего русского, советского и российского научно-популярного и страноведческого журнала
1942 - Началась Ржевско-Вяземская наступательная операция
1957 - Бобби Фишер в возрасте 14 лет стал чемпионом США по шахматам. По версии журнала Chess Informant, Бобби является лучшим шахматистом XX века
1959 - Шарль де Голль становится президентом Французской Республики
1961 - Французы на референдуме проголосовали за предоставление Алжиру независимости
1976 - С конвейера Запорожского автозавода «Коммунар» сошел миллионный «запорожец»
1977 - В Москве прогремело 3 взрыва: на улице 25 Октября, в магазине на площади Дзержинского и в вагоне поезда метро между станциями «Измайловский парк» и «Первомайская»
1988 - Подвиг девятой роты у высоты 3234. Бой за господствующую высоту над дорогой в город Хост (Афганистан) между частями Советской Армии и вооружёнными формированиями афганских мятежников
1994 - с космодрома Байконур осуществлён запуск российского пилотируемого космического корабля Союз ТМ-18
2004 - Прошла церемония «крещения» морского суперлайнера «Queen Mary 2» 

8 января родились

1720 - Джеймс Харгривс, английский изобретатель прядильной машины
1824 - Уилки Коллинз, английский писатель («Женщина в белом», «Лунный камень»)
1849 - Степан Осипович Макаров, русский флотоводец, океанограф, полярный исследователь, кораблестроитель
1865 - Михаил Иванович Туган-Барановский, учёный-экономист, государственный и общественный деятель Украины
1872 - Николай Панин-Коломенкин русский и советский спортсмен и тренер, первый олимпийский чемпион в истории России
1886 - Степан Шкурат советский актер театра и кино, певец, Народный артист РСФСР

1888 - Гнат Юра, украинский советский театральный режиссёр, актёр театра и кино, народный артист СССР
1891 - Бронислава Нижинская русская балерина, хореограф и педагог
1892 - Поль Вайян-Кутюрье, французский писатель, деятель коммунистического движения
1894 - святой Максимилиан Кольбе, польский священник-францисканец и святой мученик, погибший в Освенциме в 1941 году, добровольно пошедший на смерть ради спасения товарища по несчастью, польского сержанта Франтишека Гаёвничека
1896 - Стяпонас Дарюс, литовский лётчик, национальный герой
1902 - Георгий Маленков советский государственный и партийный деятель

1902 - Карл Роджерс американский психолог и педагог

1910 - Галина Уланова русская и советская балерина, балетный педагог, Народная артистка СССР

 1913 - Ярослав Смеляков советский поэт, критик, переводчик

1926 - Ханае Мори японский кутюрье и дизайнер одежды
1935 - Элвис Пресли, американский певец и актёр, «король Рок'н'Ролла»
1935 - Васи́ль Андре́евич Симоне́нко. украинский поэт и журналист, один из наиболее ярких представителей поколения «шестидесятников»
1937 - Ширли Бэсси, британская эстрадная певица
1941 - Грэхэм Чэпмен, британский актёр, сценарист, продюсер, композитор. Участник известной комик-группы Монти Пайтон
1942 - Стивен Уильям Хокинг, один из наиболее влиятельных в научном смысле и известных широкой общественности физиков-теоретиков нашего времени
1944 - Татьяна Егорова советская и российская актриса театра и кино, писательница
1947 - Дэвид Боуи, английский рок-музыкант и актёр
1947 - Марина Неелова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
1963 - Леонид Фёдоров, российский рок-музыкант, лидер группы АукцЫон
1981 - Лорен Хьюитт, австралийская актриса

Умерли 8 января

 1324 - Марко Поло итальянский купец и путешественник

1642 - Галилео Галилей итальянский ученый - физик и астроном

1878 - Николай Некрасов русский поэт, писатель и публицист

1896 - Поль Верлен французский поэт, основоположник символизма

 1916 - Лев Голицын русский промышленник, основатель виноделия в Крыму

 1934 - Андрей Белый русский писатель, поэт, критик

1962 - Роже Дюкре французский фехтовальщик, трехкратный олимпийский чемпион, журналист

 1967 - Николай Охлопков советский актер театра и кино, режиссер, Народный артист СССР

1996 - Франсуа Миттеран французский политический деятель, 21-й президент Франции (1981-1995)

2007 - Елена Петушкова советская спортсменка (конный спорт), тренер, олимпийская чемпионка.


Общество Собор Пресвятой Богородицы
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