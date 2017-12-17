Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 18:173

Анекдоты из Одессы

— Изя, сынок, запомни… Мужчину должны настораживать только две вещи: непонятный шум в двигателе и тихая добрая жена!

- Розочка, а шо вы делаете сегодня вечером? Только не подумайте ничего такого... А если подумаете, то как вам идея?

 ***

Одесса, конфликт в семье Рабиновичей: 
- Яша, ещё одно твоё слово - и я вдова!

***

- Фима, а как Вы смотрите на то, шобы выпить?

- Пристально.

***

Изя говорит Абраму:

- Я заболел, но к врачу я не пойду: слишком дорого.

- Изя, я советую тебе сходить к доктору Давиду: он за каждый последующий визит берет лишь половину.

Послушавшись совета, Изя идет к доктору Давиду и говорит:

- Здравствуйте, доктор. Я опять к вам...

***

- Фима! Вы слышали новость!? Рабиновича ограбили! Вынесли из квартиры все!

- Так он им все и отдал!

- Его раскаленным утюгом пытали!

- Шо ви говорите! Так ему еще и за свет намотало?

***

На одесском рынке.

- Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?!

В нём же почти нет мяса!

- Я его забил?! Здрасте! Он сам умер!

***

— Софочка, мне тут из ГАИ фоточку прислали! Я такая на ней красивая! Но, так дорого стоит…

***

Сара — продавцу овощей и фруктов:
— Я заказывала у вас три килограмма слив! Я заплатила! А сыночка принёс, я взвесила — только два кило!
— А вы сыночку не взвешивали?

***

Встречаются Изя и Абрам. Изя грустный, Абрам задумчивый.
Изя:
- Вчера моя любимая собака умерла.
Абрам:
- Моя тёща тоже...
- Шо, умерла?
- Нет, тоже собака...
***
В одесском дворике:
- Мойша, сегодня замечательный солнечный денёк!
- Просто изумительный, Роза Марковна!
- А вы помните, как было пасмурно, когда я вам 100 гривен занимала?
***
- У меня соседка Роза Марковна таки морж!
- Шо в проруби купается?
- Нет, просто крупная и с усами!

***

— Алё! Это вы объявили вознаграждение за пропавшую собачку?
— Да! А шо, вы её нашли?
— Таки ещё нет. Но я хотел бы получить аванс…

***

— Софочка, а давайте сыграем в карты на раздевание!
— А вам, Сёма, интересно увидеть или похвастаться?

Досуг Анекдоты Курьезы Одесский юмор
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