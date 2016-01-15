15 января в истории 15 января именины празднуют: Борис, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей, Ульяна.

Знаменательные события

1582 - Заключен Ям-Запольский мирный договор, был заключен между Русским царством и Речью Посполитой

1797 - Джон Этерингтон из Лондона впервые в Англии начал продажу в своем магазине нового типа головного убора - цилиндра

1831 - Уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук»

1892 - В газете «Triangle» в городе Спрингсфилд, штат Массачусетс, где возникла игра баскетбол, автор игры доктор Джеймс Нейсмит впервые опубликовал 13 правил ее проведения

1907 - Доктор Ли де Форест запатентовал трехэлектродную вакуумную трубку, устройство, которое позволил превратить радио на практически используемуе устройство передачи голоса и музыки

1908 - В Стародубе состоялся съезд наследников украинского гетмана Павла Полуботка

1919 - После провала вооруженного коммунистического восстания в Берлине, правительственные войска схватили и без суда казнили инициаторов восстания, основателей немецкой Компартии 48-летних Карла Либкнехта и Розу Люксембург

1943 - Завершено строительство здания Пентагона, здания Министерства обороны США

1951 - Западногерманский суд вынес приговор по делу Ильзе Кох, жены коменданта концентрационного лагеря Бухенвальд, обвиняемой в издевательствах и убийствах заключенных и прозванной за свою чрезмерную жестокость «Бухенвальдской ведьмой»

1955 - Китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала

1970 - 28-летний полковник Муаммар Каддафи, который пришел к власти в Ливии в результате военного переворота и свержения власти короля Идриса, провозглашен премьер-министром страны

1986 - В советских газетах опубликовано заявление Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева, в котором провозглашено «программу поэтапной ликвидации до 2000 года всех видов ядерных вооружений»

1992 - Бернерс-Ли Тим, «отец World Wide Web», выпустил веб-браузер - программу, которая дает возможность просматривать ресурсы интернета

1992 - Европейское сообщество признало независимость Хорватии и Словении, бывших югославских республик, состоящих в федерации с 1918 года

1992 - Президиумом Верховного Совета Украины утверждена музыкальная редакция Государственного гимна Украины, автором которой является Михаил Вербицкий

1992 - Ямайка и Австрия признали независимость Украины

1994 - В результате проведенного в Туркменистане референдума полномочия главы республики Сапармурата Ниязова продлены с пяти до десяти лет

1994 - при невыясненных обстоятельствах бесследно исчез украинский политик Михаил Бойчишин

2001 - День рождения Википедии

2006 - Впервые президентом Чили стала женщина

15 января - родились

1622 - Мольер, настоящее имя и фамилия Жан Батист Поклен, французский драматург, актер, театральный деятель

1763 - Франсуа-Жозеф Тальма французский актер

1794 - Александр Грибоедов, русский писатель ( "Горе от ума")

1850 - Михай Эминеску, выдающийся румынский поэт-романтик

1850 - Софья Васильевна Ковалевская, русский математик, писательница и публицистка

1869 - Станислав Виспьянский, польский поэт, драматург, художник

1871 - Агатангел Крымский – выдающийся просветитель с мировым именем, посвятивший свою жизнь изучению истории, языков и культуры народов, населяющих Украину и другие государства

1875 - Мария Фореску румынская оперная певица и актриса немого кино

1891 - Осип Мандельштам, русский поэт

1895 - Арттури Виртанен финский биохимик, Нобелевский лауреат

1906 - Аристотель Онассис греческий судовладелец, миллиардер

1908 - Эдвард Теллер американский физик

1913 - Александр Маринеско советский офицер-подводник, Герой Советского Союза

1917 - Евгений Алексеевич Лебедев, актер театра и кино, народный артист СССР

1917 - Василий Петров советский военачальник, генерал армии, Маршал и Герой Советского Союза

1918 - Гамаль Абдель Насер, второй президент Египта, Герой Советского Союза

1923 - Евгений Весник советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР

1929 - Мартин Лютер Кинг, лидер борьбы за гражданские права чернокожих американцов

1945 - Максим Исаакович Дунаевский, российский композитор (музыка для к / ф "Д'Артаньян и три мушкетера", "Дети капитана Гранта")

1956 - Вера Зозуля советская саночница, олимпийская чемпионка, тренер

1957 - Хосе Монтилья Агилера, каталонский и испанский политический деятель, 128 Президент Жанаралитату (национального правительства) Каталонии

1957 - Светлана Сорокина, русский журналистка, телеведущая программ "600 секунд", "Известия", "Герой дня", "Основной инстинкт"

1963 - Брюс Шнайер, известнейший американский криптограф

1966 - Егор Кончаловский российский режиссер, актер, сценарист, продюсер

Умерли 15 января

1616 - Семен Касимовский великий князь всея Руси (1574–1576) и князь Тверской

1762 - Петр Шувалов русский государственный и военный деятель, граф, генерал-фельдмаршал

1815 - Эмма Гамильтон возлюбленная британского адмирала Нельсона

1919 - Карл Либкнехт немецкий революционер, деятель германского и международного рабочего движения 1919 - Роза Люксембург немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения

1958 - Евгений Шварц советский писатель и драматург

1973 - Иван Петровский советский математик, академик

2015 - Римма Маркова советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России.