Анекдоты недели - 128

3арплаты хватает ровно от депрессии до депрессии.
***
- Милый, когда мы поженимся, я буду делить с тобой все тревоги и заботы.
- Но у меня нет никаких забот и тревог.
- Я же сказала, когда мы поженимся.
***
- Дорогая, я хочу хоть немного пожить для себя.
- Ну поживи, пока я крашусь...
***
Прочитал Дейла Карнеги. Решил, что следующий день начну с улыбки. Старательно всем улыбался, по возможности искренне. В обед ко мне подошел начальник и сказал:
- Еще раз обкуренный на работу припрешься - уволю.
***
Если бы она была мужчиной, сказали бы, что у нее есть характер, но она женщина, и поэтому ее называют стервой.
***
Я словно фломастер: наливаешь спирт внутрь и - бац! - сразу ожил!
***
- И сказал Кашпировский мальчику: "Брось костыли и иди!" И мальчик бросил костыли и пошел.
- А что у мальчика было-то?
- Насморк.
- А костыли почему?
- Бабушке нес.
***
- Ты покрасилась или подстриглась?
- Помылась.
***
- Я Виктор, и я алкоголик, я пью водку.
- Я Анатолий, и я алкоголик, я пью виски.
- Я Сергей, и я алкоголик, я пью текилу.
- Я Роман, и я бармен. Заказы принял.
***
В больнице многочисленные родственники старого богатого еврея ждут лечащего врача.
- Ну, что, доктор, надежда есть?
- Никакой! Обыкновенная простуда.
***
- Дочка, в кого ты такая злопамятная?
- Не знаю, мама, но папа у нас добрый!
***
Врач сказал, что тренировки добавят мне годы жизни. Я сделал 15 отжиманий и чувствую себя на 85 лет.
***
— Папа, а как я получился?
— Сынок, мы с мамой тебя в капусте…
— Папа, я в феврале родился. Ну какая в феврале капуста?
— Не перебивай старших. Я тогда шофёром был, а твоя мамка приёмщицей на овощебазе. Вот за ящиками с капустой ты и получился.
***
- Время не подскажете?
- Могу сказать только примерно...
- Не томите.
- Вторник.
— Изя, сынок, запомни… Мужчину должны настораживать только две вещи: непонятный шум в двигателе и тихая добрая жена!...
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