22 января в истории 22 января именины празднуют: Антонина, Захар, Петр, Филипп.

День соборности Украины

День рождения попкорна

Знаменательные события

888 - Гвидо Сполетский был провозглашён королём Италии

1506 - папа Юлий II приглашает на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию

1630 - День рождения воздушной кукурузы (попкорна)

1724 - Петром I издан указ об обязательности знания служащими государственных учреждений законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение

1861 - французский путешественник Анри Муо обнаружил в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор Ват

1863 - началось Январское восстание

1904 - Основание Запорожской областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького

1905 - в Санкт-Петербурге составлена «Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II», при попытке вручить её царю, мирная демонстрация была жестоко разогнана властями («Кровавое воскресенье», 9 января по ст. стилю)

1918 - Центральная Рада приняла IV Универсал

1918 - Центральная Рада в IV Универсале провозгласила независимость УНР

1919 - Директория УНР провозгласила Акт объединения УНР и ЗУНР, ЗУНР преобразовано в Западные Области УНР

1969 - младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева

1980 - Началась ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова

1990 - Роберта Морриса осудили за «Червя»

1992 - 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев

2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой

22 января родились

1440 - Иван III, великий князь Московский, при котором Русь окончательно освободилась от монголо-татарского ига

1561 - Бекон Френсис, английский философ, писатель, лорд-канцлер Англии

1775 - Андре Мари Ампер, французский учёный, один из основоположников электродинамики

1788 - Лорд Джордж Байрон, английский поэт-романтик

1815 - Феофан Затворник русский богослов и проповедник, епископ

1893 - Конрад Вейдт немецкий актер театра и кино

1898 - Сергей Михайлович Эйзенштейн, советский кинорежиссёр («Броненосец «Потемкин» и пр.)

1900 - Эрнст Буш, немецкий актёр и певец

1904 - Аркадий Гайдар советский детский писатель

1904 - Джордж Баланчин русско-американский балетмейстер и хореограф, новатор

1908 - Лев Давидович Ландау, советский физик, академик АН СССР, лауреат Нобелевской премии по физике

1909 - У Тан, генеральный секретарь ООН (1961-1971)

1916 - Даниил Георгиевич Нарбут — советский и украинский театральный художник, живописец. Народный художник Украины. Лауреат Государственной премии Украины им. Тараса Шевченко

1917 - Элизабет Сёрл Лэм, «первая леди американского хайка»

1922 - Юрий Левитанский советский поэт, переводчик, педагог

1933 - Мокренко Анатолий, украинский оперный певец (баритон)

1935 - Валентина Талызина советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1935 - Александр Мень русский священник, богослов, проповедник, писатель

1939 - Михаил Моисеев советский военачальник, генерал армии, российский общественный деятель

1954 - Леонид Ярмольник, советский и российский актёр, продюсер

1964 – Дмитрий Корчинский, украинский политик, общественный деятель, журналист. Лидер политической партии «Братство»

Умерли 22 января

1897 - Петр Боклевский русский художник-иллюстратор

1901 - Виктория королева Великобритании (1837-1901)

1922 - Фредрик Байер датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат

1972 - Борис Зайцев русский писатель, критик и литературовед

1973 - Линдон Джонсон 36-й президент США (1963-1969), государственный и политический деятель

1993 - Абэ Кобо японский писатель.