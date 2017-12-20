11 января в истории 11 января именины празднуют: Наталья, Анна, Варвара, Вениамин, Георгий, Евдокия, Иван, Марк, Фаддей.

Международный день «спасибо»

Знаменательные события

1569 - Первая упомянутая в истории лотерея в Англии. Состоялась в здании Собора Св. Павла

1693 - Извержение вулкана Этна на Сицилии

1775 - Впервые в США еврей - Фрэнсис Сальвадор - избирается на государственную должность. Это происходит в штате Южная Каролина

1787 - Уильям Гершель открыл существование спутников планеты Уран, Титании и Оберона

1803 - Монро и Ливингстон отправились в морское путешествие из США в Париж для покупки Нового Орлеана, в результате чего США приобрели весь штат Луизиана.

1864 - В Лондоне открылся вокзал Чаринг Кросс

1909 - Из Нью-Йорка в Филадельфию отправились участницы первой женской автогонки

1919 - Совнарком принял декрет о введении продразверстки – системы заготовок сельскохозяйственных продуктов

1922 - Четырнадцатилетний канадец Леонард Томпсон стал первым в мире человеком, которого вылечили от диабета при помощи инсулина

1923 - В Одессе основан театральный техникум

1923 - Введение франко-бельгийских войск в Рурский бассейн (Рурский конфликт)

1935 - Американская женщина-авиатор Амелия Эрхарт совершила одиночный перелёт через Тихий океан

1940 - В Ленинграде состоялась премьера балета Прокофьева «Ромео и Джульетта»

1946 - После свержения короля Зога в Албании была провозглашена народная республика

1957 - Руководством СССР принято решение о создании космодрома «Плесецк»

1960 - В СССР создан Центр подготовки космонавтов

1962 - Более 3000 человек погибли в Перу во время оползня

1963 - В Лос-Анджелесе открылась первая дискотека, называвшаяся Whisky-A-Go-Go

1973 - В Вашингтоне началось дело Уотергейтских воров

1974 - В Кейптауне у Сью Розенковиц родились шестеро близнецов и впервые все рождённые одновременно дети выжили

1994 - Правительство Ирландии отменило 20-летний запрет на теле- и радиотрансляцию выступлений националистической организации Ирландская республиканская армия (ИРА) и её политического крыла «Шинн Фейн»

2000 - Верховная Рада Украины приняла закон «О расформировании Национальной гвардии Украины»

2003 - Губернатор штата Иллинойс помиловал 150 осуждённых на высшую меру наказания - всех заключённых-смертников Иллинойса

11 января родились

1545 - Гуидобальдо Марчезе дель Монте, итальянский физик и математик, автор книги Liber mechanicorum (1557), на тот момент величайшего труда по статике со времён греков

1757 - Александр Гамильтон, первый американский государственный казначей, основатель Национального банка США

1815 - Джон Макдональд, первый премьер-министр Канады

1875 - Рейнгольд Глиэр, композитор, дирижёр, педагог (учитель Сергея Прокофьева), музыкально-общественный деятель

1906 - Альберт Хофманн, швейцарский химик, открывший в 1943 г. наркотик ЛСД

1916 - Бернал Блие, французский киноактёр («Господин Такси», «Отверженные» и пр.)

1920 - Владимир Яковлевич Венгеров, советский режиссёр (фильмы «Два капитана», «Кортик» и пр.)

1943 - Эдуардо Мендоза, известный испанский писатель, автор романов «Нью-Йорк», «Неизвестный остров», «История женского будуара», «Последний путь Горацио Доса»

1945 - Георгий Георгиевич Тараторкин - советский и российский актёр театра и кино, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых за исполнение роли Раскольникова в фильме «Преступление и наказание»

1946 - Найоми Джадд, американская певица, лауреат премии Грэмми

1957 - Брайан Робсон, английский футболист и футбольный тренер, наиболее известный по своим выступлениям за английский клуб «Манчестер Юнайтед» и сборную Англии

1965 - Виктория Платова российская писательница, автор детективных романов

1972 - Аманда Пит, американская киноактриса («Девять ярдов», «Любовь по правилам и без» и пр.)

1972 - Константин Хабенский, российский актёр, заслуженный артист России. Славу Константину принесли фильмы «Ночной» и «Дневной» дозоры

1993 - Флора Кросс, американская актриса. Она сыграла главную роль Элизы в фильме «Сезон пчёл». Затем сыграла роль Ингрид в фильме «Марго на свадьбе»

Умерли 11 января

1874 - Гейл Борден американский предприниматель, изобретатель сгущенного молока

1938 - Георгий Лангемак советский ученый, один из основных создателей реактивного миномета «Катюша» 1941 - Эмануил Ласкер немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик

1966 - Ханнес Колехмайнен финский легкоатлет, многократный олимпийский чемпион

1966 - Альберто Джакометти швейцарский скульптор, живописец и график

1982 - Степан Олейник, украинский советский поэт

1986 - Сид Чаплин английский писатель

1992 - Григорий Ягдфельд советский драматург, сценарист и детский писатель

2001 - Вера Романова русская княжна императорской крови

2010 - Георгий Гаранян советский и российский джазовый музыкант, композитор, дирижер, Народный артист РФ

2014 - Ариэль Шарон израильский военный деятель и политик, премьер-министр Израиля (2001-2006).