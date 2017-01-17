В этот день принято купаться в проруби с чистыми мыслями и легкой душой. Считается, что освященная вода очистит не только душу, но и тело - не будешь болеть целый год.
Что нельзя делать на Крещение Господне
Нельзя пить спиртное. Медики категорически не советуют пить перед окунанием в прорубь. А священнослужители напоминают, что это противоречит религиозному обряду.
Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.
Также в храме следует прочитать Тропарь Крещения Господня. Дождавшись освящения воды, к водоему нужно идти с чистой душой и мыслями. Нельзя ругаться или думать дурное, сквернословить.
Святая вода может утратить целебные свойства, если, набирая или принимая ее, вы ругаетесь с кем-то или вас посещают плохие мысли.
Нельзя плакать. Считается, что кто будет лить слезы в этот день - будет плакать до следующего праздника.
В народе говорят, что на Крещение нельзя стирать, так как можно осквернить воду.
Также на Крещения нельзя гадать, иначе можно перегадать судьбу в худшую сторону.
Не стоит заниматься уборкой, тяжелым физическим трудом, вязать и шить.
Что нужно делать в Крещение
Перед Крещением принято готовить праздничную кутью из риса или пшеницы с добавлением изюма, мака, меда, кураги и чернослива.
Все члены семьи садятся за праздничный стол, на котором обязательно должны были быть кутья, узвар, вареники, блины, сдоба, блюда из рыбы, каши, и вместе ждали появления первой звезды на небосклоне. После этого можно было разговляться.
Свойства крещенской воды
Христиане привыкли считать, что вода, освященная 18 и 19 января, разнится по свойствам. Якобы, набранная в полночь - и вовсе самая "мощная". Однако в Украинской православной церкви уверяют - все это лишь выдумки самих людей. На Крещение, и в предшествующий сочельник, вода освящается одним и тем же образом, так что разницы никакой нет и быть не может.
Приметы, связанные с Крещением
Крещение Господне - важный христианский праздник. С ним также связано много народным примет и поверий.
По явлениям природы 19 января, то есть в день Крещения Господнего, наши предки определяли, каким будет грядущее лето и урожай.
Человек, который примет Крещение 19 января, обеспечит себе счастливую судьбу.
Считается, что в период от Крещения до Масленицы заключаются самые крепкие браки.
Рожденные 19 января в качестве оберега должны носить нефрит.
В Крещенскую ночь небеса открываются, и любые молитвы будут услышаны.
Если искупаться в проруби на Крещение, то весь год не будешь болеть.
Если девушка 19 декабря первым встретит молодого парня, то вскоре выйдет замуж, а если пожилого мужчину - останется в девках на ближайший год.
Освященной водой поили скот, чтобы тот не болел и бы плодовитым.
Ясная и морозная погода на Крещение - к засушливому лету.
Снежная погода на Крещение - к хорошему урожаю.
Если 19 декабря оттепель, то до конца зимы не будет сильных морозов.
Пасмурная погода на Крещение - к теплому лету.
Если на Крещение тепло, то урожай будет богатым.
Метель на Крещение - к снегам до конца зимы.
В соответствии с Распоряжением городского головы Александра Лысенко определены мероприятия, связанные с празднованием праздника Крещения....
16 января в Сумской облгосадминистрации состоялось заседание Совета церквей....
Сегодня, 19 января, КП «Горводоканал» освятил воду в Сумах....
Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и может храниться целый год для лечения болезней...
Исполнительный комитет предоставил Сумской епархии Украинской Православной Церкви (МП) разрешение на проведение 19 января Крестного хода, а общине преподобного Сергия...