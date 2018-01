18 января в истории 18 января именины празднуют: Полина, Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Нонна, Роман.

Крещенский сочельник

Знаменательные события

1535 - Испанский конкистадор Франсиско Писарро основал в Перу город Лима

1654 - Переяславская Рада приняла решение о присоединении Украины к России

1778 - Английский мореплаватель Джеймс Кук стал первым европейцем, который увидел современные Гавайские острова

1788 - В Ботаническом заливе появились первые английские поселенцы, имевшие цель учредить в Австралии исправительные колонии для преступников

1825 - В Москве открыто новое здание Большого театра, построенного в стиле классицизма по проекту архитектора Осипа Бове

1901 - Открылось первое кабаре в Берлине

1919 - большевистское правительство Украины приняло решение об отделении церкви от государства

1926 - на Арбате в кинотеатре «Художественный» прошла премьера фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Фильм постоянно включается кинокритиками в десятку лучших фильмов всех времен и народов

1934 - английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавали данные о совершенных преступлениях. Первым задержанным уже через 15 минут после совершения преступления оказался вор, похитивший в Брайтоне три пальто.

1943 - прорыв советскими войсками блокады Ленинграда. Блокада длилась 900 дней

1944 - на Волыни состоялись первые серьезные столкновения Украинской повстанческой армии с войсками НКВД

1964 - американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья

1964 - «Битлз» впервые попали в американский хит-парад с песней «I want to hold your hand», занявшая 45-е место. Через две недели она уже возглавляла список самых популярных песен

1980 - альбом «The Wall» группы Pink Floyd возглавил чарт «Биллборд». Этот альбом стал одной из самых известных работ группы

1991 - Бундестаг четвертый раз выбрал федеральным канцлером лидера партии ХДС Гельмута Коля. Сформированное им новое правительство объединенной Германии в этот день приняло присягу; впервые среди министров было четыре женщины

1996 - На носителях нового типа - DVD - вышло первое программное обеспечение: электронный телефонный справочник от компании Digital Directory Assistance. Данные, которые ранее занимали 6 дисков CD-ROM, поместились на одном диске DVD

1996 - Указом Президента Украины Леонида Кучмы утверждена Национальная программа «Дети Украины»

18 января родились

1689 Шарль Монтескьe французский просветитель, правовед и философ

1813 - Джозеф Глидден - изобретатель колючей проволоки

1848 - Мэтью Уэбб, англичанин, который первым переплыл Ла-Манш в августе 1875 года

1854 - Ватсон Томас, изобретатель в области телефонии

1858 - Гейл Уильямс Дэниэл, врач-хирург, первым в мире выполнил операцию на открытом сердце

1882 - Алекса́ндра Алекса́ндровна Эксте́р, — русско-французская художница-авангардистка, график, художница театра и кино, дизайнер. Представительница русского авангарда, одна из основоположниц стиля «ар-деко»

1882 - Алан Милн, английский писатель, отец Винни Пуха

1901 - Иван Петровский советский математик, академик

1904 - Борис Бабочкин советский актер и режиссер, педагог, Народный артист СССР

1904 - Кэри Грант, американский актер («К северу через северо-запад», «Что скажут люди»)

1933 - Судьбу Рей, изобретатель первого реально работающего видеомагнитофона.

1943 - Владимир Федотов советский футболист, российский футбольный тренер

1947 - Такеши Китано, японский актер, режиссер и сценарист («Фейерверк», «Затоичи», «Куклы»)

1955 - Кевин Костер, американский актер, режиссер и продюсер («Робин Гуд принц воров», «Почтальон»)

1962 - Тамара Гвердцители советская, грузинская и российская певица, Народная артистка России и Грузии

1963 - Тед Уэйт - основатель Gateway Computer

1973 - Криспиан Миллс, лидер и вокалист британской альтернативной группы Kula Shaker

Умерли 18 января

1862 - Джон Тайлер 10-й президент США (1841-1845), государственный и политический деятель

1894 - Феофан Затворник русский богослов и проповедник, епископ

1936 - Редьярд Киплинг английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат

1987 - Ренато Гуттузо итальянский художник, представитель неореализма

2012 - Евгений Жариков советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.