Анекдоты недели - 128 Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер.

3арплаты хватает ровно от депрессии до депрессии.

***

- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все тревоги и заботы.

- Но у меня нет никаких забот и тревог.

- Я же сказала, когда мы поженимся.

***

- Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.

- Ну поживи, пока я крашусь...

***

Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что следующий день начну с улыбки. Старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал:

- Еще раз обкуренный на работу припрешься - уволю.

***

Если бы она была мужчиной, сказали бы, что у нее есть характер, но она женщина, и поэтому ее называют стервой.

***

Я словно фломастер: наливаешь спирт внутрь и - бац! - сразу ожил!

***

- И сказал Кашпировский мальчику: "Брось костыли и иди!" И мальчик бросил костыли и пошел.

- А что у мальчика было-то?

- Насморк.

- А костыли почему?

- Бабушке нес.

***

- Ты покрасилась или подстриглась?

- Помылась.

***

- Я Виктор, и я алкоголик, я пью водку.

- Я Анатолий, и я алкоголик, я пью виски.

- Я Сергей, и я алкоголик, я пью текилу.

- Я Роман, и я бармен. Заказы принял.

***

В больнице многочисленные родственники старого богатого еврея ждут лечащего врача.

- Ну, что, доктор, надежда есть?

- Никакой! Обыкновенная простуда.

***

- Дочка, в кого ты такая злопамятная?

- Не знаю, мама, но папа у нас добрый!

***

Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жизни. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.

***

— Папа, а как я получился?

— Сынок, мы с мамой тебя в капусте…

— Папа, я в феврале родился. Ну какая в феврале капуста?

— Не перебивай старших. Я тогда шофёром был, а твоя мамка приёмщицей на овощебазе. Вот за ящиками с капустой ты и получился.

***

- Время не подскажете?

- Могу сказать только примерно...

- Не томите.

- Вторник.