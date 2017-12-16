Анекдоты недели - 127

- Сынок, когда я умру, не хороните меня, а кремируйте. И пепел рассыпьте вот здесь, во дворе.
Зять:
- Нет уж, мама, чуть-чуть ветерок, и вы опять в доме!
***
- Дорогой, а золото ржавеет?
- А в чем, собственно, проблема?
- Я тут сережки разглядываю, которые ты мне подарил на День рождения...
- Да, дорогая, есть такие сорта золота, которые немножко ржавеют.
***
- Семочка, сынок, сходи за хлебом!
- А волшебное слово?
- Сдача твоя!
***
Две соседки судачат на лавочке:
- Петровна, а чего сынок твой такую страшную в жены взял?
- Ничего, будет кому дом охранять.
***
На приеме у психотерапевта:
- Больной, вас что-то очень беспокоит?
- Да, мне срочно надо в туалет!
- Ну что ж... давайте об этом поговорим.
***
В деревне.
- Иван, а что это у вас пшеница не растет?
- Дык, не сажаем ведь!
- А что не сажаете?
- Дык, не растет!
***
Директор зоопарка жалуется другу:
- Слон совсем голодный, а денег нет.
- Да ты посмотри, сколько вокруг палаток с фруктами.
- А кто мне без денег даст?
- А зачем тебе, ты слона выпусти, пусть ему попробуют не дать.
***
- А почему, чем больше пьешь алкоголя, тем противоположный пол красивее?
- Организм думает, что его травят и пытается срочно продолжить свой род.
***
- Изя, как вы думаете, объявления в газетах дают результаты?
- Конечно! В понедельник вышло объявление, что мы ищем сторожа, а уже во вторник нас ограбили!
***
- Мама, а врачебная тайна строго соблюдается докторами?
- Конечно. Ты только посмотри на их почерк!
***
- Я не жирная!
- Ты весишь 80 кг.
- Из них 30 кг - это лежащий на сердце тяжкий груз!
***
- Говорят, если съесть шоколадку - сразу поднимается настроение. Врут! Надо еще и шампанским запивать!
***
- Не матерится только тот, кто ничего не делает.
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