16 января в истории 16 января именины День Ангела празднуют Ирина, Гордей, Павел.

Всемирный день «The Beatles»

Знаменательные события

27 до н.э. - Октавиан получил титул Августа

1547 - Иван Грозный венчан на царство и становится первым московским царем

1556 - король Испании Карл I (император Священной Римской империи под именем Карла V) отрекся от престола в пользу сына Филиппа II, устав от власти

1909 - экспедиция Эрнеста Шеклтон открыла южный магнитный полюс Земли

1918 - Центральная Рада приняла закон о создании украинской добровольческой армии

1919 - Украинская Директория объявила войну большевистской России

1920 - в Париже состоялось первое заседание Совета Лиги Наций без участия США

1920 - вступила в действие 18-я поправка к Конституции США. В стране вступил в силу «сухой закон».

1954 - город Проскуров переименован в Хмельницкий, Каменец-Подольская область - на Хмельницкую

1957- В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз» С 2001 года 16 января по решению Организации ООН по науке, образованию и культуре ЮНЕСКО, отмечается как Всемирный день «Битлз»

1963 - впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина - англичанка Ивонн Поуп пилотировала авиарейс из Лондона в Дюссельдорф

1963 - Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы

1979 - сотни людей погибли в результате землетрясения силой семь баллов по шкале Рихтера в иранской провинции Хорасан

1984 - Майкл Джексон получил 8 статуэток «Грэмми» за свой феноменальный альбом «Триллер»

1992 - Буркина-Фасо признала независимость Украины

16 января родились

1820 - Йоханнес Ребманн, немецкий путешественник, открывший Килиманджаро

1867 - Викентий Вересаев русский и советский писатель

1882 - Аристарх Лентулов советский художник

1900 - знаменитый советский учёный-фитопатолог Семен Никитич Московец,

1901 - Фульхенсио Батиста, фактический военный лидер в 1933-1940гг, легитимный президент в 1940-1944гг, диктатор (занял пост президента в результате переворота) в 1952-1959рр.

1901 - Фрэнк Замбони американский инженер, изобретатель ледового комбайна

1905 - Анатолий Дмитриевич Коваленко, ученый-механик

1908 - Павел Нилин советский писатель, киносценарист

1915 - военный герой – Григорий Сакович Шупик. Григорий Сакович Шупик, заместитель командира эскадрильи 43-го гвардейского штурмового авиационного полка 230-й штурмовой авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта, гвардии лейтенант. Герой Советского Союза

1921 - Скавулло Франческо, американский фотограф, снимал звезд мира моды, кино, героев поп- и рок-сцены, более 30 лет его работы украшали обложки глянцевых журналов

1924 - Давыдов Владлен, российский актер, снялся в таких лентах, как «Человек-Амфибия», «Кубанские казаки» и «ТАСС уполномочен заявить»

1925 - Ефим Хайдуров советский спортсмен (пулевая стрельба), конструктор-оружейник, тренер

1934 - Василий Лановой, российский актер; среди его работ - «Война и мир», и «17 мгновений весны»

1948 - Карпентер Джон, американский кинорежиссер, снявший фильмы «Исповедь невидимки» и «Хэллоуин»

1954 - Василий Жупиков советский и российский футболист, центральный защитник, тренер

1973 - Джози Дэвис, американская актриса, наиболее известная по своим ролям в сериалах «Чарльз в ответе» и «Беверли-Хиллз, 90210»

1974 - Кейт Мосс, супермодель. Согласно журналу Forbes, Кейт Мосс - вторая топ-модель по уровню доходов после Жизель Бундхен

1983 - Андрей Русол, защитник сборной Украины по футболу, капитан днепропетровского «Днепра»

Умерли 16 января

1806 - Никола Леблан французский химик-технолог

1810 - Екатерина Дашкова русский литературный деятель, княгиня

1891 - Лео Делиб французский композитор

1954 - Михаил Пришвин русский и советский писатель, автор произведений о природе

1957 - Артуро Тосканини итальянский дирижер

1967 - Юрий Герман советский писатель, драматург, киносценарист

2009 - Эндрю Уайет американский художник-реалист.