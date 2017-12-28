Анекдоты недели - 128

Если свет на кухне включать-выключать каждые 5 секунд, то тараканы умрут от челночного бега туда-обратно.
***
- Петрович, чё, говорят, ты на пенсию собрался?
- Да, хочу больше времени проводить с семьей.
- А она согласна?
***
Два профессора, специалисты в области ядерной физики, сидят в ресторане и беседуют. Мимо их стола проходит женщина с шикарной фигурой. Оба ученых разом замолкают и смотрят на нее. Наконец один из них, задумчиво:
- Надо же, как интересно сгруппировались атомы!
***
Съездил мужик в Японию, рассказывает:
- Вот это жизнь! Саке! Гейши! Харакири! У нас только водка, девки и поножовщина...
***
- Огонь, вода и медные трубы!
- Рецепт самогона?
***
- Алло, это секс по телефону?
- Нет, а что вы хотели?..
***
А вы любите ходить по магазинам? У вас тоже так: когда денег нет - все нравится; когда деньги есть - ничего не хочется?
***
- Я у тебя пакет с сардельками забыл.
- Да, спасибо.
***
- У меня для вас не очень хорошая новость: печень у вас здоровая...
- Доктор, а что же в этом плохого?
- Я говорю о размерах...
***
Обычно на дне рождения именинник нужен только на первые 5 - 7 рюмок.
***
- Ты так похудела!
- Это комплимент?
- Это ужас!
***
Маленькие хитрости. Если у вас закончилась мазь от зуда, не спешите выбрасывать тюбик. Его уголком очень удобно чесаться!
***
Жена - мужу:
- Где зарплата?
- Украли...
- У какой еще крали?!
***
Виталик перед спортзалом выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере...
***
В аптеке:
- Мне, пожалуйста, пол-литра спирта.
- А у вас рецепт есть?
- А как же! Взять пол-литра спирта, добавить 750 граммов кипяченой воды, две ложки сахарного песка и настаивать неделю на апельсиновых корках...
***
Объявление:
"55-летняя женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь непсихованного научить ее интернету".
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