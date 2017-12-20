Щедрый вечер. Старый Новый год в Украине и за рубежом Старый Новый год — это редкий исторический феномен, который появился в результате смены летоисчисления. Этот праздник отмечается преимущественно в тех странах, где православная церковь продолжает пользоваться Юлианским календарем.

История праздника

Раньше славяне пользовались Юлианским календарем, состоящим из 12 месяцев, названия которых были связаны с явлениями природы. До ХХ века календарь Российской империи (в состав которой входили территории Украины) на 13 суток отставал от Европы, давно перешедшей на Григорианский календарь. Чтобы сократить этот разрыв в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров был осуществлен переход на григорианский календарь — новый стиль, а 14 января — день Святого Василия — оказался Старым Новым годом.

Традиции праздника в Украине

В Украине на Старый Новый год щедро накрывают стол. На нем обязательно должна быть кутья. Праздничный стол очень похож на рождественский, однако блюда здесь уже не постные. На стол ставят колбасы, мясо, вареники, пироги, блины и многое другое.

На Старый Новый год за столом принято собираться всей семьей. Родственники просят друг у друга прощения за обиды и загадывают желания, которые обязательно должны сбыться в новом году.

Испокон веков традиционно вместе со Старым Новым годом украинцы также отмечали день Маланки (13 января) и день Святого Василия (14 января). Эти праздники всегда сопровождались народными гуляниями, переодеваниями и гаданиями. Главные обряды празднования — щедрование и вождение козы Маланки. С вечера и до самой ночи компании щедровальников ходят по домам, поют обрядовые песни-щедривки, танцуют и шутят. Компанию сопровождает Коза Маланка, в которую чаще всего переодеваются молодые парни.

Утром 14 января в Украине принято засевать. Согласно этому ритуалу на Старый Новый год мальчики и молодые парни наполняют свои рукавицы зерном и засевают сначала в своем доме, затем в домах крестных родителей, родственников и соседей. При этом засевальники желают счастья, достатка и урожая в новом году. В некоторых регионах Украины утром 14 января сжигают «дидухов» — заранее подготовленные снопы, которые на Щедрый вечер стояли в доме в красном углу («на покуті»). Считается, что этот обряд помогает избавиться от нечисти, бед и неприятностей.

Однако одним лишь сжиганием соломы этот обряд на Старый Новый год не заканчивался: чтобы очиститься от всех бед и неприятностей, набранных за прошлый год, люди прыгали через костер.

Среди древних украинских обычаев на Старый Новый год стоит выделить и сватание. Только 13 января те молодые парни, которые ранее получили от любимой девушки «гарбуза», могли повторить попытку и снова послать в дом девушки сватов. Свататься на Маланки можно и впервые, ведь считается, что если согласиться на брак в Щедрый вечер, то и жизнь молодой пары будет щедрой и радостной.

Ночь с 13 на 14 января считалась магической, поэтому неотъемлемой частью празднования были также гадания на Старый Новый год.

Старая и добрая традиция встречать Старый Новый год сохранилась не только в Украине, но также и в других странах.

Как отмечают Старый Новый год в Швейцарии

Швейцария долгое время празднует день святого Сильвестра, который, по сути, является аналогом Старого Нового года. Несмотря на то, что папа Римский Григорий XIII ввел изменения в юлианский календарь, передвинув его на тринадцать дней, швейцарцы решили отмечать Новый год по старому стилю, и теперь 13 января – один из главных праздников в году в этой стране. На старый Новый год люди наряжаются в карнавальные костюмы, танцуют, шумят и гуляют по улицам городов и празднуют чуть ли не до самого утра.

Сербский Старый Новый год

Православная церковь Сербии ведет отсчет времени по юлианскому календарю. А потому и Старый Новый год в этих краях издавна носит название Сербского Нового года. Долгое время он был запрещен, но люди все равно тайно его праздновали. Сейчас в ночь с 13 на 14 января сербы продолжают отмечать встречу Старого Нового года наравне с традиционным Новым годом за щедрым новогодним столом, с песнями, весельем и гуляниями.

Празднование Старого Нового года в Румынии

Румыния считает праздник Старого Нового года сугубо семейным событием, а потому встречает очередной Новый год в узком семейном кругу. На стол принято подавать пироги с сюрпризами: это могут быть монетки, колечки, горький перец и т.п. По таким сюрпризам судят о будущем.

Старый Новый год в Грузии и Абхазии

Абхазия традиционно 13 января празднует День сотворения мира, который называется Ажьырныхуа. Причем, этот день является официальным выходным в стране. В честь праздника жители режут петухов и коз, принося их в жертву божеству Шашве, а затем собираются за праздничным столом.

Как Великобритания встречает Старый Новый год

Праздник Хен Галан, отмечаемый на западе Великобритании 13 января, имеет древнюю историю и традиции. Этот день жители отмечают песнями, колядками и домашним пивом. В праздновании принимают участие и взрослые, и дети. Они с самого утра начинают колядовать, собирая сладости и деньги. Затем взрослые собираются в местных деревенских пабах, при этом не приглашая сюда посторонних людей. Хен Галан – это праздник только для своих, друзей и соседей.

Старый Новый год отмечает Беларусь

В Беларуси, как и в Украине, вечер накануне 14 января называется щедрым. Такое название происходит от того, что в этот день принято готовить щедрую кутью – богатый стол после рождественского поста.