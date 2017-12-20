В каких городах Украины самые высокие заработки

Госслужба статистики опубликовала рейтинг средних зарплат за ноябрь. По данным ведомства, самые крупные заработки традиционно в столице – там в среднем получают в месяц больше 11,5 тысяч гривен.

На втором месте – зарплаты в Донецкой области, где они больше 8 тысяч.

Около 7,5 тысяч гривен – средний заработок в Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Самые маленькие зарплаты были на Тернопольщине и Черниговщине – там этот показатель не дотягивает и до 6 тысяч в месяц.

В целом средняя зарплата по Украине в ноябре составляла 7 тысяч 479 гривень.

Ранее Госстат назвал ТОП-3 профессии с самыми высокими зарплатами. Рейтинг основан на данных по средней заработной плате по итогам восьми месяцев 2017 года.

По данным Национального банка Украины (НБУ), в 2017 году стало больше работы, а зарплаты выросли. Так, НБУ подсчитал, что реальная зарплата с начала года повысилась на 17,2%.

Как известно, украинское правительство уже озвучило, какой будет новый размер минимальной зарплаты с 1 января 2018 года – 3 723 грн. Соответствующие цифры уже заложили во внесенный в Раду проект госбюджета.

Источник: "Сегодня"