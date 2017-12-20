Дорогой дедушка Мороз!
Пишет тебе мальчик Антон. Прошу, дочитай это письмо до конца. Это не спам, это реальная возможность заработать...
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По данным социологического опроса, 25% столичных организаций пользуются услугами креативных агентств для разработки сценария корпоративного Нового года. Остальные 75% продолжают доверять водке!
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На Новый год буду аналитиком! Буду следить: а у всех ли налито?
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На новогодний корпоратив селёдку под шубой решили поручить готовить дизайнеру Сидорову – он лучше всех работает со слоями.
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— Дорогой, я так хочу, на старый Новый Год... шубу! — Моя ты хозяюшка! Сейчас же пойду, куплю свёклу и селёдку!!!
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Сын-студент спрашивает у мамы: — Мам, что тебе на Новый Год подарить? — Подари мне свои хорошие оценки в зачётке. — А подешевле?
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Купила подарки к Новому году – две радиоуправляемые машинки. Чтобы муж с ребёнком не подрались...
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- Мам, ты получишь от папы на Новый год меховое пальто?
- Боюсь, что нет. Кризис...
- А ты уже пробовала падать на пол, ногами дрыгать и орать?
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Завтра пойду выбирать себе шубу! Подарю мужу на Новый Год кредит.
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Написала письмо деду Морозу... Отдала мужу... Жду..
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Беседуют два приятеля:
- Я так много читал о вреде алкоголя и курения, что с нового года решил бросить.
- Что именно? Пить или курить?
- Да нет, читать.
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Чемпиона по сборке кубика Рубика случайно оставили одного за новогодним столом. И он за десять минут собрал из салата «Оливье» полбатона докторской колбасы, пять варёных картофелин, три морковки, пять яиц, четыре солёных огурца, полбанки зелёного горошка и пакетик майонеза.
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Мало кто знает, но для украшения квартиры на новый год достаточно бросить петарду в винегрет.
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Больше самого Нового года я люблю тихое утро 1 января. Все ещё спят, в холодильнике полно вкусной вредной еды, и можно с кошкой на коленях сколько хочешь читать любимую книгу или смотреть хорошее старое кино.
Сашенька, 52 годика
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- Ты что прикупил на Новый год?
- Коньяк "Наполеон"! А ты?
- Молдавский вермут!
- Фу-у!
- Зато натуральный! Какой дурак будет подделывать молдавский вермут?!
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- Алло, это у вас можно заказать на дом Деда Мороза и Снегурочку?
- Да.
- Тогда пришлите нам пожалуйста 5 Снегурочек и ящик водки.
Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер....
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- Дедушка Мороз, я на диете, и поэтому мне нельзя сладкого. Пришли мне, пожалуйста, ящик полусладкого....
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