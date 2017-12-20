Анекдоты. Новогодний спецвыпуск - 2 В Новый год всё сбывается – даже то, что в другое время сбыть не удаётся!

Дорогой дедушка Мороз!

Пишет тебе мальчик Антон. Прошу, дочитай это письмо до конца. Это не спам, это реальная возможность заработать...

***

По данным социологического опроса, 25% столичных организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять водке!

***

На Новый год буду аналитиком! Буду следить: а у всех ли налито?

***

На новогодний корпоратив селёдку под шубой решили поручить готовить дизайнеру Сидорову – он лучше всех работает со слоями.

***

— Дорогой, я так хочу, на старый Новый Год... шубу! — Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду, куплю свёклу и селёдку!!!

***

Сын-студент спрашивает у мамы: — Мам, что тебе на Новый Год подарить? — Подари мне свои хорошие оценки в зачётке. — А подешевле?

***

Купила подарки к Новому году – две радиоуправляемые машинки. Чтобы муж с ребёнком не подрались...

***

- Мам, ты получишь от папы на Новый год меховое пальто?

- Боюсь, что нет. Кризис...

- А ты уже пробовала падать на пол, ногами дрыгать и орать?

***

Завтра пойду выбирать себе шубу! Подарю мужу на Новый Год кредит.

***

Написала письмо деду Морозу... Отдала мужу... Жду..

***

Беседуют два приятеля:

- Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с нового года решил бросить.

- Что именно? Пить или курить?

- Да нет, читать.

***

Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно оставили одного за новогодним столом. И он за десять минут собрал из салата «Оливье» полбатона докторской колбасы, пять варёных картофелин, три морковки, пять яиц, четыре солёных огурца, полбанки зелёного горошка и пакетик майонеза.

***

Мало кто знает, но для украшения квартиры на новый год достаточно бросить петарду в винегрет.

***

Больше самого Нового года я люблю тихое утро 1 января. Все ещё спят, в холодильнике полно вкусной вредной еды, и можно с кошкой на коленях сколько хочешь читать любимую книгу или смотреть хорошее старое кино.

Сашенька, 52 годика

***

- Ты что прикупил на Новый год?

- Коньяк "Наполеон"! А ты?

- Молдавский вермут!

- Фу-у!

- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать молдавский вермут?!

***

- Алло, это у вас можно заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку?

- Да.

- Тогда пришлите нам пожалуйста 5 Снегурочек и ящик водки.