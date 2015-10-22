17 января в истории

Знаменательные события
395 - Римская империя разделилась на Восточную и Западную
1209 – В Кембридже открыл двери университет - один из старейших и самых известных университетов в мире
1377 - Резиденцией Папы Римского становится Ватикан
1595 - Французский король Генрих Наваррский объявил войну Испании
1648 - Войска Оливера Кромвеля разбили шотландцев под Престоном
1772 - Произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве
1773 - Джеймс Кук стал первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг
1805 - В Харькове открыт первый в восточной Украине университет
1861 - Запатентован смывной туалетный бачок
1904 - Состоялась премьера пьесы Чехова «Вишневый сад»
1912 - Члены экспедиции Р. Скотта первые в мире пришли к Южному полюсу
1918 - Украинские большевики призвали рабочих Киева к вооруженному восстанию
1921 - Издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях»
1921 - В Вене создан Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу
1939 - Началась Всесоюзная перепись населения
1945 - Советские войска освободили от немцев Варшаву
1949 - В США начался судебный процесс над лидерами компартии
1961 - Захвачен в плен и оскальпирован премьер Республики Конго Патрис Лумумба
1969 - «Битлз» выпустили пластинку «Yellow Submarine» (англ. Желтая подводная лодка)
1991 - Началась операция «Буря в пустыне» (американские авианалеты на Ирак)
1992 - Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией
1996 - Госдума России провозгласила Севастополь русским городом
2000 - Режим талибов Афганистана заявил о признании им независимости Чечении
2001 - Высший арбитражный суд РФ запретил наружную рекламу алкогольных напитков
17 января родились
1706 - Бенджамин Франклин, политический теоретик, политик, издатель, ученый, изобретатель, гражданский активист, писатель и дипломат, один из основателей США
1847 - Николай Жуковский российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки
1863 - Константин Станиславский, русский актер, режиссер, теоретик театра, основатель МХАТа.
1869 - Иван Труш, живописец, критик и общественный деятель.
1884 - Сергей Городецкий русский и советский поэт, переводчик
1899 - Аль Капоне, американский гангстер
1901 - Григорий Эпик, литературный и общественный деятель. Расстрелян чекистамы
1902 - Леонид Трауберг советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист РСФСР
1907 - Григорий Китастый, выдающийся деятель украинской музыкальной культуры
1923 - Николай Тимофеевич Белуха, экономист, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины
1933 - Далида, певица и актриса итальянского происхождения
1936 - Леонид Островский, футболист киевского «Динамо», 3-кратный чемпион СССР
1939 - Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул, предстоятель Элладской православной церкви в 1998-2008
1942 - Мухамед Али, американский боксер, чемпион Олимпиады 1960 в полутяжелом весе, он стал чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе в 1964, единственный кто выигрывал этот титул трижды
1945 - Иван Карабиц, украинский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, народный артист Украины
1945 - Семен Альтов, писатель-юморист
1960 - Игорь Николаев, российский композитор, поэт, певец и продюсер
1961 - Майя Чибурданидзе советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам
1962 - Джим Керри, американский киноактер («Маска», «Всегда говори ДА» и многие другие)
Умерли 17 января
1598 - Федор I Иоаннович русский царь (1584-1598), последний царь из династии Рюриковичей
1750 - Томазо Альбинони итальянский композитор
1869 - Александр Даргомыжский российский композитор
1893 - Ратерфорд Берчард Хейс 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель
1961 - Патрис Лумумба африканский политический деятель
1982 - Варлам Шаламов советский прозаик и поэт
2004 - Чеслав Немен польский музыкант, композитор и певец
2008 - Роберт Фишер американский шахматист, 11-й чемпион мира по шахматам.
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