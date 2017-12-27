19 января в истории 19 января именины у Лидии.

Крещение Господне, или Богоявление

Знаменательные события

1652 - Посольство украинских казаков отправилось из Чигирина в Москву для подписания союза с Россией

1655 - В ахматовской битве украинские казаки разбили польское войско

1825 - Эзра Деггетт и его племянник Томас Кенсетт из Нью-Йорка запатентовали способ консервирования в жестяных банках лосося, устриц и омаров

1903 - Объявлено о проведении первой велогонки "Тур де Франс» - самого престижного и популярного спортивного соревнования наших дней

1906 - Вышел в свет первый номер первого украинского сатирического журнала «Шершень»

1907 - В журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы

1915 - В Париже запатентована неоновая рекламная вывеска

1919 - Композитор Игнацы Падеревский возглавил правительство Польши

1922 - В Москве прошел вечер «Очистка современной поэзии». Читал стихи Владимир Маяковский, который предлагал «вычистить» из современной поэзии поэтов, которые обходят в своих стихах современность

1938 - Американская фирма «Дженерал Моторз» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей

1946 - Создан Союз Украинцев в Великобритании

1955 - Президент США Дуайт Эйзенхауэр позволил впервые показать по телевидению отснятую пресс-конференцию

1963 - Состоялось сенсационное выступление «Битлз» на сцене театра «Палладиум» в Лондоне, которое прославило их на всю страну

1966 - Индира Ганди стала третьим премьер-министром Индии

1978 - В Германии выпущен последний автомобиль «Фольксваген-жук»

1991 - В ходе операции «Буря в пустыне» в Персидский залив вылито 816 тысяч тонн нефти

19 января родились

570 - Мухаммед, исламский пророк, основатель ислама

1200 - Догэн, японский буддистский монах и философ, последователь учения дзэн, основатель секты Сото-сю

1670 - Мандевиль Бернард, английский философ, экономист, сатирик

1736 - Джеймс Ватт, шотландский изобретатель, создавший паровой двигатель

1747 - Иоганн Элерт Боде, немецкий астроном

1798 - Огюст Конт французский философ и социолог

1809 - Эдгар Аллан По, американский поэт, прозаик, критик, создатель жанра «новеллы ужаса», («Золотой жук», «Маска красной смерти», «Черный кот»)

1839 - Поль Сезанн французский художник-постимпрессионист

1865 - Валентин Серов русский живописец, классик мировой живописи

1897 - Левченко Гордей, военно-морской деятель СССР, адмирал, главнокомандующий Балтийским флотом, заместитель наркома ВМФ СССР

1900 - Михаил Васильевич Исаковский, российский поэт, переводчик, Герой Социалистического Труда

1912 - Левчук Тимофей, украинский режиссер («Дума про Ковпака», «Если враг не сдается», «Война»)

1920 - Перес де Куэльяр перуанский дипломат, 5-й Генеральный секретарь ООН (1982-1991)

1927 - Кардаш Петр, кинопостановщик, издатель и общественный деятель украинской эмиграции в Австралии

1932 - Ричард Лестер, американо-английский кинорежиссер («Три мушкетера», «Супермен» и два первых фильма с участием «Битлз»)

1943 - Дженис Джоплин, признанная королева блюза и рок-н-ролла

1945 - Род Эванс, английский рок-певец, соучредитель группы Deep Purple

1946 - Джулиан Барнс, английский писатель, автор произведений «Метроленд», «Как все было», «Англия, Англия»

1972 - Сергей Михалок, лидер белорусской группы «Ляпис Трубецкой»

1974 - Владислав Сташевский, российский певец

1979 - Светлана Хоркина российская гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка, общественный деятель

1980 - Дженсон Баттон, английский автогонщик, пилот Формулы-1

Умерли 19 января

1851 - Эстебан Хосе Эчеверриа аргентинский поэт, писатель, общественный деятель

1956 - Николай Панин-Коломенкин русский и советский спортсмен и тренер, первый олимпийский чемпион в истории России

1968 - Владимир Серов советский живописец и график, педагог, Народный художник СССР

1971 - Николай Рубцов советский поэт

1988 - Евгений Мравинский советский дирижер, Народный артист СССР

2000 - Хеди Ламарр австрийская и американская актриса кино, изобретательница

2009 - Станислав Маркелов российский адвокат, правозащитник

2009 - Анастасия Бабурова российская журналистка.