Релакс массаж для мужчин

Кроме этого главными положительными свойствами релакс массажа являются:
• возобновление энергетических запасов;
• устранение физической усталости, мигреней и головных болей;
• вывод токсинов и солей из организма мужчины;
•восстановление мужской силы;
•улучшение циркуляции крови.
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Самые востребованные приемы релакса для мужчин
Для полноценного мышечного релакса в дополнительной «проработке» нуждаются следующие зоны:
Шея. Шейный отдел должен массироваться сверху вниз (от затылка в спине). На данном этапе уместно чередование легких массирующих движений кончиками пальцев с пощипываниями, разминаниями и поглаживаниями.
Спина. Для того чтобы полностью расслабить мышечные ткани в данной области следует массировать ее от поясничного отдела к шее. Здесь уместными будут приемы «кругового» массажа пальцами с обеих сторон позвоночника. На следующей стадии нужно уделите внимание бокам и лопаткам мужчины, завершив процедуру массированием плеч.
Профессиональное выполнение релакс массажа для мужчин в салоне "Marmelad" - это внимание ко всем деталям и тонкостям, гарантирующим Ваш полноценный отдых!
Особенности релакс массажа в исполнении Marmelad
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