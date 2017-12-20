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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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9 января в истории

9 января именины празднуют: Степан, Федор, Антонина, Тихон.

Знаменательные события

1648 - Запорожские казаки избирают гетманом Богдана Хмельницкого

1769 -  В России введены первые бумажные деньги – Екатерина II подписала манифест о введении в России ассигнаций

1792 - заключён Ясский мирный договор, завершивший русско-турецкую войну 1787-1792
1877 -  Организовано Всероссийское театральное общество
1905 - «Кровавое воскресенье» в Санкт-Петербурге: составлена «Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II», при попытке вручить её царю мирная демонстрация была жестоко разогнана властями
1907 - в Вильнюсе открылась первая литовская художественная выставка
1932 - в руинах древнего индейского поселения Монте-Альбана на юге Мексики обнаружен богатейший клад XIII века, принадлежащий народности сапотеки
1943 - Были арестованы все члены «Молодой гвардии»

1951 - официально открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке
1969 - Состоялся первый испытательный полет самолета «Конкорд»
1992 - провозглашение независимости Республики Сербской
1992 - Гвинея, Венесуэла и Чили признали независимость Украины. В этот же день Украина установила дипломатические отношения с КНДР
1996 - боевики Салмана Радуева захватили здание больницы в Кизляре, взяв в заложники 3700 человек
9 января родились

1797 - Фердинанд Врангель российский мореплаватель, полярный исследователь

1817 - Александр Афанасьев-Чужбинский, украинский и русский писатель. («Что было на сердце», «Воспоминания о Т. Г. Шевченко» и т.д.
1859 - Петр Кащенко русский врач-психиатр и общественный деятель
1878 - Уотсон Джон Бродес, американский психолог, основатель бихевиоризма (одно из направлений психологии, сводит поведение людей к механическим, машиноподобным актам в ответ на внешние раздражения)
1889 - Перси Джон Даниелла, британский математик, разработал обобщенную теорию интегрирования и дифференцирования
1890 - Карел Чапек, чешский писатель, самые известные произведения: сборники рассказов и сказок, роман «Война с саламандрами», пьесы «Белая болезнь», «Мать», «Из жизни насекомых», «РУР». Придумал и распространил название «робот»
1907 - Николай Ливицкий, украинский общественно-политический деятель, Президент УНР в изгнании
1908 - Симона де Бовуар французская писательница, идеолог феминистического движения
1913 - Никсон Ричард, 37-й президент США. Никсон - единственный президент США, который досрочно прекратил свои полномочия и подал в отставку. Это случилось после скандала, известного как «Уотергейт», и обвинений, которые угрожали ему импичментом
1920 - Мечислав Павликовський, польский актер театра и кино. Популярность принесла роль Яна Заглобы в фильме Пан Володыевский, а также он был ведущим в «В вечерах у микрофона»
1924 - Сергей Параджанов, армяно-украинский кинорежиссер («Тени забытых предков», «Цвет граната» и др)
1944 - Джимми Пейдж, британский музыкальный деятель, один из лучших гитаристов, создатель рок-группы Led Zeppelin
1951 - Семен Фурман советский и российский актер театра и кино
1970 - Лара Фабиан, бельгийско-канадская певица, которая известна всему миру сильным вокалом и филигранной техникой исполнения
1978 - Александр Джеймс Маклин, певец, участник группы «Backstreet Boys»

Умерли 9 января

 1514 - Анна Бретонская правящая герцогиня Бретани (1488-1514), королева Франции (1491-1514)

1873 - Наполеон III президент и последний император Франции (1852-1870)

 1918 - Эмиль Рено французский изобретатель, художник и популяризатор науки, предтеча мультипликации 1936 - Джон Гилберт американский актер эпохи немого кино.

Общество Кащенко Лара Фабиан
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