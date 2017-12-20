Канун Рождества. История, традиции, приметы Святого вечера 6 января - в канун Рождества православные христиане отмечают Сочельник.

Сочельник: значение слова

Название происходит от слова "сочиво" — это пшеничные зерна, размоченные соком. В Украине зерна чаще всего мочат в узваре, а в России — в простой воде. Потом их заправляют медом. Зачастую в современной Украине сочиво заменяют кутьей (кутей).

Сочельник: традиции

Сочельник — самый строгий день Рождественского поста. В этот день есть можно только сочиво — да и лишь после появления на небе первой звезды, по легенде ознаменовавшей рождение Христа. Небольшие перекусы разрешены только самым маленьким членам семьи, болеющим людям, беременным и кормящим женщинам.

Традицией есть сочиво накануне Рождества мы обязаны Даниилу и трем отрокам, которые, согласно Евангелию, "питались от семян земных, чтобы не оскверниться от языческой трапезы". Также наши предки в канун Рождества обязательно клали на стол пучок свежего сена — в память о яслях, в которых родился Иисус. Соломой обвязывали и стволы деревьев в садах – чтобы лучше росли в новом году.

Что делают перед Рождеством, то есть в Сочельник:

- это семейный праздник, поэтому принято собираться за столом всей семьей;

- за стол в Святой вечер садятся лишь с появлением на небе первой звезды,

на столе должно быть 12 блюд — по числу апостолов, — но все они должны быть приготовлены без молока, масла, сметаны и яиц, то есть быть постными. Обязательным блюдом на столеявляется кутя. Также на столе должна быть свеча, а зажигать ее должен хозяин дома;

- чтобы год был успешным – нужно попробовать хотя бы немножко от каждого из 12 блюд, а вот сильно наедаться и съедать блюда целиком нельзя — иначе холодильник будет пустым весь год,

- кутю в этот вечер принято относить и своим крестным родителям со словами "Святий вечір! Батько і мати вам вечерю прислали". Крестные в ответ дарят подарки, деньги или угощения,

- этим вечером принято поминать всех усопших родных.

И перед тем, как начать трапезничать, желательно прочесть молитву "Отче наш".

Из других традиций – делиться просвирой или ломтиками хлеба с медом. В старину было принято, чтобы хозяин обошел каждого члена семьи и угостил его, сказав пожелание от себя конкретно каждому родственнику.

Так как считается, что в Святой вечер каждое животное может разговаривать с Богом. Поэтому хозяева должны обойти все свое хозяйство (в современном понимании речь идет о домашних собаках, котах и т.д.) и поблагодарить каждое животное. Питомцев надо угостить чем-то вкусным, чтобы при разговоре с Богом животное ответило, что ему хорошо живется у этого хозяина.

Сочельник: что нельзя делать

Существует и ряд запретов для этого дня. В частности:

- строго запрещено в Сочельник затевать конфликт, ссориться по пустякам и сквернословить, особенно за праздничным столом или в гостях,

- во время ужина вообще запрещено много и громко разговаривать, а также выходить из-за стола и, особенно, из дома – чтобы не впустить в дом нечистую силу,

- блюда нельзя запивать водой, а лишь узваром,

- неженатым парням и незамужним девушкам нельзя садиться на угол стола – иначе останутся без пары

- считается, что незамужним девушкам в этот день запрещено гадать. Время для этого наступит чуть позже – с 12-го дня Святок до самого Крещения. Однако стоит отметить, что в народе именно этот день наиболее популярен для гаданий на суженого.

Среди других запретов:

- нельзя надевать старую и рваную одежду – лучше встретить гостей оригинальной обновкой. Кроме того, считается, что нельзя встречать Рождество в черном,

- женщины в Сочельник не занимались домашними делами: не убирали, не стирали, не шили и даже не выносили мусор из дома, а мужчины не ходили на охоту или рыбалку,

- по традиции, на этот вечер не планируют дальней дороги и путешествий, ведь на Рождество все члены семьи должны быть дома.

Сочельник: приметы

На этот день в народе есть немало примет:

- если в этот день попариться в жаркой бане — здоровья стократ прибавится

- нельзя было уходить из дома — иначе скотина по весне будет плутать по лесам.

Говорили также: на святой вечер ткать — несчастью угождать.

По многим признакам судили о будущем урожае:

- ясный день сулил, что уродятся и овощи в огороде, и пшеница в поле;

- звезды в небе предвещали большой урожай черники,

- иней и глубоко промерзшая земля — урожай хлеба,

- черные тропинки на снегу — урожай гречи,

- если Млечный Путь полон звезд — погода будет солнечной.

Источник: Вести