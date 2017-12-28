Анекдоты недели - 128 Они всегда работали слаженно. Слажали и на этот раз.

Если свет на кухне включать-выключать каждые 5 секунд, то тараканы умрут от челночного бега туда-обратно.

***

- Петрович, чё, говорят, ты на пенсию собрался?

- Да, хочу больше времени проводить с семьей.

- А она согласна?

***

Два профессора, специалисты в области ядерной физики, сидят в ресторане и беседуют. Мимо их стола проходит женщина с шикарной фигурой. Оба ученых разом замолкают и смотрят на нее. Наконец один из них, задумчиво:

- Надо же, как интересно сгруппировались атомы!

***

Съездил мужик в Японию, рассказывает:

- Вот это жизнь! Саке! Гейши! Харакири! У нас только водка, девки и поножовщина...

***

- Огонь, вода и медные трубы!

- Рецепт самогона?

***

- Алло, это секс по телефону?

- Нет, а что вы хотели?..

***

А вы любите ходить по магазинам? У вас тоже так: когда денег нет - все нравится; когда деньги есть - ничего не хочется?

***

- Я у тебя пакет с сардельками забыл.

- Да, спасибо.

***

- У меня для вас не очень хорошая новость: печень у вас здоровая...

- Доктор, а что же в этом плохого?

- Я говорю о размерах...

***

Обычно на дне рождения именинник нужен только на первые 5 - 7 рюмок.

***

- Ты так похудела!

- Это комплимент?

- Это ужас!

***

Маленькие хитрости. Если у вас закончилась мазь от зуда, не спешите выбрасывать тюбик. Его уголком очень удобно чесаться!

***

Жена - мужу:

- Где зарплата?

- Украли...

- У какой еще крали?!

***

Виталик перед спортзалом выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере...

***

В аптеке:

- Мне, пожалуйста, пол-литра спирта.

- А у вас рецепт есть?

- А как же! Взять пол-литра спирта, добавить 750 граммов кипяченой воды, две ложки сахарного песка и настаивать неделю на апельсиновых корках...

***

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"55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь непсихованного научить ее интернету".