Когда и как заработает медицинская реформа в Украине Запуск медицинской реформы, которая должна была стартовать уже с 1 января 2018 года, отложен на полгода. С 1 января 2018 года в Украине должна вступить в силу реформа здравоохранения. Но этого не произойдет. Несмотря на то, что Верховная Рада одобрила необходимое для ее запуска законодательство, чиновники только в конце прошлого года приняли нормативно-правовую базу, позволяющую реализовать законы на практике. Из-за этого старт медицинской реформы отложен на полгода.

Несмотря на громкие заявления чиновников о необходимости как можно скорее провести медицинскую реформу, соответствующий закон был окончательно принят парламентом только 19 октября, а подписан президентом 28 декабря. В результате, Министерство здравоохранения и Кабинет министров не успели вовремя принять необходимую нормативно-правовую базу, а также подготовить медучреждения для перехода на новые правила работы. Соответствующие документы правительство поддержало на своем заседании 27 декабря. Теперь украинцам придется подождать старта реформы еще несколько месяцев.

В 2018 году изменения в системе здравоохранения коснутся только первичного звена, то есть работы семейных врачей, терапевтов и педиатров. Реформа вторичного и третичного звеньев – работы обычных больниц и узкоспециализированных медучреждений – начнется только в 2018 году.

Советник министра здравоохранения Александр Ябчанка говорит, что в первом полугодии 2018 года Минздрав будет заниматься подготовкой системы здравоохранения, в частности, первичного звена к изменению принципов финансирования медучреждений, чтобы запустить реформу во втором полугодии.

Сейчас первичная система оказания медпомощи того или иного района получает финансирование с учетом количества прописанных в нем людей, независимо от того, пользуются ли они услугами этой поликлиники или нет.

"Цель нашей реформы заключается в том, чтобы "привязать" деньги, которые выделены в госбюджете на каждого украинца для оказания ему первичной медпомощи, за каждым пациентом. Для того, чтобы это произошло, каждый украинец должен будет подписать декларацию с выбранным им семейным врачом. На основании этого документа медучреждение, где работает этот семейный врач, будет получать деньги из госбюджета", - рассказал Александр Ябчанка суть реформы.

Для того, чтобы реализовать этот принцип на практике, в течение первого полугодия 2018 года местные органы власти вместе с Минздравом должны будут предпринять несколько действий, направленные на то, чтобы стимулировать семейных врачей и медучреждения переходить на работу по новой модели. В частности, в первые месяцы 2018 года все географические единицы, которым принадлежат медучреждения - район, город или объединенная территориальная община - должны будут своими решениями перевести все медучреждения, которые оказывают услуги по первичной медпомощи на их территории, из статуса бюджетных учреждений в статус некоммерческих предприятий. При этом форма собственности у них останется прежней - коммунальной.

Это необходимо для того, чтобы коммунальные медучреждения смогли получать не субвенции, а плату за услуги. По сути, эти услуги будет закупать новый госорган - Национальная служба здоровья. Для того, чтобы медучреждения получали средства за своих пациентов напрямую из государственного, а не из местных бюджетов, они должны будут сделать второй шаг - подключиться к системе электронного здравоохранения - eHealth. Оплата будет происходить на основании не бумажных, а электронных отчетов о предоставленных услугах.

Третьим основным шагом будет проведение в регионе приписной кампании. То есть медучреждения и семейные врачи должны будут провести разъяснительную кампанию с населением, чтобы простимулировать людей подписать декларации с семейными врачами.

Эти три шага на местном уровне должны пройти в Украине в первом полугодии. Параллельно с этим на центральном уровне Минздрав совместно с Кабмином создадут Национальную службу здоровья. Именно с этой организацией медучреждения будут заключать договора, по которым они будут получать средства за обслуживание пациентов.

Новый госорган создан решением Кабмина 27 декабря прошлого года. После этого, как планируют в Минздраве, в январе будет объявлен конкурс на его руководителя, который должен закончиться примерно к марту 2018 года. Таким образом, фактическое создание центрального офиса Национальной службы здоровья произойдет примерно в апреле-мае. Региональные подразделения этой структуры будет создаваться уже в 2018 году, когда реформа коснется вторичного и третичного уровня здравоохранения. Если к 1 июля в том или ином районе Украины будут осуществлены все вышеуказанные мероприятия, то коммунальные медучреждения в этом регионе перейдут на новую форму оплаты.

В правительстве ожидают, что для перехода на новые правила игры не будет необходимости прибегать к принудительным мерам. Источник РБК-Украина в правительстве говорит, что медучреждениям будет выгодно работать по новым правилам, поскольку, по оценкам Кабмина, их доход на одного пациента возрастет примирено с 200 до 400 гривен.

По словам Александр Ябчанки, в 2018 году, помимо первичной медпомощи, реформа также коснется сельской медицины и скорой помощи. Так, на развитие сельской медицины из государственного областным бюджетам выделено пять миллиарда гривен, которые будут направлены на закупку и обновление медоборудования, компьютеров и на развитие инфраструктуры в сельских медучреждениях.

