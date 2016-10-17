23 января в истории

Знаменательные события
1556 - землетрясение в Шэньси (Китай): погибли около 830 тысяч человек. Оно унесло жизни примерно 830 000 человек - больше, чем любое другое землетрясение в истории человечества
1849 - В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине - Элизабет Блэквелл (1821-1910)
1881 - состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра
1895 - Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды. Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева
1912 - в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств
1942 - принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»
1950 - Иерусалим провозглашен столицей Израиля
1951 - На родине Гоголя состоялось торжественное открытие реконструированного литературно-мемориального музея
1959 - В Николаеве спущен на воду самый большой в мире флагман китобойной флотилии «Советская Украина
1960 - Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе Триест опустились на дно самой глубокой в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10916 м
1973 - извержение вулкана Ельдфетль на острове Геймаей, Исландия. Вулканические пепел и лава покрыли почти весь остров, что создало новую почти естественную гавань и расширило территорию острова на 20%.
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом
2003 - получен последний сигнал от космического корабля «Пионер-10» - беспилотного космического аппарата НАСА, предназначенный, главным образом, для изучения Юпитера
2005 - Инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко
23 января родились
599 - Тай Цзун китайский император (626-649) династии Тан
1783 - Анри Мари Стендаль, французский писатель, один из основоположников французского реалистического романа XIX в
1786 - Огюст Монферран французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
1832 - Мане Эдуард, выдающийся французский художник-импрессионист. Рисовал портреты, жанровые композиции, натюрморты. Оставил интересные образцы графики в рисунках и офортах
1849 - Богдан Ханенко, украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве
1862 - Давид Гильберт, немецкий математик. Его имя встречается почти во всех разделах современной математики
1883 - Донец Михаил Иванович - украинский певец (бас), народный артист УССР
1903 - Григорий Александров советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист СССР
1907 - Хидеки Юкава, японский физик-теоретик, первый японец, получивший Нобелевскую премию
1912 - Борис Александрович Покровский, советский и российский оперный режиссер, Народный артист СССР
1929 - Филаре́т (Михаил Антонович Денисенко) — предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины 1930 - Таня Савичева ленинградская девочка, автор блокадного дневника
1944 - Сергей Белов советский баскетболист, тренер, чемпион и призёр Олимпийских игр
1946 - Борис Абрамович Березовский, русский математик, олигарх
1947 - Александр Иншаков советский и российский каскадер, актер, продюсер, общественный деятель
1949 - Грицько Чубай, украинский поэт, переводчик. Один из видных представителей НМ-дискурса во львовском андеграунде 70-х годов. Отец фронтмена группы «Плач Иеремии» Тараса Чубая.
1953 - Лазаренко Павел Иванович, премьер-министр Украины в 1996-1997 гг
Умерли 23 января
1920 - Евгений Трубецкой русский философ, публицист, правовед, общественный деятель
1931 - Анна Павлова русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века
1933 - Аполлинарий Васнецов русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед
1956 - Даниэль Сваровски австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи Swarovski
1976 - Поль Робсон американский певец, актер и правозащитник
1989 - Сальвадор Дали испанский художник-сюрреалист, писатель
1994 - Николай Огарков советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.
В Липовой Долине открыли новый Свято-Троицкий храм Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата....