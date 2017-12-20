Рождество: традиции и обычаи праздника Рождество в Украине ежегодно отмечают 7 января. Этот праздник имеет богатую историю с уникальными обычаями, символами и обрядами.

Традиционно этому светлому празднику предшествует сорокадневный пост, который называют Рождественским или Филипповым. Он начинается 28 ноября и заканчивается в Сочельник, 6 января.

История праздника

Рождество – один из главных христианских праздников, который связывают с рождением Иисуса Христа в Палестине. Принято считать, что непорочная Дева Мария, будучи беременной, вынуждена была попасть в Вифлеем. Мария с мужем не смогли найти место для ночлега, и им пришлось остановиться в пещере для скота, где Дева Мария и родила Сына Божьего.

По Писанию, звезда, восход которой мудрецы видели, шла перед ними, пока, наконец не остановилась над тем местом, где был Младенец. Именно поэтому Рождество принято отмечать вечером, с восходом первой звезды на небе.

С празднованием Рождества связано множество древних поверий и традиций, многие из которых чтят современные христиане.

Традиции празднования

В канун Рождества православные христиане придерживаются строгого поста, который завершается вечером 6-го января. Этот вечер называют Святым, или Сочельником. Многие традиции и обряды этого праздника имеют языческие корни, но со временем адаптировались к религии.

В Сочельник принято собираться в кругу семьи и есть кутью. Сам ужин принято накрывать по-особому — под скатерть нужно класть сено. Этот обычай уходит корнями к истории рождения Христа — сено было в яслях, в которые Мария положила новорожденного Младенца.

На рождественский стол принято ставить 12 блюд: кутью, узвар, винегрет, вареники, овощное рагу, капустняк, голубцы, рыбу, соленья, постные пироги, салат из свеклы и запеченные яблоки.

В день Рождества Христова принято идти на праздничное богослужение в церковь. Традиционно литургия начинается ночью. Всего проводят три службы: в полночь, на рассвете и днем.

Утром 7 января люди приветствуют друг друга фразой "Христос родился!", а в ответ слышат – "Славим его!".

На Рождество заканчивается 40-дневный пост, и хозяйки готовят праздничный ужин с обилием мясных блюд. Варят холодец, делают крученики, начиняют колбасы, запекают птицу и мясо, засаливают окорока. Как и на Святой вечер, в центре стола ставят кутью, но теперь в нее можно добавлять масло, молоко и сливки.

За ужином поют рождественские песни, вспоминают все хорошее, что было в ушедшем году, и желают друг другу крепкого здоровья и благополучия.

Колядки – еще один важный элемент украинского Рождества. Начиная с вечера 6 января, ряженые парни и мальчики ходили по дворам с большой шести -восьмиконечной звездой, украшенной разноцветными лентами. Колядники распевали рождественские гимны – колядки, славящие Рождество Христа и обещающие счастье хозяевам дома. Перед тем, как начать петь, следовало обязательно спросить у хозяев дома разрешения. Конечно, отказывать было не принято, да и в старину это считалось грехом. За свои песнопения колядники просили у хозяев домов мелкие деньги и угощения. Эта традиция сохранилась и до наших времен.

Пока парни колядовали, девушки сидели дома и гадали на суженого.

Приметы

Если в Сочельник метель — лето будет ранним.

Если небо чистое и звездное — год будет урожайным.

Если утром на Рождество выпал снег — год будет прибыльным.

Если погода теплая — весна будет поздней и холодной.