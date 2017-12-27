9 мифов о кори и важные факты об опасном заболевании

В Украине по итогу 2017 года зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Меньше чем за 2 недели 2018 года только в Киеве заболели 66 человек, из них 54 – дети. Это первая серьезная вспышка кори в Украине с 2012 года, хотя надо признать, что эпидемические подъемы болезни фиксируют циклично каждые 5-6 лет.
Информирование населения в период "затишья" недостаточен, поэтому вокруг заболевания существует множество мифов. Поэтому выбраны 9 мифов о кори и главные факты о болезни, чтобы прояснить ситуацию.
Миф №1: эпидемий кори быть не может, болезнь успешно одолели в прошлом веке
Не правда. Вспышки кори и сегодня фиксируют в разных странах, преимущественно в тех регионах, где низкий процент охвата населения вакцинацией.
Действительно, до массовой вакцинации в 1980 году, было зафиксировано 2,6 миллиона случаев смерти от кори.
Но уже в 2017 году ВОЗ констатировала снижение количества вакцинированных в Европе, что стало причиной вспышки болезни в Румынии и Италии. Эпидемический порог в некоторых странах Европы повысился в 4-5 раз.
Миф №2: корь - не опасна
Не правда. Одной из основных причин смерти детей раннего возраста является именно корь.
По данным ВОЗ, от кори в 2015 году умерло более 134 тысяч человек. Большинство из них – дети до пяти лет.
Уровень опасности зависит от протекания болезни. При легкой форме осложнений не наблюдается. Ослабленный иммунитет - причина тяжелых осложнений в работе центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.
Миф №3: лучше переболеть, чем вакцинироваться
Не правда. Многие путают корь с ветрянкой, которая также не всегда безобидна, и считают, что лучше переболеть и получить пожизненный иммунитет. По данным ВОЗ, по состоянию на 2015 год, от кори в мире умерло более 130 тысяч людей, а это больше 360 случаев в день или 15 смертей ежечасно.
Миф № 4: прививка от кори нужна только детям
Не правда. Если человеку по какой-либо причине не сделали прививку в детстве, то ее необходимо сделать в любом возрасте. В группе риска находятся работники медицинских и образовательных учреждений, люди, которые часто путешествуют.
У взрослых риск заражения ниже, но выше вероятность осложнений.
Многие считают, что причина развития инфекционных заболеваний в антисанитарии. Поэтому в качестве профилактики можно рассчитывать на гигиену. Это - ошибочно, поскольку возбудитель кори сохраняется в воздухе до 2 часов.
Миф №5: одной прививки достаточно и ревакцинация не обязательна
Не правда. Вакцинация от кори проводится детям по достижению 12 месяцев. Детей прививают комбинированной живой вакциной от кори, краснухи, паротита и гемофильной инфекции. В шестилетнем возрасте проводится ревакцинация.
После вакцинации иммунитет гарантирован 75% детей, после ревакцинации - 95%. Использование второй дозы вакцины защищает детей, которые еще не были вакцинированы, а также тех, у кого не выработался достаточно устойчивый иммунитет после первого введения.
Вакцинация от кори в Украине (фото: kiev.informator.ua)
Миф №6: рожденным в 1957 году вакцинация не нужна
Частично правда, ведь в 1957 году в СССР была эпидемия кори. Именно поэтому у большинства родившихся в тот год есть стойкий иммунитет к болезни и заразиться повторно практически невозможно.
Но тем, у кого нет доказательства иммунитета (наличия антител), необходимо сделать хотя бы одну дозу вакцины.
Миф №7: Вакцины от кори опасны аллергическими реакциями, вызывают судороги и аутизм
Частично правда. Прививка может вызвать аллергическую реакцию у ребенка, который страдает аллергией на куриный белок.
В одном случае из миллиона вакцинированных детей в виде реакции на прививку может развиться энцефалит. При заражении же корью энцефалит фиксируется у одного человека из тысячи.
Чтобы предотвратить осложнения после вакцинации от кори, следует знать, что:
• Прививка не делается на протяжении 3 месяцев после переливания крови;
• Не вакцинируются дети, находящиеся в острой стадии любого заболевания, при иммунодефицитах, активном туберкулезе, онкологических болезнях и обострениях хронических патологий.
• Нельзя делать прививку детям, у которых аллергия на куриные яйца и антибиотики аминогликозиды.
