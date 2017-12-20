Как выбрать ворота во двор для частного дома в Харькове – объясняет завод-ворот.in.ua ® Существует два основных вида уличных въездных систем: откатные и распашные. Они имеют различный тип открытия, монтажные особенности, вид зашивки, и, конечно, разную цену. Желаете узнать, какие варианты предлагает «ЗАВОД ВОРОТ», а затем легко определиться с покупкой? Тогда эта статья специально для вас!

Механизмы сдвижного типа: предназначение, преимущества, производители

Перекрыть широкий проём, а также сделать въезд функциональным и красивым помогут автоматические ворота на роликах: они защитят частную территорию от посторонних взглядов и нежелательных гостей. По предпочтению заказчика система может быть оснащена длинным одинарным полотном, которое будет отодвигаться в сторону, или же двумя створками, двигающимися по направлению друг к другу. Откатной механизм – лучший выбор в том случае, если вдоль ограды имеется достаточно свободного пространства для его установки. Движение створки осуществляется в плоскости забора, а именно – в пределах специальной прочной рамы. Полотно не будет мешать движению автомобилей, следовательно, это увеличит пропускную способность заезда.

Маленький совет: чтобы зайти во двор или выйти наружу, не нужно открывать проём. Можно поставить откатные ворота со встроенной калиткой, которая обеспечит удобный вход и владельцам дома, и их гостям.

Самонесущая конструкция монтируется таким образом, чтобы не занимать полезное пространство во дворе. Ещё одним её преимуществом является удалённость створки от земли: панель не может примерзнуть, что очень радует хозяев во время переменчивых украинских зим. А благодаря тому, что рама не забивается пылью, грязью и листьями, полотно не будет застревать во время движения.

Индивидуальное изготовление ворот на рельсе под размер предлагают ведущие европейские заводы:

• Alutech (Белоруссия). В ассортименте данного производителя представлены конструкции с различными типами зашивки полотна: «сэндвич» и профиль – алюминиевый или роллетный. • Wisniowski (Польша). На заводе, оборудованном по последнему слову техники, изготавливают красивые створки с решётчатым заполнением. Изделия могут украсить декоративными элементами и оснастить скрытым фирменным электроприводом. • DoorHan (Чехия). Производитель специализируется на системах с зашивкой сэндвич-панелями в окантовках из прочного алюминия.

В Украине также функционирует цех по изготовлению ворот – недорого купить конструкцию можно с помощью онлайн формы на сайте. При производстве механизмов применяется профлист из Финляндии, а также оцинкованная фурнитура и направляющие. Возможно эксклюзивное изготовление кованых изделий по уникальному эскизу.

Почему распашные системы перестают пользоваться спросом?

Несмотря на то, что такие конструкции являются привычными для многих клиентов, выбор в их пользу делается крайне редко. Мы рассмотрим несколько факторов, которые послужили причиной значительного снижения популярности.

Сложности при эксплуатации осенью и зимой. В непогоду (например, при сильном ветре), автоматика подвергается большой нагрузке при открытии створок, а это может послужить причиной возникновения неисправностей. Во время снегопадов приходится интенсивно расчищать территорию: если этого не сделать, полотна будут застревать в сугробах и могут деформироваться. Также пойдёт чрезмерная нагрузка на привод. Сокращается свободное место. Если створки будут открываться внутрь двора – придётся пожертвовать полезным пространством. В случае, если дом, беседка или клумбы находятся близи въезда, пользование системой доставит массу неудобств. Открытие может осуществляться и наружу, но тогда придётся ждать, пока створки распахнутся, не подъезжая к проёму. Частое техобслуживание. Из-за того, что полотна могут провиснуть, петли и столбы должны постоянно находиться под наблюдением и ремонтироваться.

Рассмотрим разницу в стоимости

Скорее всего, вы всё же решили выбрать откатные ворота, цена которых будет выше, чем у распашных. На это влияет устройство конструкции:

• Распашная система состоит из зашитых в раму профилей, крепящихся на столбы с помощью петель. • В сдвижной механизм, помимо полотна, входит платформа для роликов, опора, рама, заглушка, рейка и другие элементы.

Сравнительная стоимость систем, оснащённых стандартной калиткой (1х2 м):

Вид Заполнение Габариты, м Цена, грн Откатные Кассетное 4х2 33 600 Профлист 4,1х2 27 000 Распашные Кассетное 4х2 26 300 Профлист 5х2 19 000

Как заказать автоматические ворота во двор в Харькове?

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