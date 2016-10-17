23 января в истории 23 января именины празднуют: Анатолий, Григорий, Макар, Павел.

День ручного письма (День почерка)

Знаменательные события

1556 - землетрясение в Шэньси (Китай): погибли около 830 тысяч человек. Оно унесло жизни примерно 830 000 человек - больше, чем любое другое землетрясение в истории человечества

1849 - В штате Нью-Йорк впервые диплом врача был вручен женщине - Элизабет Блэквелл (1821-1910)

1881 - состоялась премьера оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» на сцене московского Большого театра

1895 - Впервые в мире человек ступил на берег Антарктиды. Первыми людьми, увидевшими берега одетой в ледяной панцирь Антарктиды, были участники русской кругосветной экспедиции 1819–1821 годов под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева

1912 - в Гааге подписана Международная опиумная конвенция, первое международное соглашением о контроле наркотических средств

1942 - принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей»

1950 - Иерусалим провозглашен столицей Израиля

1951 - На родине Гоголя состоялось торжественное открытие реконструированного литературно-мемориального музея

1959 - В Николаеве спущен на воду самый большой в мире флагман китобойной флотилии «Советская Украина

1960 - Жак Пикар и Дон Уолш на батискафе Триест опустились на дно самой глубокой в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10916 м

1973 - извержение вулкана Ельдфетль на острове Геймаей, Исландия. Вулканические пепел и лава покрыли почти весь остров, что создало новую почти естественную гавань и расширило территорию острова на 20%.

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Вьетнамом

2003 - получен последний сигнал от космического корабля «Пионер-10» - беспилотного космического аппарата НАСА, предназначенный, главным образом, для изучения Юпитера

2005 - Инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко

23 января родились

599 - Тай Цзун китайский император (626-649) династии Тан

1783 - Анри Мари Стендаль, французский писатель, один из основоположников французского реалистического романа XIX в

1786 - Огюст Монферран французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

1832 - Мане Эдуард, выдающийся французский художник-импрессионист. Рисовал портреты, жанровые композиции, натюрморты. Оставил интересные образцы графики в рисунках и офортах

1849 - Богдан Ханенко, украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве

1862 - Давид Гильберт, немецкий математик. Его имя встречается почти во всех разделах современной математики

1883 - Донец Михаил Иванович - украинский певец (бас), народный артист УССР

1903 - Григорий Александров советский кинорежиссер, актер, сценарист, Народный артист СССР

1907 - Хидеки Юкава, японский физик-теоретик, первый японец, получивший Нобелевскую премию

1912 - Борис Александрович Покровский, советский и российский оперный режиссер, Народный артист СССР

1929 - Филаре́т (Михаил Антонович Денисенко) — предстоятель неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата с титулом Патриарх Киевский и всея Руси-Украины 1930 - Таня Савичева ленинградская девочка, автор блокадного дневника

1944 - Сергей Белов советский баскетболист, тренер, чемпион и призёр Олимпийских игр

1946 - Борис Абрамович Березовский, русский математик, олигарх

1947 - Александр Иншаков советский и российский каскадер, актер, продюсер, общественный деятель

1949 - Грицько Чубай, украинский поэт, переводчик. Один из видных представителей НМ-дискурса во львовском андеграунде 70-х годов. Отец фронтмена группы «Плач Иеремии» Тараса Чубая.

1953 - Лазаренко Павел Иванович, премьер-министр Украины в 1996-1997 гг

Умерли 23 января

1920 - Евгений Трубецкой русский философ, публицист, правовед, общественный деятель

1931 - Анна Павлова русская артистка балета, одна из величайших балерин 20 века

1933 - Аполлинарий Васнецов русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед

1956 - Даниэль Сваровски австрийский предприниматель, основатель хрустальной империи Swarovski

1976 - Поль Робсон американский певец, актер и правозащитник

1989 - Сальвадор Дали испанский художник-сюрреалист, писатель

1994 - Николай Огарков советский военачальник, Маршал и Герой Советского Союза.