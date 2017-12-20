13 января в истории 13 января именины празднуют Петр, Михаил.

Щедрый вечер

Знаменательные события

1681 - В Бахчисарае подписан договор, завершивший Московско-турецкую войну

1830 - Вышел первый номер «Литературной газеты», старейшего российского периодического издания

1854 - Фаас Энтони из Филадельфии запатентовал новый музыкальный инструмент - аккордеон

1872 - В России начала работу служба погоды

1919 - В Харькове создано Украинское центральное агентство по распространению прессы и литературы

1928 - В трех домах в городке Шенектейди (штат Нью-Йорк) установили первые экспериментальные телевизоры для демонстрации возможностей приема телесигнала в домашних условиях

1940 - Завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»

1942 - Началось принудительный вывоз населения Украины в Германию (гастарбайтеры)

1945 - Началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция советских войск

1953 - В советских газетах вышло сообщение о раскрытии «заговора кремлевских врачей». «Дело врачей» – громкое уголовное дело в истории СССР против группы видных советских медиков, обвиняемых в заговоре и убийстве ряда советских лидеров. Это антиеврейская акция, предпринятая властями в 1952 – начале 1953 годов

1989 - Во всей Великобритании компьютеры были впервые парализованы вирусом «Friday the 13th» («Пятница, 13-е»), известным также под названием «Jerusalem», который периодически активизируется в дни, когда 13 число приходится на пятницу

1991 - В Литве произошли кровавые столкновения между подразделениями советской армии и местным населением, спровоцированные Кремлем, пытавшимся предотвратить выход республики из СССР

1992 - Республика Кипр признала независимость Украины

1993 - В Париже представители 130 стран подписали «Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения»

1999 - 36-летний Майкл Джордан, живая легенда американского баскетбола, официально объявил, что оставляет команду «Чикаго Булз» и прекращает профессиональную карьеру баскетболиста

2000 - О своей отставке с поста главы компании «Microsoft» заявил ее соучредитель и многолетний руководитель Билл Гейтс

13 января родились

1763 - Александр Ланжерон русский военный деятель французского происхождения, граф

1779 - Елизавета Алексеевна, русская императрица, жена Александра I

1827 - Николай Бекетов, один из основоположников физической химии и химической динамики, заложил основы принципа Алюминотермия

1864 - Он Вильгельм, австрийский физик, лауреат Нобелевской премии за исследования явлений излучения и поглощения абсолютно черным телом (законы Вина)

1877 - Левко Мациевич, украинский инженер-конструктор, изобретатель, политический деятель; первый украинский авиатор

1878 - Василий Шульгин русский политический деятель, монархист, публицист

1894 - Евгений Онацкий, ведущий деятель Организации Украинских Националистов, общественный деятель, журналист и ученый

1895 - Михаил Гориккер советский военный деятель, генерал-майор технических войск

1899 - Лев Кулешов советский кинорежиссер, стоявший у истоков советского киноискусства

1917 - Илья Лифшиц советский физик-теоретик, академик

1954 - Глызин Алексей, российский поп-певец. Самые известные песни: «Зимний сад», «Ты не ангел» и многие другие)

1966 - Ирина Апексимова российская актриса театра и кино, режиссер, певица, телеведущая

1969 - Стефания Бельмондо итальянская лыжница, двукратная олимпийская чемпионка

1972 - Щербо Виталий, белорусский гимнаст, шестикратный победитель Олимпийских игр

1977 - Орландо Блум, английский актер. Получил известность благодаря ролям в кинотрилогии «Властелин колец», приключенческом фильме «Пираты Карибского моря»

Умерли 13 января

1625 - Ян Брейгель (Бархатный) фламадский художник

1717 - Мария Мериан немецкая художница и гравер, энтомолог

1906 - Александр Попов русский физик и электротехник, один из изобретателей радио

1916 - Сергей Уточкин русский спортсмен и один из первых русских летчиков

1941 - Джеймс Джойс ирландский писатель и поэт, автор романа «Улисс»

1987 - Анатолий Эфрос советский режиссер, сценарист, педагог, заслуженный деятель искусств России

2005 - Арутюн Акопян советский и российский артист эстрады, фокусник, Народный артист СССР.



