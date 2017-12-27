9 мифов о кори и важные факты об опасном заболевании В связи с нынешней вспышкой кори в Украине журналисты собрали важные факты, которые нужно знать о болезни, и развенчали распространенные мифы о заболевании.

В Украине по итогу 2017 года зафиксировали 4782 случая заболевания корью. Меньше чем за 2 недели 2018 года только в Киеве заболели 66 человек, из них 54 – дети. Это первая серьезная вспышка кори в Украине с 2012 года, хотя надо признать, что эпидемические подъемы болезни фиксируют циклично каждые 5-6 лет.

Информирование населения в период "затишья" недостаточен, поэтому вокруг заболевания существует множество мифов. Поэтому выбраны 9 мифов о кори и главные факты о болезни, чтобы прояснить ситуацию.

Миф №1: эпидемий кори быть не может, болезнь успешно одолели в прошлом веке

Не правда. Вспышки кори и сегодня фиксируют в разных странах, преимущественно в тех регионах, где низкий процент охвата населения вакцинацией.

Действительно, до массовой вакцинации в 1980 году, было зафиксировано 2,6 миллиона случаев смерти от кори.

Но уже в 2017 году ВОЗ констатировала снижение количества вакцинированных в Европе, что стало причиной вспышки болезни в Румынии и Италии. Эпидемический порог в некоторых странах Европы повысился в 4-5 раз.

Миф №2: корь - не опасна

Не правда. Одной из основных причин смерти детей раннего возраста является именно корь.

По данным ВОЗ, от кори в 2015 году умерло более 134 тысяч человек. Большинство из них – дети до пяти лет.

Уровень опасности зависит от протекания болезни. При легкой форме осложнений не наблюдается. Ослабленный иммунитет - причина тяжелых осложнений в работе центральной нервной системы, дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта.

Миф №3: лучше переболеть, чем вакцинироваться

Не правда. Многие путают корь с ветрянкой, которая также не всегда безобидна, и считают, что лучше переболеть и получить пожизненный иммунитет. По данным ВОЗ, по состоянию на 2015 год, от кори в мире умерло более 130 тысяч людей, а это больше 360 случаев в день или 15 смертей ежечасно.

Миф № 4: прививка от кори нужна только детям

Не правда. Если человеку по какой-либо причине не сделали прививку в детстве, то ее необходимо сделать в любом возрасте. В группе риска находятся работники медицинских и образовательных учреждений, люди, которые часто путешествуют.

У взрослых риск заражения ниже, но выше вероятность осложнений.

Многие считают, что причина развития инфекционных заболеваний в антисанитарии. Поэтому в качестве профилактики можно рассчитывать на гигиену. Это - ошибочно, поскольку возбудитель кори сохраняется в воздухе до 2 часов.

Миф №5: одной прививки достаточно и ревакцинация не обязательна

Не правда. Вакцинация от кори проводится детям по достижению 12 месяцев. Детей прививают комбинированной живой вакциной от кори, краснухи, паротита и гемофильной инфекции. В шестилетнем возрасте проводится ревакцинация.

После вакцинации иммунитет гарантирован 75% детей, после ревакцинации - 95%. Использование второй дозы вакцины защищает детей, которые еще не были вакцинированы, а также тех, у кого не выработался достаточно устойчивый иммунитет после первого введения.