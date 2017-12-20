17 января Всемирный день детских изобретений Существует великое множество изобретений и открытий, авторами которых стали дети. Большинство из этих открытий сегодня облегчают нашу жизнь.

Интересно, что датой празднования Дня детских изобретений стал день рождения Бенджамина Франклина, ученого-изобретателя, дипломата, государственного деятеля и журналиста. Его первое изобретение – это ручные ласты для плавания. Такой нехитрый предмет он придумал в 12 лет. Продолжая заниматься исследованиями в этой области, известный ученый внес неоценимый вклад в мировую науку, его изобретения зачастую опережали на несколько десятков лет свою эпоху.

Бенджамин Франклин является одним из авторов Конституции США 1787 года. Ему принадлежит ряд популярных афоризмов, самыми известными из которых являются «Время – деньги», «Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня». Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла – качалки.

Флаг Аляски

В 1926 году соотечественник уникального ученого 13-летний Бенни Бенсон изобрел флаг Аляски. Синий цвет на государственном атрибуте полуострова символизирует небо, на котором изображен официальный цветок штата – незабудка, созвездие Большой Медведицы и Полярная звезда.

Батут

Идея создания батута тоже принадлежит ребенку. В 1930 году некий Джордж Ниссен во время своих наблюдений за соревнованиями воздушных гимнастов, обратил свое внимание на прыжки спортсменов на страховочную сетку в конце выступления. Так 16-летний подросток решил смастерить «подпрыгивающую установку», пригодную для выполнения различных трюков в воздухе.

Игрушечный грузовик

В 1963 году 6-летний Роберт Пэтч придумал игрушечный грузовик, у которого откидывался кузов. Новая игрушка обладала сразу двумя достоинствами: она с легкостью разбиралась на части и без труда трансформировалась в различные машины. Надо сказать, что на это свое изобретение талантливый ребенок получил патент.

Снегоход

Изобретателем этого удивительного транспортного средства является 15-летний житель Канады Джозеф-Арманд Бомбардьер. В 1922 году он поставил старый Форд своего отца на полозья и с удивлением заметил, что так автомобиль с легкостью передвигается по снегу по принципу санок. Так был изобретен первый в мире снегоход. Переработанная и улучшенная модель этого устройства вышла на рынок 15 лет спустя и произвела фурор.

Телевизор

У каждого из нас в доме есть телевизор, у некоторых даже не один. А знаете ли вы, что благодарны за это изобретение мы должны быть 14-летнему Фило Фарнсворту? Именно он в 1926 году придумал схему передачи изображения на расстояние. Причем идея эта его посетила в то время, когда он перекапывал картофельное поле. Через 6 лет после этого он и его партнер по бизнесу основали исследовательскую лабораторию Crocker, а уже через год впервые произошла передача изображения на расстоянии.

Фруктовый лед

В 1905 году 11-летний Фрэнк Эпперсон пытался самостоятельно приготовить газировку с сиропом. В ту ночь было особенно холодно, а юный кулинар забыл свое лакомство на улице. Учитывая состав напитка: вода, газировка, сироп – он застыл. В стакане со своим изобретением мальчик также оставил трубочку для коктейлей. И наутро неполучившаяся газировка превратилась в нечто, очень напоминающее фруктовое мороженое. В 1924 году наш герой уже был успешным человеком, который заработал себе немалое состояние на недвижимости. Тогда-то он и решил осуществить детскую мечту и запатентовал фруктовый лед. Ныне весь мир знает его под именем Popsicle.

Пластилин

Пластилин изобрела школьница - внучка известного производителя чистящего средства для обоев Клео Маквикера. Оно было предназначено для очищения обоев от угольной пыли. Девочка предложила использовать это средство для игры. Из его состава убрали чистящий компонент, добавили миндальное масло и красители.

Меховые наушники

Идея создания меховых наушников для защиты от холода принадлежит 15-летнему американцу Честеру Гринвуду, который любил кататься на коньках и одновременно слушать музыку.

Шрифт для слепых

Шрифт Брайля (рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими людьми) разработал французский подросток, 15- летний сын сапожника Луи Брайль. Мальчик был слеп с 3-летнего возраста, а за основу своего шрифта взял «ночной шрифт» капитана артиллерии Шарля Барбье, который использовался военными того времени для чтения донесений в темноте (1824год).

Можно перечислять детские изобретения бесконечно, вспоминая и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном — все это принесли в нашу жизнь гениальные умы юных изобретателей.