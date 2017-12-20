Мир

Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 15:14121

В каких городах Украины самые высокие заработки

Рейтинг средних зарплат по Украине за ноябрь опубликовала Госслужба статистики

Госслужба статистики опубликовала рейтинг средних зарплат за ноябрь. По данным ведомства, самые крупные заработки традиционно в столице – там в среднем получают в месяц больше 11,5 тысяч гривен.

На втором месте – зарплаты в Донецкой области, где они больше 8 тысяч.

Около 7,5 тысяч гривен – средний заработок в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Самые маленькие зарплаты были на Тернопольщине и Черниговщине – там этот показатель не дотягивает и до 6 тысяч в месяц.

В целом средняя зарплата по Украине в ноябре составляла 7 тысяч 479 гривень.

Ранее Госстат назвал ТОП-3 профессии с самыми высокими зарплатами. Рейтинг основан на данных по средней заработной плате по итогам восьми месяцев 2017 года.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2017 году стало больше работы, а зарплаты выросли. Так, НБУ подсчитал, что реальная зарплата с начала года повысилась на 17,2%.

Как известно,  украинское правительство уже озвучило, какой будет новый размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года – 3 723 грн. Соответствующие цифры уже заложили во внесенный в Раду проект госбюджета.  

Источник: "Сегодня"

Экономика
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.