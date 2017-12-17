Анекдоты из Одессы

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?
***
Одесса, конфликт в семье Рабиновичей:
- Яша, ещё одно твоё слово - и я вдова!
***
- Фима, а как Вы смотрите на то, шобы выпить?
- Пристально.
***
Изя говорит Абраму:
- Я заболел, но к врачу я не пойду: слишком дорого.
- Изя, я советую тебе сходить к доктору Давиду: он за каждый последующий визит берет лишь половину.
Послушавшись совета, Изя идет к доктору Давиду и говорит:
- Здравствуйте, доктор. Я опять к вам...
***
- Фима! Вы слышали новость!? Рабиновича ограбили! Вынесли из квартиры все!
- Так он им все и отдал!
- Его раскаленным утюгом пытали!
- Шо ви говорите! Так ему еще и за свет намотало?
***
На одесском рынке.
- Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?!
В нём же почти нет мяса!
- Я его забил?! Здрасте! Он сам умер!
***
— Софочка, мне тут из ГАИ фоточку прислали! Я такая на ней красивая! Но, так дорого стоит…
***
Сара — продавцу овощей и фруктов:
— Я заказывала у вас три килограмма слив! Я заплатила! А сыночка принёс, я взвесила — только два кило!
— А вы сыночку не взвешивали?
***
Встречаются Изя и Абрам. Изя грустный, Абрам задумчивый.
Изя:
- Вчера моя любимая собака умерла.
Абрам:
- Моя тёща тоже...
- Шо, умерла?
- Нет, тоже собака...
***
В одесском дворике:
- Мойша, сегодня замечательный солнечный денёк!
- Просто изумительный, Роза Марковна!
- А вы помните, как было пасмурно, когда я вам 100 гривен занимала?
***
- У меня соседка Роза Марковна таки морж!
- Шо в проруби купается?
- Нет, просто крупная и с усами!
***
— Алё! Это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?
— Да! А шо, вы её нашли?
— Таки ещё нет. Но я хотел бы получить аванс…
***
— Софочка, а давайте сыграем в карты на раздевание!
— А вам, Сёма, интересно увидеть или похвастаться?
- Ну почему нельзя быть донором жира? Пришел, сдал жир и ушел счастливый!...
Письмо Деду Морозу:
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Когда мне нездоровится, то обычно вяло лежу на диване. А когда здоровится, то в основном лежу там же, но с...
Продвинутый одесский пятиклассник Фима свободно разговаривает на русском, украинском, английском и на других уроках тоже....