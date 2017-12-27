Ответ Украины на попытки РФ разорвать Договор о дружбе, дабы не признавать границы

Даже если Россия выйдет из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной, то она все равно должна будет уважать украинские границы, как об этом говорится в Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года.

Об этом рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко.

Он считает полной чушью разговоры в России о денонсации Договора, только чтобы не признавать украинские границы (в которые входит Крым). Хотя глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что уважает территориальную целостность Украины.