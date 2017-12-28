21 января в истории 21 января именины празднуют: Евгений, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Емельян, Илья, Михаил, Юлиан.

Международный день объятий

Всемирный день снега (Международный день зимних видов спорта)

Всемирный день религии

День Автономной Республики Крым

Знаменательные события

1506 - По распоряжению римского папы Юлия II образуется армия Ватикана - Швейцарская гвардия. Красные мундиры гвардейцев разработаны под руководством самого Рафаэля. Считается старейшей армией на планете, хотя и насчитывает в своих рядах всего 80-90 человек

1542 - английский парламент осудил за государственную измену жену Генриха VIII Екатерину Говард

1605 - поражение войск Лжедмитрия от московских царских войск и его бегство в Путивль

1701 - Петром I подписывается Указ о создании первой инженерной школы

1732 - Рештское соглашение России с Персией; уступка Персии прикаспийских территорий, завоеванных Петром I

1775 - В Москве на Болотной площади казнен Емельян Пугачев – донской казак, предводитель Крестьянской войны 1773-1775 годов в России

1790 - день создания гильотины

1793 - Людовик XVI, король Франции, гильотирован на Площади Революции

1796 - Эдвард Дженнер открыл метод вакцинации от оспы

1846 - Отпечатано первый номер английской газеты «Лондон Дейли Ньюз»

1846 - вышело в свет первое произведение Ф. Достоевского - повесть «Бедные люди»

1900 - на англо-бурскую войну отправлены первые канадские военные

1911 - первое автомобильное ралли в Монте Карло

1919 - состоялись Закарпатские всенародные собрания, где приняли решение о воссоединении Закарпатья с Украиной

1920 - Открыт Харьковский исторический музей

1921 - Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии»

1922 - в швейцарском городке Мюррен проходят первые горнолыжные соревнования по слалому

1925 - признание СССР Японией. Японские войска покидают российский Дальний Восток

1932 - Соглашение между СССР и Финляндией о ненападении и мирном разрешении конфликтов

1945 - В Москве принято решение СНК об основании главного Ботанического сада

1952 - итальянские ученые объявили, что Пизанская башня должна упасть в 2151 году

1954 - в США спускается на воду первая подводная лодка с атомным реактором «Наутилус»

1966 - солист группы «Битлз» Джордж Харрисон женился на фотомодели Патти Бойд.

1977 - В Италии разрешаются аборты

1978 - Олекса Гирнык совершил самосожжение возле могилы Шевченко в знак протеста против русификации

1989 - 120-летняя американка Августа Бунж стала пра-пра-прабабушкой (наибольшее количество живущих одновременно поколений в одной семье)

2001 - Пол Маккартни стал первым музыкантом, чье имущество перевалило за один миллиард долларов

21 января родились

1338 - Карл V, король Франции с 1364

1732 - Пьер Огюст Карон Бомарше, французский драматург прославившийся более всего комедиями «Севильский цирюльник» и «Женитьба Фигаро»

1855 - Джон Браунинг, американский конструктор оружия

1880 - Джордж ван Бисбрук, бельгийско-американский астроном

1882 - Павел Флоренский русский религиозный философ и ученый

1883 - Михаил Фабианович Гнесиных, советский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, доктор искусствоведения

1885 - Умберто Нобиле итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал

1889 - Эдит Толкиен, жена писателя Джона Толкиена, которая стала прообразом волшебницы Лучиен из произведения «Сильмариллионе»

1889 - Питирим Сорокин российский и американский социолог

1900 - Олег Волков советский писатель, публицист, мемуарист

1905 - Кристиан Диор, французский кутюрье

1905 - Ванда Львовна Василевская, польская и советская писательница, разведчица. Лауреат Государственных премий (1943, 1946, 1952)

1906 - Игорь Моисеев советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР 1912 - Павел Шпрингфельд советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР

1920 - Николай Трофимов, российский киноактер («Война и мир», «Табачный капитан», «Принцесса цирка»)

1921 - Арно Бабаджанян советский и армянский композитор, Народный артист СССР

1922 - Пол Скофилд, английский актер, лауреат «Оскара» («Человек на все времена», «Анна Каренина», «Поезд»)

1924 - Бенни Хилл, всемирно известный британский комик.

1926 - Стивен Ривз американский актер и легендарный культурист

1941 - Пласидо Доминго, испанский оперный певец и актер

1941 - Ричи Хейвенс, американский темнокожий фолк-музыкант, открывавший первый фестиваль Вудсток

1944 - Родион Рафаилович Нахапетов, киноактер, режиссер

1947 - Александр Владимирович Гусев, хоккеист, олимпийский чемпион 1976 года.

1957 - американская актриса Джина Дэвис, лауреат «Оскара» («Тутси», «Тельма и Луиза», «Случайный турист»)

1960 - российский актер Дмитрий Харатьян

1965 - Роберт Дель Наджа, лидер британской группы Massive Attack

1976 - Эмма Бантон, участница британского квинтета Spice Girls, ныне сольная исполнительница

Умерли 21 января

1775 - Емельян Пугачев донской казак, предводитель Крестьянской войны в России (1773-1775)

1869 - Иван Горбачевский русский государственный деятель, декабрист

1870 - Александр Герцен российский общественный деятель и писатель-публицист

1877 - Александр Брюллов русский архитектор, художник

1924 - Владимир Ленин советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР 1927 - Митрофан Пятницкий русский и советский музыкант, певец, фольклорист, «собиратель» русских песен 1950 - Джордж Оруэлл английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений

1983 - Йохан Греттумсбротен норвежский лыжник, многократный олимпийский чемпион.