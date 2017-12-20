Самые яркие события прошедшего 2017-го года События 2017 года, всколыхнувшие Украину: Вирус Petya, безвизовый режим с ЕС, премьера уже ставшего знаменитым фильма “Киборги”, Евровидение 2017 - далеко не полный список самых ярких событий, которые произошли в Украине в уже прошедшем 2017 году.

Для вас самые интересные события года. Конечно, важных для всей страны событий было намного больше! Таких, например, как первые выборы ОТГ, принятие медреформы или выпуск нового оружия украинского производства. Остановимся на самых громких!

Запрет российских соцсетей

В Украине на три года заблокировали российские ресурсы Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники, Яндекс и другие сайты. Такое решение Совета национальной безопасности и обороны 15 мая подписал президент Украины Петр Порошенко. В указе перечисляются санкции против разработчиков российских антивирусов Kaspersky Lab, Dr. Web, всех ресурсов "Яндекса", включая "Кинопоиск", разработчиков программного обеспечения ABBYY и 1С, "Вконтакте", Mail.ru и "Одноклассников". Пользователи соцсетей активно комментировали указ Порошенко. На тему запрета российских соцсетей в Украине уже появилось множество фотожаб.

Безвизовый режим с ЕС

Украинцы очень долго ждали безвиз, и даже не верили, что его действие начнется именно в 2017 году. Но 17 мая 2017 года в Страсбурге состоялась торжественная церемония подписания соглашения о безвизе. Безвизовый режим начал действовать 11 июня. Это стало настоящим праздником для многих украинцев, и теперь безвизовый режим с ЕС - это открытые возможности для путешествия и познания мира в любой момент. Ходили слухи о том, что для выезда за границу нужно предъявлять множество документов, один из которых - справка с работы (справка о доходах). Позже эти слухи не оправдались. Как сообщают туристы и пограничники, украинцев при пересечении границы в большинстве случаев просят показать только биометрический загранпаспорт. Сообщается, что за последние полгода безвизовым режимом с ЕС воспользовались более 350 тыс. украинцев. А 31 декабря 2017 года украинцы получили еще один “подарок под елку": в этот день стал действовать безвизовый режим с ОАЭ.

Евровидение 2017

Песенный конкурс Евровидение 2017 - 62-й конкурс, который проходил в Киеве с 7 по 13 мая 2017 (конкурсные дни 9, 11 и 13 мая). В конкурсе приняли участие представители 42 стран. Победителем стал Сальвадор Собрал из Португалии с песней “Amar Pelos Dois”, который набрал 758 баллов. Таким образом, следующее Евровидение 2018 пройдет в Португалии. “Могут ведь, если захотят”, - так комментировали пользователи соцсетей то, как Украина справилась с проведением в Киеве самого престижного европейского песенного конкурса “Евровидение”. Конечно, без просчетов не обошлось, но в целом, большинство иностранных гостей были довольны, а в ведущих мировых СМИ в преддверии конкурса стали появляться статьи о том, “какие места в Украине посетить, если вы собираетесь поехать на Евровидение в столицу Киев”. И многие туристы вернутся к нам снова!

“Евробляхи” хлынули в Украину

“Количество машин на литовских номерах в Украине превысило население Литвы”, - шутил Квартал-95 в 2017 году. И не зря: Украину буквально заполонили авто на еврономерах”, которые в народе прозвали “евробляхами”. Конечно, "евробляхи" были в Украине и раньше, но в 2017 году их просто невозможно было не заметить: владельцы машин на еврономерах устраивали митинги, полиция несколько раз показательно штрафовала владельцев "евроблях" на огромные суммы, а в правительстве появилось несколько законопроектов о новой системе "растаможки". Растаможить иномарку в Украине стоит непомерно дорого, а нерастаможенная машина подкупает низкой стоимостью: порой хорошую иномарку на литовском или эстонском автобазаре можно купить за 2-2,5 тыс. евро! Из-за этого “евробляхи” массово хлынули в Украину. Если раньше чаще всего на таких машинах ездили на Закарпатье, то теперь “евробляхи” можно увидеть практически во всех городах Украины. Некоторых владельцев уже показательно “ловили” и взыскали с них огромные штрафы: некоторых автовладельцев обязали заплатить более миллиона гривен! Что с “евробляхами” будет дальше - время покажет.

Новые поезда Интерсити в Польшу

В конце декабря 2016 года Укразализныця запустила скоростной поезд Интерсити “Киев-Перемышль”, на котором можно добраться до красивого польского городка всего за несколько часов. “Утром завтракаете в Киеве, а обеденный кофе пьете уже в Перемышле!”, - писали пользователи соцсетей. В 2017 году Укрзализныця открыла еще одно направление для скоростного Интерсити от Ковеля на Волыни до города Хелм в Польше, куда можно добраться всего за пару часов. А позже этот маршрут до Хелма продлили от Здолбунова. Скоростные и недорогие поезда в Польшу стали очень популярными среди украинцев: билеты на них стоят даже дешевле, чем автобусы по тому же маршруту, а едут поезда гораздо быстрее.