Что касается скорой о помощи, то ее финансирование будет выделено отдельной строкой в бюджете, что позволит надеяться на более стабильное финансирование, рассказывает Александр Ябчанка. Кроме того, по его словам, в скорой помощи будет ведена новая специальность - парамедик, который будет более подготовленным специалистами по неотложным состояниям, нежели нынешние фельдшеры.

При реализации реформы здравоохранения чиновникам необходимо будет предусмотреть решение нескольких проблем, которые могут замедлить ее воплощение. Так, исполнительный директор благотворительного фонда "Пациенты Украины" Ольга Стефанишина считает, что самый главный риск для успешного внедрения реформы на первичном звене системы здравоохранения заключается в сроках.

"Из-за того, что голосование в парламенте за медреформу сильно затянулось, она точно не начнется с 1 января 2018 года, как это планировалось изначально. Теперь Минздрав рассчитывает запустить реформу с весны. Президент подписал закон только в конце 2017 года и примерно тогда же Кабмин принял несколько подзаконных нормативно-правовых актов, которые регулируют внедрение медицинской реформы, - говорит она. - Чем быстрее будут имплементированы нормы из этих документов, тем быстрее будет создана Национальная служба здоровья". При этом врач, член Общественного совета при Минздраве Украины Евгений Гончар говорит, что при реализации реформы здравоохранения существует несколько крупных рисков, которые стоит учесть и предупредить чиновникам.

"Для того, чтобы лечебные учреждения смогли начать работать по новым правилам, необходимо, чтобы местная власть их автономизировала. После этого они смогут получать финансирование от Национальной службы здоровья за подписанные с врачами декларации и оказанные медицинские услуги. В случае, если это не будет выполнено, медучреждения будут работать как и ранее, то есть получать финансирование за счет субвенции, что негативно скажется на качестве медицинских услуг", - рассказывает он.

Евгений Гончар отмечает, что медучреждения, которые будут автономизированы, получат на первичную помощь за одного пациента 370 гривен в год. "Данный тариф является риск-тарифом. Это означает, что часть пациентов получит услуг меньше, чем на 370 гривен, а часть пациентов больше, чем на 370 гривен. Возможно, эти цифры необходимо будет корректировать или вносить изменения в порядок оказания первичной медицинской помощи, если он окажется невыполнимым", - говорит Евгений Гончар.

Помимо того, при создании Национальной службы здоровья необходимо избежать риска того, что ее возглавит некомпетентный человек, считает Евгений Гончар. "Важно, чтобы службу возглавил человек с высокой квалификацией. Ведомство будет оперировать значительной частью общего бюджета здравоохранения, поэтому плохая работа в этом направлении может привести к коллапсу в здравоохранении", - отмечает он.

Вместе с тем, по мнению Ольги Стефанишиной, самый важный риск заключается в органах местного самоуправления и главных врачах больниц.

"Важно, чтобы в регионах не дожидались создания НСЗУ, а уже сейчас начали процесс автономизации, присоединения к системе E-health, и, в случае необходимости, реорганизации медицинской сети. От того, как сработают в регионах, в большей мере будет зависеть реализация реформы, - отмечает она. - Кроме того, Минздраву и представителям общественности важно правильно информировать пациентов о проводимой реформе. От того, как это произойдет, будет зависеть, как скоро люди выберут себе врачей и насколько будут осведомлены о своих правах".

Евгений Гончар также обращает внимание на риск возможного саботажа реформы со стороны местных властей. "Существует определенное нежелание местных чиновников это делать, потому что тогда они останутся без субвенции и не смогут в ручном режиме управлять финансами", - объяснят он суть этого риска.

Также, по мнению Евгения Гончара, не стоит забывать и о необходимости качественной коммуникации между всеми участниками реформы: врачами, пациентами, главными врачами, местными властями, центральной властью. Вместе с тем, по мнению главы координационного совета общественной организации "Медконтроль" Игоря Щедрина, реалистичность реформы здравоохранения, в частности, первичного звена под большим сомнением.

"Это связано с сохраняющимся дисбалансом в финансировании, с одной стороны, первичного звена и, с другой стороны - вторичного и третичного звеньев. Чиновники обещают направить на первичное звено по 210 гривен (пока точно ни данная сумма, ни выше указанные 370 гривен официально не обнародованы, - ред.) на каждого пациента из примерно 1200 гривен, которые ежегодно закладываются на каждого украинца. Но 210 гривен очень мало для того, чтобы действительно заинтересовать семейных врачей набирать себе пациентов. Чиновники обещают, что в результате семейные врачи будут получать по 40 тысяч гривен в месяц. Но это суммы мало для того, чтобы содержать, к примеру, в селах фельдшерско-акушерские пункты, - считает он. - Реальная реформа должна заключаться в устранении финансового дисбаланса. В странах с развитой системой здравоохранения этот дисбаланс ровно наоборот - большая часть средств направляется на первичное звено здравоохранения, меньшая - на специализированную медицинскую помощь". Кроме того, по мнению Игоря Щедрина, проблемой будет дефицит кадров.

"Из системы годами вымывалась кадры - низкими зарплатами, психологической нагрузкой, очередями, чувством постоянной вины пред пациентами. Это не решить за один год. Только за пять-десять лет в систему здравоохранения может прийти достаточное число семейных врачей", - заключает он.

Источник: daily.rbc.ua