Анекдоты недели - 127 - Ну почему нельзя быть донором жира? Пришел, сдал жир и ушел счастливый!

- Сынок, когда я умру, не хороните меня, а кремируйте. И пепел рассыпьте вот здесь, во дворе.

Зять:

- Нет уж, мама, чуть-чуть ветерок, и вы опять в доме!

***

- Дорогой, а золото ржавеет?

- А в чем, собственно, проблема?

- Я тут сережки разглядываю, которые ты мне подарил на День рождения...

- Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют.

***

- Семочка, сынок, сходи за хлебом!

- А волшебное слово?

- Сдача твоя!

***

Две соседки судачат на лавочке:

- Петровна, а чего сынок твой такую страшную в жены взял?

- Ничего, будет кому дом охранять.

***

На приеме у психотерапевта:

- Больной, вас что-то очень беспокоит?

- Да, мне срочно надо в туалет!

- Ну что ж... давайте об этом поговорим.

***

В деревне.

- Иван, а что это у вас пшеница не растет?

- Дык, не сажаем ведь!

- А что не сажаете?

- Дык, не растет!

***

Директор зоопарка жалуется другу:

- Слон совсем голодный, а денег нет.

- Да ты посмотри, сколько вокруг палаток с фруктами.

- А кто мне без денег даст?

- А зачем тебе, ты слона выпусти, пусть ему попробуют не дать.

***

- А почему, чем больше пьешь алкоголя, тем противоположный пол красивее?

- Организм думает, что его травят и пытается срочно продолжить свой род.

***

- Изя, как вы думаете, объявления в газетах дают результаты?

- Конечно! В понедельник вышло объявление, что мы ищем сторожа, а уже во вторник нас ограбили!

***

- Мама, а врачебная тайна строго соблюдается докторами?

- Конечно. Ты только посмотри на их почерк!

***

- Я не жирная!

- Ты весишь 80 кг.

- Из них 30 кг - это лежащий на сердце тяжкий груз!

***

- Говорят, если съесть шоколадку - сразу поднимается настроение. Врут! Надо еще и шампанским запивать!

***

- Не матерится только тот, кто ничего не делает.