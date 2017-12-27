Мифы и реальность закона о деокупации Донбасса Верховная Рада признавала Россию агрессором и ранее, но принятие закона, безусловно, облегчит рассмотрение исков против России в международных судах

Принятие законопроекта №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который в кулуарах называют "законом о деоккупации Донбасса", переносится на утро четверга. Вчера Рада не успела пройти все 673 поданных к законопроекту поправок, и сегодняшнее заседание начнется с их рассмотрения – поправок осталось чуть более 200.

Коллеги из разных политических лагерей обвиняли друг друга в затягивании процесса. Самая популярная версия принадлежит БПП и НФ, мол, их коллеги-оппозиционеры специально пошли по полной процедуре рассмотрения поправок, чтобы заблокировать включение в повестку дня президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде, который и так уже раскритиковал МВФ.

Законопроект о деоккупации буквально расколол сессионный зал на два лагеря. Одни кричат, что это гибридный закон, который четко не называет дату оккупации, территории – оккупированными, а Россию – агрессором. Другие утверждают, что проект, напротив, впервые признает Россию агрессором, что облегчает подачу исков в международные суды на взыскание с Кремля убытков. Что же на самом деле прописано в законе и что он даст простым гражданам.

Мифы и реальность

После регистрации президентом в Верховной Раде в октябре прошлого года законопроекта №7163 депутаты провластных фракций заявляли, что документ впервые на законодательном уровне признает Россию страной-агрессором. Мол, это поможет нам в будущем в международных судах привлечь Россию к ответственности за ее военную агрессию в Крыму и на Донбассе, взыскать с нее убытки, и вообще подтолкнуть весь цивилизованный мир также признать Россию агрессором.

По словам эксперта Национального института стратегических исследований Елены Снигирь, чем раньше Украина урегулирует во внутреннем правовом поле статус оккупированных территорий и четко назовет вещи своими именами – РФ – страной агрессором; ОРДЛО и Крым – оккупированными территориями; мирных жителей – гражданским населением на оккупированных территориях – тем больше у Украины будет шансов добиться справедливости в международных судах.

"В том числе, признания России агрессором на международном уровне. Принятие закона о временно оккупированных территориях и определение того, что происходит на Донбассе, актом агрессии России во внутреннем правовом поле Украины усилит позиции нашего государства в международных судебных спорах относительно квалификации событий на Востоке Украины и поможет привлечь Россию к ответственности", – сказала сайту "Сегодня" Елена Снигирь.

Во время рассмотрения законопроекта №7163 в сессионном зале многие депутаты спекулировали, что на самом деле Россию агрессором он не признает, а его принятие – так, профанация. К примеру, "свободовец" Юрий Левченко говорил, что проект №7163 был нужен, чтобы в октябре протащить закон №7164 о продлении особого статуса Донбасса еще на год. Тогда, его приняли со второй попытки после ссор, драк, сломанных микрофонов и горящих дымовых шашек прямо в сессионном зале. Депутаты от "Самопомочи" вчера были более убедительными, настаивая, что РФ признается агрессором в преамбуле законопроекта и то, ссылаясь на заявление-обращение ВР к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА НАТО и ПА ГУАМ с призывом признать Россию агрессором от января 2015 года. А, по словам нардепа от "Самопомочи" Елены Сотник, преамбула не имеет такой юридической силы, как статья закона.

Страной-агрессором Россия действительно признается в преамбуле законопроекта, и, действительно, ссылаясь на Обращение ВР к ООН и другим международным институциям от 27 января 2015 года, а также на Заявление ВР об отпоре вооруженной агрессии РФ и преодолении ее последствий. То есть, на законодательном уровне страной-агрессором Россия уже признавалась. Так что заявления депутатов из БПП и НФ о том, что проект закона №7163 впервые признает Россию агрессором – манипуляции. Как и манипуляции – заявления депутатов от "Самопомочи" о том, что преамбула не имеет юридической силы. В беседе с сайтом "Сегодня" научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова, замглавы Конституционной комиссии Виктор Мусияка привел в пример Конституцию, которая также имеет преамбулу: "Так что, преамбула Конституции теперь не имеет юридической силы? Но законодатели действительно могли бы более четко и прямо написать, что Россия – агрессор, без ссылки на свои предыдущие постановления".

К тому же, по его словам, в ст. 2 закона об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины, который приняли еще в 2014 году, говорится: "Этот Закон определяет статус территории Украины, временно оккупированной в результате вооруженной агрессии Российской Федерации…".

То есть, по сути, Россия уже была признана страной-агрессором как минимум одним законом и двумя постановлениями Верховной Рады.

Дата оккупации и вопрос Крыма

Еще одним спорным вопросом была дата начала военной агрессии и оккупации Россией Донбасса. Депутаты от "Самопомочи", "Батькивщины" и большинство внефракционных настаивали, что в законопроекте должны быть четко указаны эти даты. Так, нардепы от "Батькивщины" Алена Шкрум и "Самопомочи" Елена Сотник заявляли, что в случае обращения граждан Украины в международные суды о взыскании с России материального ущерба за потерянное имущество на оккупированных территориях, Фемида им откажет из-за отсутствия в украинском законодательстве даты начала оккупации Донбасса.

