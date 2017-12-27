Ответ Украины на попытки РФ разорвать Договор о дружбе, дабы не признавать границы

Даже если Россия выйдет из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, то она все равно должна будет уважать украинские границы, как об этом говорится в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.
Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.
Он считает полной чушью разговоры в России о денонсации Договора, только чтобы не признавать украинские границы (в которые входит Крым). Хотя глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что уважает территориальную целостность Украины.
"С точки зрения права это вообще чушь. Они и так не признают никаких границ – они даже не признают право Украины на существование. Для них международное право не указ, они делают то, что им заблагорассудится", – сказал Василенко.
Дипломат указал на Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 года, в которой указывается, что расторжение договора в одностороннем порядке не освобождает инициатора денонсации документа от признания международных границ государств.
"Это общепризнанная норма международного права, и ее не может изменить ни Затулин (член комитета Госдумы РФ), ни Госдума, ни Путин. Россия и сейчас нарушает границы Украины. Даже если они предъявят нам какие-то претензии после расторжения договора, эти претензии все равно будут неправомерными", – подчеркнул он.
Василенко считает, что Договор нужно было аннулировать ранее, так как в 1-й статье говорится о том, что Россия – стратегический партнер Украины.
Напомним, еще в 2016 году министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказывало дальнейшей судьбе договора между странами. По его словам, Россия нарушила все ключевые положения этого договора.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной, в котором закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга, был подписан в 1997 году. В 2008 году соглашение было автоматически продлено на 10 лет. То есть в этом году заканчивается срок действия договора.
Источник: "Сегодня"