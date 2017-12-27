Как приготовить молочный коктейль – рекомендации от Blog Metro Как самостоятельно сделать вкуснейший домашний шейк. Секретные ингредиенты и хитрости специалистов: советы от профессионалов.

Сразу же после изобретения в США эклектического блендера в 1922 году мир узнал о новом десерте, быстро завоевавшем Америку, Европу и другие континенты. Ведь разве может что-нибудь сравниться с наслаждением от выпитого в жару свежеприготовленного шейка?!

Его придумал Ивар «Поп» Коулсон из Чикаго, залив в блендер привычный для американцев солодовый напиток и забросив 2 шарика мороженого с ванилью. После взбивания появился популярный во всем мире молочный коктейль.

Традиционный рецепт

Настоящий молочный американский коктейль готовят из мороженого, молока и сиропа, вместо которого можно добавить фруктовое пюре. Вкусы кардинально разняться в зависимости от выбора мороженого: ванильного, шоколадного, сливочного, смородинового или с карамелью.

Сиропы также влияют на оттенки вкуса и цвета летнего лакомства. Использование кубиков льда позволяет сохранить десерт холодным даже в жару. А для взрослых шейк взбивают с добавлением ликеров, рома или виски.

Секретные ингредиенты

Чтобы коктейль получился удивительно вкусным, американцы добавляют в него солод или арахисовое масло. Еще оригинальнее выходит десерт, если его приправить ванилью, кардамоном, корицей или другими специями.

Хрустящие вкусняшки делают лакомство более сытным и желанным. По вкусу в шейк добавляют кукурузные и кокосовые хлопья, ломтики шоколада, карамель, разное печенье, орехи и другие ингредиенты. Такой десерт может с легкостью заменить один прием пищи летом.

Хитрости приготовления

Чтобы коктейль имел пышную пену и не оседал, нужно использовать холодное мороженое, все как следует перемешать и сразу же подать к столу, украсив сливками, фруктами, ореховой крошкой, сахарной присыпкой и тертым шоколадом.

Если сладость успеет отстояться, мороженое растает, ингредиенты расслоятся, пена осядет.

Внимание! Раскрываем главный секрет: в правильно приготовленном молочном коктейле ложка должна вертикально стоять! Шейк обязан быть сладким, холодным и густым.

Для получения кремового коктейля требуется жирное молоко (лучше всего 3,5 жирности) и много мороженого. Очень многое зависит от блендера и его скорости взбивания. Лучше всего себя показывают в этом процессе современные кухонные комбайны.

В идеальном комбайне для коктейля стеклянная чаша, нержавеющие стальные ножи, двигатель на 500 – 600 Вт, плавный регулятор скорости и отверстие в крышке для добавления вкусняшек без остановки процесса взбивания.

Более подробно о видах, истории, ингредиентах и тонкостях приготовления молочных коктейлей вы можете узнать из блога компании Метро: blog.metro.ua/ru/pjem/mylkshejky-tradytsyonnyj-megamyks-ledyanoe-yskushenye-slyvochnyj-favoryt-leta/

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