Ответ историка Кремлю: земли до Дона - Украина!

Историк также сообщил о том, что в XVII веке "так называемая засечная черта – линия обороны от крымских татар – проходила невдалеке от города Тула, то есть меньше, чем в 200 километрах от Москвы. На тот момент эти земли принадлежали запорожским казакам".
Таким образом, "то, что говорят россияне – это басенки. Элементарное знание географии позволяет понять, что там на самом деле происходило", - подчеркнул он.
Вместе с тем историк заметил: "Московские цари в отдельных районах Слобожанщины действительно пытались усилить своих стрельцов, но из этого ничего не вышло. Стрельцы бунтовали и разбегались. На самом деле эти земли были колонизированы украинскими казаками".
"Обозреватель" спросил, следует ли советский период считать периодом коммунистической оккупации Украины, как это предложил директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. "По сути, это правильно, но это и так понятно, это не открытие, и это ничего не добавит к нашей дискуссии. Мне кажется, что нам следует изучать более давний период истории Украины, чтобы у таких Калашниковых не возникало никаких вопросов", - ответил Палий.
Как писалось ранее, председатель комитета Госдумы России по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Украина должна отказаться от ряда городов, если признает оккупацией период нахождения в составе СССР.По его словам, речь идет о территориях, которые были "переданы" Украине в советское время.
Источник: "Обозреватель"