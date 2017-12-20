13 января в истории

Знаменательные события
1681 - В Бахчисарае подписан договор, завершивший Московско-турецкую войну
1830 - Вышел первый номер «Литературной газеты», старейшего российского периодического издания
1854 - Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструмент - аккордеон
1872 - В России начала работу служба погоды
1919 - В Харькове создано Украинское центральное агентство по распространению прессы и литературы
1928 - В трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) установили первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях
1940 - Завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»
1942 - Началось принудительный вывоз населения Украины в Германию (гастарбайтеры)
1945 - Началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск
1953 - В советских газетах вышло сообщение о раскрытии «заговора кремлевских врачей». «Дело врачей» – громкое уголовное дело в истории СССР против группы видных советских медиков, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Это антиеврейская акция, предпринятая властями в 1952 – начале 1953 годов
1989 - Во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»), известным также под названием «Jerusalem», который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу
1991 - В Литве произошли кровавые столкновения между подразделениями советской армии и местным населением, спровоцированные Кремлем, пытавшимся предотвратить выход республики из СССР
1992 - Республика Кипр признала независимость Украины
1993 - В Париже представители 130 стран подписали «Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения»
1999 - 36-летний Майкл Джордан, живая легенда американского баскетбола, официально объявил, что оставляет команду «Чикаго Булз» и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста
2000 - О своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс
13 января родились
1763 - Александр Ланжерон русский военный деятель французского происхождения, граф
1779 - Елизавета Алексеевна, русская императрица, жена Александра I
1827 - Николай Бекетов, один из основоположников физической химии и химической динамики, заложил основы принципа Алюминотермия
1864 - Он Вильгельм, австрийский физик, лауреат Нобелевской премии за исследования явлений излучения и поглощения абсолютно черным телом (законы Вина)
1877 - Левко Мациевич, украинский инженер-конструктор, изобретатель, политический деятель; первый украинский авиатор
1878 - Василий Шульгин русский политический деятель, монархист, публицист
1894 - Евгений Онацкий, ведущий деятель Организации Украинских Националистов, общественный деятель, журналист и ученый
1895 - Михаил Гориккер советский военный деятель, генерал-майор технических войск
1899 - Лев Кулешов советский кинорежиссер, стоявший у истоков советского киноискусства
1917 - Илья Лифшиц советский физик-теоретик, академик
1954 - Глызин Алексей, российский поп-певец. Самые известные песни: «Зимний сад», «Ты не ангел» и многие другие)
1966 - Ирина Апексимова российская актриса театра и кино, режиссер, певица, телеведущая
1969 - Стефания Бельмондо итальянская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка
1972 - Щербо Виталий, белорусский гимнаст, шестикратный победитель Олимпийских игр
1977 - Орландо Блум, английский актер. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии «Властелин колец», приключенческом фильме «Пираты Карибского моря»
Умерли 13 января
1625 - Ян Брейгель (Бархатный) фламадский художник
1717 - Мария Мериан немецкая художница и гравер, энтомолог
1906 - Александр Попов русский физик и электротехник, один из изобретателей радио
1916 - Сергей Уточкин русский спортсмен и один из первых русских летчиков
1941 - Джеймс Джойс ирландский писатель и поэт, автор романа «Улисс»
1987 - Анатолий Эфрос советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России
2005 - Арутюн Акопян советский и российский артист эстрады, фокусник, Народный артист СССР.