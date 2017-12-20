11 января в истории

Знаменательные события
1569 - Первая упомянутая в истории лотерея в Англии. Состоялась в здании Собора Св. Павла
1693 - Извержение вулкана Этна на Сицилии
1775 - Впервые в США еврей - Фрэнсис Сальвадор - избирается на государственную должность. Это происходит в штате Южная Каролина
1787 - Уильям Гершель открыл существование спутников планеты Уран, Титании и Оберона
1803 - Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.
1864 - В Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс
1909 - Из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки
1919 - Совнарком принял декрет о введении продразверстки – системы заготовок сельскохозяйственных продуктов
1922 - Четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого вылечили от диабета при помощи инсулина
1923 - В Одессе основан театральный техникум
1923 - Введение франко-бельгийских войск в Рурский бассейн (Рурский конфликт)
1935 - Американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелёт через Тихий океан
1940 - В Ленинграде состоялась премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»
1946 - После свержения короля Зога в Албании была провозглашена народная республика
1957 - Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк»
1960 - В СССР создан Центр подготовки космонавтов
1962 - Более 3000 человек погибли в Перу во время оползня
1963 - В Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go
1973 - В Вашингтоне началось дело Уотергейтских воров
1974 - В Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов и впервые все рождённые одновременно дети выжили
1994 - Правительство Ирландии отменило 20-летний запрет на теле- и радиотрансляцию выступлений националистической организации Ирландская республиканская армия (ИРА) и её политического крыла «Шинн Фейн»
2000 - Верховная Рада Украины приняла закон «О расформировании Национальной гвардии Украины»
2003 - Губернатор штата Иллинойс помиловал 150 осуждённых на высшую меру наказания - всех заключённых-смертников Иллинойса
11 января родились
1545 - Гуидобальдо Марчезе дель Монте, итальянский физик и математик, автор книги Liber mechanicorum (1557), на тот момент величайшего труда по статике со времён греков
1757 - Александр Гамильтон, первый американский государственный казначей, основатель Национального банка США
1815 - Джон Макдональд, первый премьер-министр Канады
1875 - Рейнгольд Глиэр, композитор, дирижёр, педагог (учитель Сергея Прокофьева), музыкально-общественный деятель
1906 - Альберт Хофманн, швейцарский химик, открывший в 1943 г. наркотик ЛСД
1916 - Бернал Блие, французский киноактёр («Господин Такси», «Отверженные» и пр.)
1920 - Владимир Яковлевич Венгеров, советский режиссёр (фильмы «Два капитана», «Кортик» и пр.)
1943 - Эдуардо Мендоза, известный испанский писатель, автор романов «Нью-Йорк», «Неизвестный остров», «История женского будуара», «Последний путь Горацио Доса»
1945 - Георгий Георгиевич Тараторкин - советский и российский актёр театра и кино, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за исполнение роли Раскольникова в фильме «Преступление и наказание»
1946 - Найоми Джадд, американская певица, лауреат премии Грэмми
1957 - Брайан Робсон, английский футболист и футбольный тренер, наиболее известный по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии
1965 - Виктория Платова российская писательница, автор детективных романов
1972 - Аманда Пит, американская киноактриса («Девять ярдов», «Любовь по правилам и без» и пр.)
1972 - Константин Хабенский, российский актёр, заслуженный артист России. Славу Константину принесли фильмы «Ночной» и «Дневной» дозоры
1993 - Флора Кросс, американская актриса. Она сыграла главную роль Элизы в фильме «Сезон пчёл». Затем сыграла роль Ингрид в фильме «Марго на свадьбе»
Умерли 11 января
1874 - Гейл Борден американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока
1938 - Георгий Лангемак советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «Катюша» 1941 - Эмануил Ласкер немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик
1966 - Ханнес Колехмайнен финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион
1966 - Альберто Джакометти швейцарский скульптор, живописец и график
1982 - Степан Олейник, украинский советский поэт
1986 - Сид Чаплин английский писатель
1992 - Григорий Ягдфельд советский драматург, сценарист и детский писатель
2001 - Вера Романова русская княжна императорской крови
2010 - Георгий Гаранян советский и российский джазовый музыкант, композитор, дирижер, Народный артист РФ
2014 - Ариэль Шарон израильский военный деятель и политик, премьер-министр Израиля (2001-2006).