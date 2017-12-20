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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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12 января в истории

12 января именины День Ангела у Марии, Ирины, Льва, Макара, Давида.

Знаменательные события

1816 - Правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны
1820 - В Англии основано Королевское Астрономическое общество
1848 - Начало революции против Фердинанда II, короля Двух Сицилий
1919 - Еврейское национальное собрание в Киеве вынесло на повестку дня наболевший вопрос – погромы
1919 - В Берлине подавлено Восстание Спартакистов (период всеобщей забастовки и вооружённой борьбы с подавлением которых закончилась Ноябрьская революция в Германии)
1936 - Основано добровольное спортивное общество «Локомотив», задачей которого было оздоровление железнодорожников и их семей
1945 - СССР начал полномаштабное наступление против нацистской Германии в Восточной Европе
1945 - Началась Сандомирско-Силезская стратегическая наступательная операция
1950 – В СССР вновь ввели смертную казнь за измену, шпионаж и саботаж
1970 - Реактивный самолёт «Boeing 747 Jumbo» прибыл в лондонский аэропорт «Хитроу» после первого испытательного полёта из Нью-Йорка
1974 - Ливия и Тунис объявили об объединении и создании Исламской арабской республики
1990 - Румыния первой из стран Восточной Европы и бывших членов Организации Варшавского договора запретила Коммунистическую партию
1991 - Обе палаты Конгресса США разрешили президенту Джорджу Бушу использовать силу для прекращения агрессии Ирака в Кувейте
1998 - В Париже был подписан Протокол о запрете клонирования человека
1999 - Отстранённый от власти малийский диктатор Мусса Траоре и его жена были приговорены к смертной казни за крупные хищения
2004 - Крупнейшее в мире круизное судно «Queen Mary 2» совершило своё первое плавание через Атлантический океан
2005 - С мыса Канаверал запущен космический аппарат «Deep Impact»
2007 - Китай сбил собственный метеорологический спутник, совершив, таким образом, первое применение оружия в космосе за последние двадцать лет
2009 - у берегов индонезийского острова Сулавеси затонул паром «Тератей Прима», погибли более двухсот человек

12 января родились

1580 - Ян Баптиста ван Гельмонт, бельгийский химик, физиолог, врач, теософ-мистик и алхимик. Он изобрёл слово «газ» и ввёл точки таяния льда и кипения воды в качестве стандартов температуры
1628 - Шарль Перро, французский сказочник («Кот в сапогах», «Золушка», «Синяя борода»)
1737 - Джон Хэнкок, лидер Американской революции, первым подписавший Декларацию о независимости
1746 - Иоганн Песталоцци швейцарский педагог
1772 - Михаил Сперанский российский государственный деятель эпохи Александра I, реформатор

1800 - Эжен Луи Лами французский живописец

1863 - Вивекананда, индийский философ и общественный деятель
1876 - Джек Лондон, американский писатель («Белый Клык», «Зов предков», «Морской волк», «Смок Беллью»)
1878 - Гнат Марты́нович Хотке́вич — украинский музыкант, писатель, историк, композитор, искусствовед, этнограф, педагог, театральный и общественно-политический деятель
1893 - Михаил Гуревич, советский авиаконструктор, доктор технических наук. Совместно с А. И. Микояном проектировал первые в Советском Союзе скоростные реактивные истребители серии МиГ
1893 - Альфред Розенберг, один из идеологов нацизма
1893 - Герман Вильгельм Геринг, глава немецких военно-воздушных сил в период Второй мировой войны. Вплоть до неудачной битвы за Англию считался правой рукой и преемником Гитлера в Третьем рейхе
1894 - Василий Элланский (Эллан-Блакитный),  украинский советский писатель и поэт, революционер, левый политический и общественный деятель
1903 - Игорь Курчатов, физик-ядерщик и академик, создатель советской атомной бомбы
1907 - Сергей Королёв, конструктор ракетно-космических систем, академик, основоположник практической космонавтики
1917 - Махариши Махеш Йоги индийский ученый и гуру, создатель трансцендентальной медитации
1936 - Раймонд Паулс советский и латвийский композитор, пианист, дирижер, политический деятель 1941 - Владимир Мулявин, музыкант и основатель вокально-инструментального ансамбля Песняры
1949 - Харуки Мураками японский писатель и переводчик
1959 - Пер Гессле, солист, композитор дуэта «Roxette»
1962 - Гунде Сван шведский лыжник, четырехкратный олимпийский чемпион
1967 - Рената Литвинова, российская актриса, режиссёр, сценарист
1974 - Мелани Чизхолм (Mel C), английская поп-певица, участница группы «Spice Girls»

Умерли 12 января

 1665 - Пьер Ферма французский математик, создатель теории чисел

1931 - Джованни Болдини итальянский живописец, портретист и жанрист

1942 - Владимир Петляков советский авиаконструктор

1976 - Агата Кристи английская писательница, автор детективных романов и пьес

 1979 - Александр Столпер советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР

 2001 - Уильям Хьюлетт американский инженер-электроник, соучредитель компании «Hewlett-Packard»

2008 - Геннадий Бачинский российский радио- и телеведущий, продюсер

2015 - Елена Образцова советская и российская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР. 

Общество Раймонд Паулс Рената Литвинова
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