20 января в истории 20 января именины празднуют: Афанасий, Акулина, Василий, Галактион, Иван.

Знаменательные события

1265 - граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент. Парламент Великобритании считается старейшим в мире

1633 - 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции

1661 - Во Львове основан университет Яна II Казимира, а ныне – Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Он является одним из старейших учебных заведений Восточной Европы

1831 - Провозглашение вечного нейтралитета Бельгии

1918 - В Киеве открылся всеукраинский церковный собор

1920 - Отмена поляками Галицкого краевого центра и разделение Галиции на три воеводства

1921 - Образование Республики Дагестан

1925 - СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор

1945 - В Вашингтоне состоялась инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок

1946 - Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ

1946 - Шарль де Голль ушел в отставку с поста главы правительства Франции

1954 - ЦРУ завершило строительство секретного туннеля из Западного Берлина в Восточный с целью подключения к советским и восточно-телефонных коммуникаций

1958 - В Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах

1968 - Состоялось свадьбы кинорежиссера Романа Полански и актрисы Шэрон Тейт

1972 - Началась вторая волна арестов диссидентов в Украине

1980 - Президент США Джим Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве

1986 - Состоялась встреча президента Франции Франсуа Миттерана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которые подписали договор о строительстве туннеля под проливом Ла-Манш

1996 - Лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером

2001 - По представлению прокуратуры, президент Кучма уволил с должности Юлию Тимошенко, вице-министра правительства Виктора Ющенко, обвиненную в контрабанде и сокрытии доходов.

2006 - В Темзе почти у стен английского парламента был обнаружен кит, который заплыв туда во время прилива. К сожалению, усилия спасателей не спасли животное - кит не выдержал всех испытаний и умер

20 января родились

1435 - Асикага Йосимаса, 8-й сегун сегуната Муромати

1820 - Александр Шанкуртуа французский геолог и химик

1857 - Бехтерев Владимир, русский нейрофизиолог и психиатр

1897 - Евгений Маланюк, поэт, общественный деятель

1902 - Назым Хикмет турецкий поэт, драматург и прозаик

1906 - Аристотель Онассис, греческий судовладелец-магнат, второй муж Жаклин Кеннеди

1920 - Федерико Феллини, выдающийся итальянский кинорежиссер («Сладкая жизнь», «Дорога», «Казанова Феллини»)

1930 - Эдвин Юджин Олдрин, американский астронавт, второй в мире человек, который ступил на поверхность Луны

1937 - Минтимер Шаймиев советский и российский политик, 1-й президент Татарстана (1991-2010)

1946 - Дэвид Линч, американский кинорежиссер («Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда»)

1948 - Щаранский Анатолий (Натан), советский диссидент, защитник прав человека в СССР, министр правительства Израиля

1950 - Пол Стэнли, гитарист и вокалист знаменитых KISS

1952 - Владимир Хотиненко советский и российский актер, режиссер, сценарист и педагог, Народный артист России

1952 - Ирина Аллегрова советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России 1958 - Ламас Лоренцо, американский киноактер («Ренегат», «Змеелов», «Плохая кровь»)

1963 - Ингеборга Дапкунайте, литовская актриса, которая снимается в разный странах мира («Семь лет в Тибете», «Война», «Ганнибал: восхождение»)

1965 - Хизер Смолл, вокалистка британской группы M-People

1969 - Максим Поташев, знаток и магистр игры «Что? Где? Когда?»

1971 - Гэри Барлоу, участник группы Take That

1976 - Анастасия Волочкова, русская балерина

Умерли 20 января

1790 - Джон Говард британский филантроп

1865 - Михаи́л Ива́нович Туга́н-Барано́вский — российский и украинский экономист, социолог, историк, видный представитель «легального марксизма»; после 1917 — политик и государственный деятель Украинской народной республики

1911 - Александр Киселев русский живописец-пейзажист, передвижник

1916 - Анатолий Дуров русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии

1936 - Георг V король Великобритании (1910-1936)

1938 - Ефим Увражин советский поэт

1957 - Джеймс Коннолли американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр, писатель

1983 - Гарринча бразильский футболист

1984 - Джонни Вайсмюллер американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер

1990 - Барбара Стенвик американская киноактриса

1993 - Одри Хепберн британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар»

1997 - Тамара Макарова советская актриса, педагог, Народная артистка СССР

2000 - Изабелла Юрьева советская эстрадная певица, королева старинного романса, Народная артистка России.