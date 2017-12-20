Ответ историка Кремлю: земли до Дона - Украина!

Комментируя заявление председателя комитета Госдумы России (признана в Украине нелегитимной. – Ред.) по делам СНГ Леонида Калашникова о том, что Украина должна отказаться от ряда городов, если признает оккупацией период нахождения в составе СССР, историк заметил: "Это полный бред. СССР был создан в 1922 году, а до этого в Украинской Народной республике все эти территории относились к Украине".

"Я уже не говорю о древних временах, о временах Киевского княжества, когда Украине принадлежали и Олешки, и Белгород-Днестровский и другие земли. Я уже не говорю про Запорожскую Сечь, в состав которой входили все земли до Дона", - добавил Палий.

В этом контексте он напомнил о том, что в "Универсале" Богдана Хмельницкого, изданном в 1655 году, "то есть уже после Переяславской рады", "провозглашено, что все земли до Дона остаются за запорожскими казаками. Есть и более ранние универсалы польских королей о том, что земли до Дона принадлежат запорожским казакам".