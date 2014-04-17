10 января в истории 10 января именины празднуют: Игнат, Александр, Аркадий, Ефим, Никанор, Петр, Семен.

День метро

Знаменательные события

49 до н. э. - Юлий Цезарь пересёк с войском Рубикон, что означало неизбежное начало гражданской войны

1429 - Герцог Бургундский Филипп III Добрый учредил орден Золотого Руна

1601 - Английская Ост-Индийская компания получила право монопольной торговли на полуострове Индостан, в Индокитае и на островах Юго-восточной Азии

1775 - в Москве, на Болотной площади, казнён Емельян Пугачёв, выдававший себя за Петра III

1781 - в Москве открылся Петровский театр - предтеча Большого театра

1781 - заключение первого мореходного и торгового договора между Российской Империей и Францией

1810 - аннулирован брак Наполеона и Жозефины

1863 - в Лондоне запущена первая линия метрополитена (длинна 3,6 км)

1877 - одержана победа русских войск и болгар под Шипкой над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши

1920 - на первом в истории заседании Лиги Наций ратифицирован Версальский договор, окончивший Первую мировую войну

1939 - образованы Запорожская, Кировоградская и Сумская области УССР

1946 - первое заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Лондоне, на котором было представлено 51 государство

1958 - Открытие первого в СССР кинотеатра «Кинопанорама» в Киеве

1962 - величайшая в истории лавин катастрофа: обвал с Невадо-Уаскаран (Перу)

1989 - начало вывода кубинских войск из Анголы

1992 - Украина и Великобритания установили между собой дипломатические отношения

1992 - отмена фиксированных цен на хлеб и молоко

10 января родились

1769 - Мишель Ней, маршал Франции, герцог Эльхингенский, князь Московский

1797 - Аннетте Дросте-Хюльсхофф, немецкая поэтесса и новеллистка. Ее лирические произведения и религиозные песни принадлежат к лучшему, что создано на немецком языке

1827 - Джордж Уильям Кокс, английский историк, специалист по сравнительной мифологии

1838 - Григорий Иванович Воробкевич, украинский поэт, прозаик, композитор, общественный деятель Буковины. Литературный псевдоним — Наум Шрам

1883 - граф Алексей Николаевич Толстой, русский писатель («Пётр I», «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина» и пр.)

1896 - Илья Маршак, инженер-химик, писатель («Рассказ о великом плане», «Покорение природы»), брат Самуила Маршака

1905 - Аркадий Васильевич Трусов, советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Всего им было сыграно более 120 ролей в кино

1906 - Рахлин Натан Григорьевич, российский дирижёр

1913 - Густав Гусак, чехословацкий политический и государственный деятель, президент Чехословакии в 1975-1989

1917 - Павел Кайков, лётчик, участник советско-финской войны 1939-1940 годов и герой Великой Отечественной войны

1923 - Франц Шёнхубер, германский политик, сооснователь и председатель (в 1985-1994 гг.) праворадикальной Республиканской партии

1925 - Маргарита Анастасьева, писательница, заслуженная артистка России

1934 - Леонид Кравчук, президент Украины 1991-1994 гг

1936 - Роберт Вильсон, американский астроном, лауреат Нобелевской премии 1978 г.

1938 - Дональд Эрвин Кнут, американский учёный, почётный профессор Стэнфордского университета, «отец» современного программирования, создатель TEX

1945 - Валентина Теличкина, советская и российская актриса театра и кино («Менялы», «Безумный день инженера Баркасова», сериал «Бригада» и пр.)

1948 - Леонтий Усов, русский скульптор, актёр и художник, автор известного памятника Чехову «Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего „Каштанку“», установленного в Томске на набережной Томи

1954 - Борис Войцеховский советский и российский актер и режиссер

1979 - Майя Иварссон, ведущая солистка в шведской группе новой волны The Sounds

Умерли 10 января

1778 - Карл Линней шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира

1862 - Сэмюэл Кольт американский оружейник и промышленник, изобретатель шестизарядного револьвера

1866 - Петр Плетнев русский поэт, критик, профессор

1951 - Синклер Льюис американский писатель, первый американский Нобелевский лауреат по литературе

1970 - Павел Беляев советский летчик-космонавт, полковник, Герой Советского Союза

1971 - Габриэль Шанель французский кутюрье, крупная фигура в истории моды 20-го столетия

2007 - Карло Понти итальянский кинопродюсер

2012 - Геворг Вартанян советский и армянский разведчик, Герой Советского Союза

2016 - Дэвид Боуи британский рок-певец, автор песен, продюсер, художник, актер

2017 - Алексей Яблоков советский и российский эколог, биолог, общественный и политический деятель.