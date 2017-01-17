Крещение Господне или праздник Иордана. Запреты, традиции, приметы праздника Праздник Крещения Господнего, или как его еще называют Богоявления Господнего или Иордана, отмечают 19 января.

В этот день принято купаться в проруби с чистыми мыслями и легкой душой. Считается, что освященная вода очистит не только душу, но и тело - не будешь болеть целый год.

Что нельзя делать на Крещение Господне

Нельзя пить спиртное. Медики категорически не советуют пить перед окунанием в прорубь. А священнослужители напоминают, что это противоречит религиозному обряду.

Нельзя погружаться в воду без исповеди и причастия.

Также в храме следует прочитать Тропарь Крещения Господня. Дождавшись освящения воды, к водоему нужно идти с чистой душой и мыслями. Нельзя ругаться или думать дурное, сквернословить.

Святая вода может утратить целебные свойства, если, набирая или принимая ее, вы ругаетесь с кем-то или вас посещают плохие мысли.

Нельзя плакать. Считается, что кто будет лить слезы в этот день - будет плакать до следующего праздника.

В народе говорят, что на Крещение нельзя стирать, так как можно осквернить воду.

Также на Крещения нельзя гадать, иначе можно перегадать судьбу в худшую сторону.

Не стоит заниматься уборкой, тяжелым физическим трудом, вязать и шить.

Что нужно делать в Крещение

Перед Крещением принято готовить праздничную кутью из риса или пшеницы с добавлением изюма, мака, меда, кураги и чернослива.

Все члены семьи садятся за праздничный стол, на котором обязательно должны были быть кутья, узвар, вареники, блины, сдоба, блюда из рыбы, каши, и вместе ждали появления первой звезды на небосклоне. После этого можно было разговляться.

Свойства крещенской воды

Христиане привыкли считать, что вода, освященная 18 и 19 января, разнится по свойствам. Якобы, набранная в полночь - и вовсе самая "мощная". Однако в Украинской православной церкви уверяют - все это лишь выдумки самих людей. На Крещение, и в предшествующий сочельник, вода освящается одним и тем же образом, так что разницы никакой нет и быть не может.

Приметы, связанные с Крещением

Крещение Господне - важный христианский праздник. С ним также связано много народным примет и поверий.

По явлениям природы 19 января, то есть в день Крещения Господнего, наши предки определяли, каким будет грядущее лето и урожай.

Человек, который примет Крещение 19 января, обеспечит себе счастливую судьбу.

Считается, что в период от Крещения до Масленицы заключаются самые крепкие браки.

Рожденные 19 января в качестве оберега должны носить нефрит.

В Крещенскую ночь небеса открываются, и любые молитвы будут услышаны.

Если искупаться в проруби на Крещение, то весь год не будешь болеть.

Если девушка 19 декабря первым встретит молодого парня, то вскоре выйдет замуж, а если пожилого мужчину - останется в девках на ближайший год.

Освященной водой поили скот, чтобы тот не болел и бы плодовитым.

Ясная и морозная погода на Крещение - к засушливому лету.

Снежная погода на Крещение - к хорошему урожаю.

Если 19 декабря оттепель, то до конца зимы не будет сильных морозов.

Пасмурная погода на Крещение - к теплому лету.

Если на Крещение тепло, то урожай будет богатым.

Метель на Крещение - к снегам до конца зимы.