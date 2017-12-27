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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 18:4042

Порошенко: термин "инвалид" вне закона

Как сообщает пресс-служба президента Петр Порошенко подписал закон №2249-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", который предусматривает исключение из украинского законодательства и обихода термина "инвалид".

"Целью закона является продолжение работы, начатой правительством во исполнение указа президента от 3 декабря 2015 года №678 "Об активизации работы по обеспечению прав людей с инвалидностью", относительно исключения из законодательства Украины и употреблении термина "инвалид" и замены его термином "лицо с инвалидностью", – подчеркивают в пресс-службе президента.

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены соответственно словами "лицо с инвалидностью", "ребенок с инвалидностью" и "лицо с инвалидностью вследствие войны".

Отмечается, что таким образом закон приводит нормы действующего законодательства в соответствие с положениями Конвенции ООН о правах лиц с инвалидностью.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада заменила в законодательном поле слово "инвалид" на словосочетание "человек с инвалидностью". 

Источник: 112.ua

Общество
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