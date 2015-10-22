Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:05131

17 января в истории

17 января именины празднуют: Александр, Аристарх, Архип, Афанасий, Денис, Ефим, Зинаида, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Никанор, Николай, Павел, Прохор, Степан, Тимофей, Фаддей, Яков.

День детских изобретений

Знаменательные события

395 - Римская империя разделилась на Восточную и Западную

1209 – В Кембридже открыл двери университет - один из старейших и самых известных университетов в мире
1377 - Резиденцией Папы Римского становится Ватикан
1595 - Французский король Генрих Наваррский объявил войну Испании
1648 - Войска Оливера Кромвеля разбили шотландцев под Престоном
1772 - Произошел дворцовый переворот в Датско-Норвежском королевстве
1773 - Джеймс Кук стал первым, кто сумел пересечь Южный полярный круг

1805 - В Харькове открыт первый в восточной Украине университет
1861 - Запатентован смывной туалетный бачок
1904 - Состоялась премьера пьесы Чехова «Вишневый сад» 
1912 - Члены экспедиции Р. Скотта первые в мире пришли к Южному полюсу
1918 - Украинские большевики призвали рабочих Киева к вооруженному восстанию 
1921 - Издан Декрет СНК РСФСР «О воздушных передвижениях»
1921 - В Вене создан Украинский свободный университет, вскоре переведенный в Прагу 
1939 - Началась Всесоюзная перепись населения
1945 - Советские войска освободили от немцев Варшаву
1949 - В США начался судебный процесс над лидерами компартии
1961 - Захвачен в плен и оскальпирован премьер Республики Конго Патрис Лумумба 
1969 - «Битлз» выпустили пластинку «Yellow Submarine» (англ. Желтая подводная лодка)
1991 - Началась операция «Буря в пустыне» (американские авианалеты на Ирак)
1992 - Украина установила дипломатические отношения с ФРГ и Индией
1996 - Госдума России провозгласила Севастополь русским городом
2000 - Режим талибов Афганистана заявил о признании им независимости Чечении
2001 - Высший арбитражный суд РФ запретил наружную рекламу алкогольных напитков

17 января родились

1706 - Бенджамин Франклин, политический теоретик, политик, издатель, ученый, изобретатель, гражданский активист, писатель и дипломат, один из основателей США
1847 - Николай Жуковский российский ученый в области механики, основоположник аэродинамики как науки
1863 - Константин Станиславский, русский актер, режиссер, теоретик театра, основатель МХАТа.
1869 - Иван Труш, живописец, критик и общественный деятель.
1884 - Сергей Городецкий русский и советский поэт, переводчик

1899 - Аль Капоне, американский гангстер
1901 - Григорий Эпик, литературный и общественный деятель. Расстрелян чекистамы
1902 - Леонид Трауберг советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист РСФСР
1907 - Григорий Китастый, выдающийся деятель украинской музыкальной культуры
1923 - Николай Тимофеевич Белуха, экономист, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный деятель науки и техники Украины
1933 - Далида, певица и актриса итальянского происхождения
1936 - Леонид Островский, футболист киевского «Динамо», 3-кратный чемпион СССР
1939 - Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул, предстоятель Элладской православной церкви в 1998-2008
1942 - Мухамед Али, американский боксер, чемпион Олимпиады 1960 в полутяжелом весе, он стал чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе в 1964, единственный кто выигрывал этот титул трижды

1945 - Иван Карабиц,  украинский композитор, дирижер, музыкально-общественный деятель, народный артист Украины
1945 - Семен Альтов, писатель-юморист
1960 - Игорь Николаев, российский композитор, поэт, певец и продюсер
1961 - Майя Чибурданидзе советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира по шахматам
1962 - Джим Керри, американский киноактер («Маска», «Всегда говори ДА» и многие другие)

Умерли 17 января

 1598 - Федор I Иоаннович русский царь (1584-1598), последний царь из династии Рюриковичей

 1750 - Томазо Альбинони итальянский композитор

1869 - Александр Даргомыжский российский композитор

1893 - Ратерфорд Берчард Хейс 19-й президент США (1877-1881), военный и политический деятель

1961 - Патрис Лумумба африканский политический деятель

1982 - Варлам Шаламов советский прозаик и поэт

2004 - Чеслав Немен польский музыкант, композитор и певец

2008 - Роберт Фишер американский шахматист, 11-й чемпион мира по шахматам.

Общество Изобретения
view counter

По тематике

09.10.2016 14:12

Топ-10 изобретений украинцев, изменившие ход истории

Ежегодно украинские ученые создают около 15 тыс. изобретений. Благодаря им появились и такие, которые сейчас активно используются во всем мире....

22.10.2015 16:29

Изобретение сумчанина поможет украинской артиллерии

Сумчанин Анаталий Деревянчук получил патент на полезную модель «Способ беспарашютного спуска осветительных элементов осветительного снаряда артиллерии»....

Новости

В Верховной Раде раздают чернуху про главного СБУшника Сумщины (обновлено, +комментарий)
Вчера 14:43
Марченко увольняется с должности первого замгубернатора Сумщины
Вчера 12:58
Несмотря на протесты сумчан исполком повысил стоимость проезда в коммунальном транспорте
Вчера 12:50
Мэру Сум вручили протоколы о коррупции за премии
Вчера 12:02
На Сумщине ожидается резкое ухудшение погодных условий
Сегодня 10:53
На Сумщине будут думать, как отмечать 1030-летие крещения Руси
Сегодня 10:45
Сумчане заплатили 132 миллиона военного сбора
Сегодня 10:12
В Сумах заработала первая станция быстрой зарядки электрических батарей полицейских авто
Сегодня 09:43
Патрульные обнаружили авто с поддельными документами
Сегодня 09:11
В поезде нашли контрабандные книги
Сегодня 08:40
На Сумщине поймали неудачливого грабителя
Сегодня 08:10
На Сумщине введен карантинный режим
Вчера 17:55
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.