О связи прививки от кори с аутизмом заговорили 20 лет назад. Доктор Эндрю Уэйкфилд опубликовал в журнале “Ланцет” результаты своих исследований, которые показали, что после прививок от кори у детей развивался аутизм и кишечные инфекции. Но научное сообщество поставило под сомнение выводы врача, ведь в исследовании принимали участие только 12 детей. Впоследствии причинно-следственные связи доказаны не были.
Миф №8: корь лечится витамином А
Не правда. Подобный миф - следствие перекрученной информации ВОЗ. Всемирная организация давала рекомендации плохо развивающимся странам, где корь распространенная болезнь, а процент охвата вакцинацией очень низкий.
Вакцинация в бедных странах и с в местах военных конфликтов (фото: EPA/UPG)
В информации говорилось о том, что заболевшим детям надо дать две дозы витамина А в течение суток. Такая мера помогает предотвратить развитие слепоты и другие повреждения глаз. В рекомендациях ВОЗ также отмечается, что употребление витамина А снижает риск смерти от кори на 50%.
А позитивное действие во время болезни корью витамин А оказывает на людей с недостатком этого элемента в организме. Его пополнение способствует лучшей работе иммунной системы.
Миф №9: Вакцины от кори - абсолютно безопасны
Частично правда. Ни одна вакцина не дает 100% безопасности. В процессе вакцинации в организм человека вводятся живые микробы, чужеродного происхождения. Как будет реагировать организм конкретного человека на прививку, не может спрогнозировать ни один врач.
В то же время, вакцинация от кори проводится достаточно давно и качество вакцин находится под постоянным контролем. Поэтому безопасность вакцины от кори выше, чем у других прививок.
Чтобы не поддаваться влиянию слухов и мифов вокруг болезни, нужно знать, что она собой представляет.
Корь – высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание. Это значит, что болезнь относят к чрезвычайно заразным.
Для нее характерно появление на теле сыпи в виде красных пятен. Но она появляется на 4-5 день болезни. Ранними симптомами являются мелкие высыпания розового или белесоватого цвета на небе, щеках, деснах и губах (пятна Бельского–Филатова–Коплика).
Симптомы болезни могут проявиться в течение нескольких дней после заражения. Но инкубационный период болезни от 7 до 17 дней.
У больного корью внезапно повышается температура тела, она может расти до 40 градусов. Воспаляются слизистые оболочки глаз, ротовой полости и дыхательных путей, появляется насморк и сильный кашель, увеличиваются шейные лимфоузлы. Заболевший страдает от общего недомогания, отсутствия аппетита и мышечной слабости. Часто появляется конъюнктивит.
Симптомы кори (фото: Instagram@doctor_komarovskiy)
Если не допустить осложнений, состояние больного улучшается уже на 4 день после появления сыпи.
Причиной заражения является РНК - вирус. Он попадает в организм воздушно-капельным путем через слизистые оболочки верхних дыхательных путей.
Взрослые болеют корью намного реже, чем дети. Болезнь в основном поражает детей от 2 до 6 лет.
Лечить корь можно дома, если течение болезни не осложнено. Применяются симптоматическое лечение: парацетамолом иди ибупрофеном сбивают температуру, принимают витамины для поддержания иммунных сил организма, принимают микстуры от кашля и т.д.
Антибиотики используются только после развития осложнений, желательно в стационарных условиях.
При кори наблюдается светобоязнь, поэтому лучше закрывать окна шторами в комнате больного.
Дети до 6 месяцев, находящиеся на грудном вскармливании, практически не болеют корью.
Корь опасна вовремя беременности, делать вакцинацию во время беременности нельзя.
В момент, когда у больного есть пятна Бельского–Филатова–Коплика, он наиболее заразен.
Вакцина против кори впервые была создана в 1966 году.
С 2001 года Инициативой по борьбе против кори и краснухи в партнерстве занимаются американский Красный Крест, фонд ООН, центра США по борьбе и профилактике болезней, ЮНИСЕФ и ВОЗ.
Существует Глобальный стратегический план по борьбе против кори и краснухи, который рассчитан на 2012-2020 годы. Целью к концу 2020 года является устранение болезни минимум в 5 регионах, которыми занимается ВОЗ.
Инициатива ВОЗ по устранению кори в мире (фото: euro.who.in)
В США появилось предупреждение о вспышке кори в Украине.
Источник: "Корреспондент"