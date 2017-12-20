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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 14:2374

Ответ историка Кремлю: земли до Дона - Украина!

Заявление депутата Госдумы России о том, что часть территорий Украины не входили в ее состав до образования Советского Союза – "полный бред"; в свое время запорожским казакам принадлежали земли "до Дона". Об этом рассказал историк, автор ряда книг по истории Украины Александр Палий.

Комментируя заявление председателя комитета Госдумы России (признана в Украине нелегитимной. – Ред.) по делам СНГ Леонида Калашникова о том, что Украина должна отказаться от ряда городов, если признает оккупацией период нахождения в составе СССР, историк заметил: "Это полный бред. СССР был создан в 1922 году, а до этого в Украинской Народной республике все эти территории относились к Украине". 

"Я уже не говорю о древних временах, о временах Киевского княжества, когда Украине принадлежали и Олешки, и Белгород-Днестровский и другие земли. Я уже не говорю про Запорожскую Сечь, в состав которой входили все земли до Дона", - добавил Палий.

В этом контексте он напомнил о том, что в "Универсале" Богдана Хмельницкого, изданном в 1655 году, "то есть уже после Переяславской рады", "провозглашено, что все земли до Дона остаются за запорожскими казаками. Есть и более ранние универсалы польских королей о том, что земли до Дона принадлежат запорожским казакам".

Историк также сообщил о том, что в XVII веке "так называемая засечная черта – линия обороны от крымских татар – проходила невдалеке от города Тула, то есть меньше, чем в 200 километрах от Москвы. На тот момент эти земли принадлежали запорожским казакам".

Таким образом, "то, что говорят россияне – это басенки. Элементарное знание географии позволяет понять, что там на самом деле происходило", - подчеркнул он.

Вместе с тем историк заметил: "Московские цари в отдельных районах Слобожанщины действительно пытались усилить своих стрельцов, но из этого ничего не вышло. Стрельцы бунтовали и разбегались. На самом деле эти земли были колонизированы украинскими казаками".

"Обозреватель" спросил, следует ли советский период считать периодом коммунистической оккупации Украины, как это предложил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "По сути, это правильно, но это и так понятно, это не открытие, и это ничего не добавит к нашей дискуссии. Мне кажется, что нам следует изучать более давний период истории Украины, чтобы у таких Калашниковых не возникало никаких вопросов", - ответил Палий.

Как писалось ранее, председатель комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Украина должна отказаться от ряда городов, если признает оккупацией период нахождения в составе СССР.По его словам, речь идет о территориях, которые были "переданы" Украине в советское время. 

Источник: "Обозреватель"

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