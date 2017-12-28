20 января в истории

Знаменательные события
1265 - граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент. Парламент Великобритании считается старейшим в мире
1633 - 68-летний итальянский физик Галилео Галилей отправился из Флоренции в Рим, чтобы предстать перед судом инквизиции
1661 - Во Львове основан университет Яна II Казимира, а ныне – Львовский национальный университет им. Ивана Франко. Он является одним из старейших учебных заведений Восточной Европы
1831 - Провозглашение вечного нейтралитета Бельгии
1918 - В Киеве открылся всеукраинский церковный собор
1920 - Отмена поляками Галицкого краевого центра и разделение Галиции на три воеводства
1921 - Образование Республики Дагестан
1925 - СССР и Япония установили дипломатические отношения, подписав Пекинский договор
1945 - В Вашингтоне состоялась инаугурация Франклина Рузвельта, избранного президентом США на четвертый срок
1946 - Президент США Гарри Трумэн основал Центральную разведывательную группу, которая впоследствии стала ЦРУ
1946 - Шарль де Голль ушел в отставку с поста главы правительства Франции
1954 - ЦРУ завершило строительство секретного туннеля из Западного Берлина в Восточный с целью подключения к советским и восточно-телефонных коммуникаций
1958 - В Лондоне появились первые полицейские с радарами для определения нарушителей скорости движения на дорогах
1968 - Состоялось свадьбы кинорежиссера Романа Полански и актрисы Шэрон Тейт
1972 - Началась вторая волна арестов диссидентов в Украине
1980 - Президент США Джим Картер объявил бойкот Олимпийских игр в Москве
1986 - Состоялась встреча президента Франции Франсуа Миттерана и премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, которые подписали договор о строительстве туннеля под проливом Ла-Манш
1996 - Лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером
2001 - По представлению прокуратуры, президент Кучма уволил с должности Юлию Тимошенко, вице-министра правительства Виктора Ющенко, обвиненную в контрабанде и сокрытии доходов.
2006 - В Темзе почти у стен английского парламента был обнаружен кит, который заплыв туда во время прилива. К сожалению, усилия спасателей не спасли животное - кит не выдержал всех испытаний и умер
20 января родились
1435 - Асикага Йосимаса, 8-й сегун сегуната Муромати
1820 - Александр Шанкуртуа французский геолог и химик
1857 - Бехтерев Владимир, русский нейрофизиолог и психиатр
1897 - Евгений Маланюк, поэт, общественный деятель
1902 - Назым Хикмет турецкий поэт, драматург и прозаик
1906 - Аристотель Онассис, греческий судовладелец-магнат, второй муж Жаклин Кеннеди
1920 - Федерико Феллини, выдающийся итальянский кинорежиссер («Сладкая жизнь», «Дорога», «Казанова Феллини»)
1930 - Эдвин Юджин Олдрин, американский астронавт, второй в мире человек, который ступил на поверхность Луны
1937 - Минтимер Шаймиев советский и российский политик, 1-й президент Татарстана (1991-2010)
1946 - Дэвид Линч, американский кинорежиссер («Твин Пикс», «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда»)
1948 - Щаранский Анатолий (Натан), советский диссидент, защитник прав человека в СССР, министр правительства Израиля
1950 - Пол Стэнли, гитарист и вокалист знаменитых KISS
1952 - Владимир Хотиненко советский и российский актер, режиссер, сценарист и педагог, Народный артист России
1952 - Ирина Аллегрова советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России 1958 - Ламас Лоренцо, американский киноактер («Ренегат», «Змеелов», «Плохая кровь»)
1963 - Ингеборга Дапкунайте, литовская актриса, которая снимается в разный странах мира («Семь лет в Тибете», «Война», «Ганнибал: восхождение»)
1965 - Хизер Смолл, вокалистка британской группы M-People
1969 - Максим Поташев, знаток и магистр игры «Что? Где? Когда?»
1971 - Гэри Барлоу, участник группы Take That
1976 - Анастасия Волочкова, русская балерина
Умерли 20 января
1790 - Джон Говард британский филантроп
1865 - Михаи́л Ива́нович Туга́н-Барано́вский — российский и украинский экономист, социолог, историк, видный представитель «легального марксизма»; после 1917 — политик и государственный деятель Украинской народной республики
1911 - Александр Киселев русский живописец-пейзажист, передвижник
1916 - Анатолий Дуров русский клоун и дрессировщик, основатель знаменитой цирковой династии
1936 - Георг V король Великобритании (1910-1936)
1938 - Ефим Увражин советский поэт
1957 - Джеймс Коннолли американский легкоатлет, первый чемпион Олимпийских игр, писатель
1983 - Гарринча бразильский футболист
1984 - Джонни Вайсмюллер американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, киноактер
1990 - Барбара Стенвик американская киноактриса
1993 - Одри Хепберн британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар»
1997 - Тамара Макарова советская актриса, педагог, Народная артистка СССР
2000 - Изабелла Юрьева советская эстрадная певица, королева старинного романса, Народная артистка России.