Перестали выпускать Ланосы

30 ноября 2017 года в Запорожском автозаводе заявили, что прекращают выпускать знаменитый в Украине "Ланос". "Пока что будем производить только малые коммерческие машины", - заявил глава корпорации "Укравто" Тариэл Васадзе. Модели “Ланосов” и правда исчезли из официального сайта компании, а большую часть персонала уволили, хотя когда-то на заводе работало несколько тысяч человек. Впрочем, многие украинцы из-за такой новости совсем не расстроились: материалы, из которых производили “Ланосы”, быстро портятся, да и купить более качественную иномарку можно намного дешевле.

Биткоин

Пожалуй, биткоин стал одним из самых популярных слов в 2017 году в мире и Украине! Но далеко не все могут точно объяснить, что же такое этот биткоин. Это одна из криптовалют - “виртуальных денег”, а скорее - единица, которую можно обменять на что-либо другое. В 2017 году несколько заведений в Киеве и других городах Украины стали принимать оплату в биткоинах. По сути, за криптовалюту можно купить все, что угодно: от загородной виллы или завода до чашки кофе в уютной кофейне. Об этом украинцы узнали в 2017 году. 26 сентября стало известно, что в Украине впервые официально “продали” квартиру за криптовалюту. Хотя НБУ не спешит признавать криптовалюты деньгами и просит остерегаться их: это может оказаться банальным “мыльным пузырем”, а все, кто вкладывал в криптовалюты настоящие деньги, в любой момент могут “прогореть”.

Рекордное количество фильмов украинского производства в прокате

В течение 2017 года в кинотеатрах Украины появилось не менее 33-х отечественных фильмов. Это, по подсчетам Cut Insight, стало новым рекордом украинского кино за годы независимости! В 2016 году в прокат поступило 30 украинских фильмов. Большинство из них финансировалась еще при предыдущем правительстве, напоминают эксперты. Своеобразный антирекорд установил 2010 год, когда в прокат не вышло ни одного украинского фильме. Но с тех пор количество картин украинского производства стабильно растет. Кроме того, в ноябре 2017 года украинские фильмы на 5 лет освободили от НДС. “Это однозначно позитивно скажется на нашем кинопроизводстве!”, - считает знаменитый актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Вирус Petya атаковал сайты

27 июня по всей стране начались массовые хакерские атаки. Около полуночи вредоносная программа, которая называлась Petyа, резко атаковала компьютеры многих госучреждений и компаний. Вирус “захватывал” сайты” Укрализныци и других важных госучреждений. Зараженный вирусом компьютер перегружался, все данные на нем зашифровывались. Чтобы вернуть доступ к сайту, нужно было заплатить авторам вируса (причем оплату надо было осуществить в биткоинах). От вируса, который распространялся молниеносно, пострадало около 30 банков, 80% предприятий, которые находились в подчинении Министерства инфраструктуры, а также Кабмин, различные СМИ, ведущие мобильные операторы и предприятия энергетической сферы.

Участие команды украинскх воинов в “Играх непокоренных 2017”

В 2017 году Украина впервые приняла участие в престижных канадских соревнованиях “Игры Непокоренных 2017”. Соревнования в Торонто стали первыми для Украины: в них приняли участие наши защитники, которые прошли войну на Донбассе и получили ранения, но не утратили силу духа.

Участие Украины в играх стало очень важным событием: провожали и встречали наших защитников со слезами радости на глазах! На соревнованиях “Игры непокоренных 2017” Украина показала один из лучших результатов среди других 16 стран: наши воины получили 14 медалей, среди который 8 - золотые.

Выходной на Католическое Рождество

В 2017 году Украина впервые официально отметила Католическое Рождество. В 2017 году праздник выпал на понедельник, и поэтому украинцы отдыхали три дня подряд - с 23 по 25 декабря. Традиции праздновать Католическое Рождество соблюдались в Украине издавна, но с принятием в этот день выходного его стали праздновать еще больше людей - традиция “прижилась” просто прекрасно! Многие уверены: сделать этот день выходным стоило давно, ведь в Украине давно празднуется как Католическое, так и Православное Рождество. “Приятно провести время в кругу семьи, приготовить изысканные блюда” - прекрасный выходной!" - писали в соцсетях.

"Рекордный" фильм “Киборги”

Незадолго до Нового года в украинских кинотеатрах прошел показ украинского фильма "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева. Картина рассказывает о боях за Донецкий аэропорт и о его героических защитниках. В фильме много диалогов о судьбе военных и страны.

Фильм "Киборги "установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд – 8 701 186 гривен!

Долгожданное освобождение украинских пленных

Прямо под самый Новый год 27 декабря произошло радостное событие: освобождение украинских пленных из самопровозглашенных Л/ДНР.

Встречу освобожденных украинцев транслировали много телеканалов, велись стримы в соцсетях из аэропорта в Киеве, где родные пленных и неравнодушные украинцы долгими часами среди ночи ждали дорогих им людей. А кто-то ждал освобождения своих родных из плена целых три года! Встреча освобожденных украинцев превратилась в настоящий праздник: их встретили на Донбассе, торжественно приветствовали в Харькове и в Киеве. Бывших узников боевиков встречал лично президент Украины Петр Порошенко.

Катерина Гончарова, styler.rbc.ua