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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:12699

Анекдоты. Новогодний спецвыпуск - 2

В Новый год всё сбывается – даже то, что в другое время сбыть не удаётся!

Дорогой дедушка Мороз! 
Пишет тебе мальчик Антон. Прошу, дочитай это письмо до конца. Это не спам, это реальная возможность заработать...

***

По данным социологического опроса, 25% столичных организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять водке! 

***

На Новый год буду аналитиком! Буду следить: а у всех ли налито? 

***

На новогодний корпоратив селёдку под шубой решили поручить готовить дизайнеру Сидорову – он лучше всех работает со слоями. 

***

— Дорогой, я так хочу, на старый Новый Год... шубу! — Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду, куплю свёклу и селёдку!!! 

***

Сын-студент спрашивает у мамы: — Мам, что тебе на Новый Год подарить? — Подари мне свои хорошие оценки в зачётке. — А подешевле? 

***

Купила подарки к Новому году – две радиоуправляемые машинки. Чтобы муж с ребёнком не подрались... 

***

- Мам, ты получишь от папы на Новый год меховое пальто? 
- Боюсь, что нет. Кризис... 
- А ты уже пробовала падать на пол, ногами дрыгать и орать? 

***

Завтра пойду выбирать себе шубу! Подарю мужу на Новый Год кредит. 

***

Написала письмо деду Морозу... Отдала мужу... Жду..

***

Беседуют два приятеля: 
- Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с нового года решил бросить. 
- Что именно? Пить или курить? 
- Да нет, читать. 

***

Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно оставили одного за новогодним столом. И он за десять минут собрал из салата «Оливье» полбатона докторской колбасы, пять варёных картофелин, три морковки, пять яиц, четыре солёных огурца, полбанки зелёного горошка и пакетик майонеза. 

***

Мало кто знает, но для украшения квартиры на новый год достаточно бросить петарду в винегрет.

***

Больше самого Нового года я люблю тихое утро 1 января. Все ещё спят, в холодильнике полно вкусной вредной еды, и можно с кошкой на коленях сколько хочешь читать любимую книгу или смотреть хорошее старое кино.

Сашенька, 52 годика

***

- Ты что прикупил на Новый год?

- Коньяк "Наполеон"! А ты?

- Молдавский вермут!

- Фу-у!

- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать молдавский вермут?!

***

- Алло, это у вас можно заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку?

- Да.

- Тогда пришлите нам пожалуйста 5 Снегурочек и ящик водки.

Досуг Курьезы Приколы Старый Новый год
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