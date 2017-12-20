16 января в истории

Знаменательные события
27 до н.э. - Октавиан получил титул Августа
1547 - Иван Грозный венчан на царство и становится первым московским царем
1556 - король Испании Карл I (император Священной Римской империи под именем Карла V) отрекся от престола в пользу сына Филиппа II, устав от власти
1909 - экспедиция Эрнеста Шеклтон открыла южный магнитный полюс Земли
1918 - Центральная Рада приняла закон о создании украинской добровольческой армии
1919 - Украинская Директория объявила войну большевистской России
1920 - в Париже состоялось первое заседание Совета Лиги Наций без участия США
1920 - вступила в действие 18-я поправка к Конституции США. В стране вступил в силу «сухой закон».
1954 - город Проскуров переименован в Хмельницкий, Каменец-Подольская область - на Хмельницкую
1957- В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз» С 2001 года 16 января по решению Организации ООН по науке, образованию и культуре ЮНЕСКО, отмечается как Всемирный день «Битлз»
1963 - впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина - англичанка Ивонн Поуп пилотировала авиарейс из Лондона в Дюссельдорф
1963 - Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы
1979 - сотни людей погибли в результате землетрясения силой семь баллов по шкале Рихтера в иранской провинции Хорасан
1984 - Майкл Джексон получил 8 статуэток «Грэмми» за свой феноменальный альбом «Триллер»
1992 - Буркина-Фасо признала независимость Украины
16 января родились
1820 - Йоханнес Ребманн, немецкий путешественник, открывший Килиманджаро
1867 - Викентий Вересаев русский и советский писатель
1882 - Аристарх Лентулов советский художник
1900 - знаменитый советский учёный-фитопатолог Семен Никитич Московец,
1901 - Фульхенсио Батиста, фактический военный лидер в 1933-1940гг, легитимный президент в 1940-1944гг, диктатор (занял пост президента в результате переворота) в 1952-1959рр.
1901 - Фрэнк Замбони американский инженер, изобретатель ледового комбайна
1905 - Анатолий Дмитриевич Коваленко, ученый-механик
1908 - Павел Нилин советский писатель, киносценарист
1915 - военный герой – Григорий Сакович Шупик. Григорий Сакович Шупик, заместитель командира эскадрильи 43-го гвардейского штурмового авиационного полка 230-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза
1921 - Скавулло Франческо, американский фотограф, снимал звезд мира моды, кино, героев поп- и рок-сцены, более 30 лет его работы украшали обложки глянцевых журналов
1924 - Давыдов Владлен, российский актер, снялся в таких лентах, как «Человек-Амфибия», «Кубанские казаки» и «ТАСС уполномочен заявить»
1925 - Ефим Хайдуров советский спортсмен (пулевая стрельба), конструктор-оружейник, тренер
1934 - Василий Лановой, российский актер; среди его работ - «Война и мир», и «17 мгновений весны»
1948 - Карпентер Джон, американский кинорежиссер, снявший фильмы «Исповедь невидимки» и «Хэллоуин»
1954 - Василий Жупиков советский и российский футболист, центральный защитник, тренер
1973 - Джози Дэвис, американская актриса, наиболее известная по своим ролям в сериалах «Чарльз в ответе» и «Беверли-Хиллз, 90210»
1974 - Кейт Мосс, супермодель. Согласно журналу Forbes, Кейт Мосс - вторая топ-модель по уровню доходов после Жизель Бундхен
1983 - Андрей Русол, защитник сборной Украины по футболу, капитан днепропетровского «Днепра»
Умерли 16 января
1806 - Никола Леблан французский химик-технолог
1810 - Екатерина Дашкова русский литературный деятель, княгиня
1891 - Лео Делиб французский композитор
1954 - Михаил Пришвин русский и советский писатель, автор произведений о природе
1957 - Артуро Тосканини итальянский дирижер
1967 - Юрий Герман советский писатель, драматург, киносценарист
2009 - Эндрю Уайет американский художник-реалист.