17 января в истории 17 января именины празднуют: Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Зинаида, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Степан, Тимофей, Фаддей, Яков.

День детских изобретений

Знаменательные события

395 - Римская империя разделилась на Восточную и Западную

1209 – В Кембридже открыл двери университет - один из старейших и самых известных университетов в мире

1377 - Резиденцией Папы Римского становится Ватикан

1595 - Французский король Генрих Наваррский объявил войну Испании

1648 - Войска Оливера Кромвеля разбили шотландцев под Престоном

1772 - Произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве

1773 - Джеймс Кук стал первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг

1805 - В Харькове открыт первый в восточной Украине университет

1861 - Запатентован смывной туалетный бачок

1904 - Состоялась премьера пьесы Чехова «Вишневый сад»

1912 - Члены экспедиции Р. Скотта первые в мире пришли к Южному полюсу

1918 - Украинские большевики призвали рабочих Киева к вооруженному восстанию

1921 - Издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях»

1921 - В Вене создан Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу

1939 - Началась Всесоюзная перепись населения

1945 - Советские войска освободили от немцев Варшаву

1949 - В США начался судебный процесс над лидерами компартии

1961 - Захвачен в плен и оскальпирован премьер Республики Конго Патрис Лумумба

1969 - «Битлз» выпустили пластинку «Yellow Submarine» (англ. Желтая подводная лодка)

1991 - Началась операция «Буря в пустыне» (американские авианалеты на Ирак)

1992 - Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией

1996 - Госдума России провозгласила Севастополь русским городом

2000 - Режим талибов Афганистана заявил о признании им независимости Чечении

2001 - Высший арбитражный суд РФ запретил наружную рекламу алкогольных напитков

17 января родились

1706 - Бенджамин Франклин, политический теоретик, политик, издатель, ученый, изобретатель, гражданский активист, писатель и дипломат, один из основателей США

1847 - Николай Жуковский российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки

1863 - Константин Станиславский, русский актер, режиссер, теоретик театра, основатель МХАТа.

1869 - Иван Труш, живописец, критик и общественный деятель.

1884 - Сергей Городецкий русский и советский поэт, переводчик

1899 - Аль Капоне, американский гангстер

1901 - Григорий Эпик, литературный и общественный деятель. Расстрелян чекистамы

1902 - Леонид Трауберг советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист РСФСР

1907 - Григорий Китастый, выдающийся деятель украинской музыкальной культуры

1923 - Николай Тимофеевич Белуха, экономист, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины

1933 - Далида, певица и актриса итальянского происхождения

1936 - Леонид Островский, футболист киевского «Динамо», 3-кратный чемпион СССР

1939 - Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул, предстоятель Элладской православной церкви в 1998-2008

1942 - Мухамед Али, американский боксер, чемпион Олимпиады 1960 в полутяжелом весе, он стал чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе в 1964, единственный кто выигрывал этот титул трижды

1945 - Иван Карабиц, украинский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, народный артист Украины

1945 - Семен Альтов, писатель-юморист

1960 - Игорь Николаев, российский композитор, поэт, певец и продюсер

1961 - Майя Чибурданидзе советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам

1962 - Джим Керри, американский киноактер («Маска», «Всегда говори ДА» и многие другие)

Умерли 17 января

1598 - Федор I Иоаннович русский царь (1584-1598), последний царь из династии Рюриковичей

1750 - Томазо Альбинони итальянский композитор

1869 - Александр Даргомыжский российский композитор

1893 - Ратерфорд Берчард Хейс 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель

1961 - Патрис Лумумба африканский политический деятель

1982 - Варлам Шаламов советский прозаик и поэт

2004 - Чеслав Немен польский музыкант, композитор и певец

2008 - Роберт Фишер американский шахматист, 11-й чемпион мира по шахматам.