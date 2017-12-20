Мир

admin
admin
Сегодня 21:4665

Как выбрать ворота во двор для частного дома в Харькове – объясняет завод-ворот.in.ua ®

Существует два основных вида уличных въездных систем: откатные и распашные. Они имеют различный тип открытия, монтажные особенности, вид зашивки, и, конечно, разную цену. Желаете узнать, какие варианты предлагает «ЗАВОД ВОРОТ», а затем легко определиться с покупкой? Тогда эта статья специально для вас!

Механизмы сдвижного типа: предназначение, преимущества, производители 

Перекрыть широкий проём, а также сделать въезд функциональным  и красивым помогут автоматические ворота на роликах: они защитят частную территорию от посторонних взглядов и нежелательных гостей. По предпочтению заказчика система может быть оснащена длинным одинарным полотном, которое будет отодвигаться в сторону, или же двумя створками, двигающимися по направлению друг к другу. Откатной механизм – лучший выбор в том случае, если вдоль ограды имеется достаточно свободного пространства для его установки. Движение створки осуществляется в плоскости забора, а именно – в пределах специальной прочной рамы. Полотно не будет мешать движению автомобилей, следовательно, это увеличит пропускную способность заезда.

Маленький совет: чтобы зайти во двор или выйти наружу, не нужно открывать проём. Можно поставить откатные ворота со встроенной калиткой, которая обеспечит удобный вход и владельцам дома, и их гостям. 

Самонесущая конструкция монтируется таким образом, чтобы не занимать полезное пространство во дворе. Ещё одним её преимуществом является удалённость створки от земли: панель не может примерзнуть, что очень радует хозяев во время переменчивых украинских зим. А благодаря тому, что рама не забивается пылью, грязью и листьями, полотно не будет застревать во время движения.

Индивидуальное изготовление ворот на рельсе под размер предлагают ведущие европейские заводы:

• Alutech (Белоруссия). В ассортименте данного производителя представлены конструкции с различными типами зашивки полотна: «сэндвич» и профиль – алюминиевый или роллетный.

• Wisniowski (Польша). На заводе, оборудованном по последнему слову техники, изготавливают красивые створки с решётчатым заполнением. Изделия могут украсить декоративными элементами и оснастить скрытым фирменным электроприводом.

• DoorHan (Чехия). Производитель специализируется на системах с зашивкой сэндвич-панелями в окантовках из прочного алюминия.

В Украине также функционирует цех по изготовлению ворот – недорого купить конструкцию можно с помощью онлайн формы на сайте. При производстве механизмов применяется профлист из Финляндии, а также оцинкованная фурнитура и направляющие. Возможно эксклюзивное изготовление кованых изделий по уникальному эскизу. 

Почему распашные системы перестают пользоваться спросом?

Несмотря на то, что такие конструкции являются привычными для многих клиентов, выбор в их пользу делается крайне редко. Мы рассмотрим несколько факторов, которые послужили причиной значительного снижения популярности.

  1. Сложности при эксплуатации осенью и зимой. В непогоду (например, при сильном ветре), автоматика подвергается большой нагрузке при открытии створок, а это может послужить причиной возникновения неисправностей. Во время снегопадов приходится интенсивно расчищать территорию: если этого не сделать, полотна будут застревать в сугробах и могут деформироваться. Также пойдёт чрезмерная нагрузка на привод.

  2. Сокращается свободное место. Если створки будут открываться внутрь двора – придётся пожертвовать полезным пространством. В случае, если дом, беседка или клумбы находятся близи въезда, пользование системой доставит массу неудобств. Открытие может осуществляться и наружу, но тогда придётся ждать, пока створки распахнутся, не подъезжая к проёму.

  3. Частое техобслуживание. Из-за того, что полотна могут провиснуть, петли и столбы должны постоянно находиться под наблюдением и ремонтироваться.

Рассмотрим разницу в стоимости 

Скорее всего, вы всё же решили выбрать откатные ворота, цена которых будет выше, чем у распашных. На это влияет устройство конструкции:

• Распашная система состоит из зашитых в раму профилей, крепящихся на столбы с помощью петель.

• В сдвижной механизм, помимо полотна, входит платформа для роликов, опора, рама, заглушка, рейка и другие элементы.

Сравнительная стоимость систем, оснащённых стандартной калиткой (1х2 м):

Вид

Заполнение

Габариты, м

Цена, грн

Откатные

Кассетное

4х2

33 600

Профлист

4,1х2

27 000

Распашные

Кассетное

4х2

26 300

Профлист

5х2

19 000

 

Как заказать автоматические ворота во двор в Харькове?

Это очень просто! Свяжитесь с нашими менеджерами любым удобным способом. Оставляйте заявку на сайте, звоните по телефонам +38 (067) 460 07 10 или +38 (050) 679 47 12. 

Приглашаем в выставочный салон «ЗАВОД ВОРОТ» в Харькове –  https://xn----7sbgbip5cdatx.in.ua/services/salon-vorot-kharkov.

Мы находимся по адресу: проспект Гагарина, 20, офис 1411. Опытные специалисты покажут образцы продукции, продемонстрируют работу автоматики и сделают самое выгодное предложение. Спешите получить индивидуальную скидку при посещении!

откатные ворота алютех

Общество
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.