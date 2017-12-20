Релакс массаж для мужчин Релакс массаж для мужчин – программа, которая призвана снять физическое напряжение, успокоить нервную систему и поправить здоровье (при условии профессионального подхода).

Кроме этого главными положительными свойствами релакс массажа являются:

• возобновление энергетических запасов; • устранение физической усталости, мигреней и головных болей; • вывод токсинов и солей из организма мужчины; •восстановление мужской силы; •улучшение циркуляции крови.

Релакс массаж для мужчин в исполнении мастеров салона "Мармелад" позволит ощутить все эти преимущества на себе. Важной особенностью релакс процедур в нашем исполнении является вхождение их во все программы, доступные в каталоге! Речь идет о французской, шведской, тайской технике и десятках других. Детальнее с каждой из них можно ознакомиться на сайте http://marmelad.lviv.ua/ru/massage Запись на один из релакс сеансов по телефонам: +38 (067) 275-35-15 или +38 (073) 201-78-45

Самые востребованные приемы релакса для мужчин

Для полноценного мышечного релакса в дополнительной «проработке» нуждаются следующие зоны:

Шея. Шейный отдел должен массироваться сверху вниз (от затылка в спине). На данном этапе уместно чередование легких массирующих движений кончиками пальцев с пощипываниями, разминаниями и поглаживаниями.

Спина. Для того чтобы полностью расслабить мышечные ткани в данной области следует массировать ее от поясничного отдела к шее. Здесь уместными будут приемы «кругового» массажа пальцами с обеих сторон позвоночника. На следующей стадии нужно уделите внимание бокам и лопаткам мужчины, завершив процедуру массированием плеч.

Профессиональное выполнение релакс массажа для мужчин в салоне "Marmelad" - это внимание ко всем деталям и тонкостям, гарантирующим Ваш полноценный отдых!

Особенности релакс массажа в исполнении Marmelad

Утром, в обеденный перерыв или ночью – выбор времени сеанса за Вами! Свою порцию релакса с акцентированным оздоровительным эффектом для мужского здоровья Вы сможете получить без привязки ко времени (по предварительной записи). Релакс + оздоровление для мужчины! Дополнительно к физическому и эмоциональному расслаблению Вы сможете восстановить или укрепить мужское здоровье. Вариативность техник. Вам предлагается десятки (порядка 30) массажных программ, задачей которых является качественное расслабление тела мужчины.

Больше о релакс массаже для мужчин узнайте с посещением одного из сеансов!

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