В преамбуле законопроекта №7163 дата начала оккупации Украины Россией записана со ссылкой на закон об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины. В его п.2 ст.1 указано: "Датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года". Нардеп от БПП, секретарь профильного комитета Иван Винник, который докладывал с трибуны по законопроекту, подчеркивал, что при подготовке документа ко второму чтению в консультациях с Минюстом и МИДом решили не разделять даты начала оккупации Крыма и Донбасса, поскольку дата одна – 20 февраля 2014 года.

Здесь юристы-международники согласны с позицией Винника, Минюста и МИДа, приводя в пример решение ЕСПЧ от 25 июля 2017 года по делу "Хлебник против Украины". Суть дела в том, что гражданин О.Хлебник, осужденный Алчевским судом Луганской области в 2011-м, после начала российской агрессии против Украины не смог оспорить это решение в апелляции. В жалобе Хлебик обвинял в этом именно государство Украина, а не Россию. К счастью, ЕСПЧ стал на сторону Украины. В дальнейшем, по словам юристов-международников, при подаче жалоб и исков в международные суды по аналогичным делам, или по привлечению России к ответственности и взыскания с нее убытков, можно будет ссылаться на внутреннее украинское законодательство, в частности, на законопроект №7164, если он будет принят.

Для этого в п.4 ст.2 проекта записали: "Ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный государству Украина, органам государственной власти и органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, возлагается на Российскую Федерацию".

Также многие депутаты, в том числе и из пропрезидентской фракции, требовали распространить нормы законопроекта о деоккупации и на Крым. Так, нардеп от БПП, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обвинял коллег в том, что принятием проекта №7164 они хотят забыть о Крыме, поставив его за скобки переговоров с Россией. Но, правды ради, все, что касается Крыма, даты начала его оккупации Россией и действий Украины, уже регулируется законом об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины, принятым еще весной 2014 года. А п.8 ст.2 проекта №7163 предусматривает принцип mutatis mutandis, который, по словам Ивана Винника, распространяет нормы документа и на Крым.

Признание документов и торговля

В понедельник на одном из эфиров вице-спикер Оксана Сыроид заявила, что законопроект №7163 предусматривает возобновление торговли с оккупированными территориями, которую будут контролировать Вооруженные силы, объединенный оперативный штаб и командующий объединенных сил.

Где же на самом деле в проекте слова о торговле? Впервые о порядке въезда/выезда лиц и перемещения товаров на/из временно оккупированных территорий вспоминается в ст.6. Затем уже в ст.10 говорится, что такой порядок определяется Кабмином, но может ограничиваться командующим объединенных сил с учетом безопасностной обстановки. Но стоит уточнить, что Кабмин и так контролирует вопросы перемещения товаров и грузов через линию разграничения, которое ограничено решением СНБО от 15 марта прошлого года. Его, как известно, приняли после блокады Донбасса руками псевдопатриотов, которая, по мнению посла ЕС в Украине Хьюга Мингарелли, существенно ослабила украинскую экономику. По словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, блокада обошлась бюджету в $50 млрд.

А вот "командующий объединенных сил" – новая должность. Согласно ст.8-9 проекта №7163 "командующий реализует свои полномочия через Объединенный оперативный штаб ВСУ", которые утверждаются президентом. По сути, как уже ранее писал "Сегодня", это упрощенная ставка верховного главнокомандующего, которая вводится при военном положении. "Это, если хотите, гибридное военное положение при гибридной военной угрозе России", – сказал сайту "Сегодня" один из нардепов-"фронтовиков". Границы временно оккупированных территорий Донбасса, согласно ст.1 законопроекта, будет определять президент по представлению Минобороны на основе предложений Генштаба ВСУ.

Статьей 2 авторы документа предлагают не признавать никакие выданные оккупационной администрацией РФ документы и акты, "кроме документов, подтверждающих факт рождения или смерти лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Правда в этой же статье вся материальная ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине, органам государственной власти и местного самоуправления, физ- и юрлицам, возлагается на РФ.

А вот упоминание о Минском протоколе от 5 сентября 2014 года, Минском меморандуме от 19 сентября 2014 года и "Комплексе мер" от 12 февраля 2015 года из ст.7 изъяли, хотя еще в проголосованном в первом чтении варианте законопроекта оно было. Вчера депутаты из БПП и НФ с трибуны ВР хвалились, что никакого отношения к этому документу Минские договоренности не имеют. Правда, сайт "Сегодня" все же нашел, где "зашита" ссылка на Минск. В преамбуле есть упоминание о Заявлении ВР "Об отпоре вооруженной агрессии Российской Федерации и преодолении ее последствий", в которой и есть упоминание о Минских протоколах.

Источник: segodnya.ua