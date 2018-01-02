24 января в истории 24 января именины празднуют: Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай, Степан, Терентий, Федор.

Международный день эскимо

Знаменательные события

41 - успешный заговор против Калигулы, закончившийся убийством императора и его семьи и царствования Клавдия. На момент смерти его полный титул звучал как: Гай Цезарь Август Германик, Великий понтифик, четырежды консул, император, наделенный властью трибуны четыре раза, Отец отечества

1606 - Официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид

1722 - утвержден табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Этот табель просуществовал с многочисленными изменениями вплоть до революции 1917 года

1848 - Началась Калифорнийская «золотая лихорадка» Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии в 1848–1855 годах

1918 - в ночь с 24 на 25 января (по другим данным 11-12 января) была провозглашена независимость Украины

1931 - в Москве основан театр «Ромен», самый старый из ныне действующих цыганских театров. Театр является ключевым объектом культуры российских цыган, поскольку с момента основания является центром притяжения деятелей цыганского искусства в России

1935 - в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера»

1944 - Началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция советских войск

1984 - выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh

2006 - с Космического центра Танегасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущен спутник ДЗЗ ALOS

2009 - День студента (первый раз отмечался в этот день через собрание архиерейского собора)

24 января родились

76 - Адриан (Римский император)

1712 - Фридрих II Великий король Пруссии (1740-1786)

1732 - Бомарше, французский комедиограф, автор «Севильского цирюльника» и «Женитьба Фигаро»

1733 - Бенджамин Линкольн, американский генерал, военный министр США (1781-1783)

1746 - Густав III, король Швеции (1771-1792 гг.)

1776 - Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, немецкий писатель, композитор, художник

1848 - Василий Иванович Суриков, исторический живописец, участник Товарищества передвижников и «Союза русских художников»

1872 - Юлий Исаевич Айхенвальд, русский литературный критик

1872 - Глеб Кржижановский советский государственный деятель, ученый-энергетик, академик АН СССР

1873 - Дмитрий Ушаков русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР

1891 - Вальтер Модель, немецкий фельдмаршал, командующий группами армий «Центр» и «Север»

1898 - Борис Вульфович Зон, актер и театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР

1901 - Михаил Ромм советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР

1906 - Пётр Львович Тур (Рыжей). , советский сценарист и драматург. Лауреат Сталинской премии первой степени

1910 - Андрей Петрович Тутышкина актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР

1919 - Директория в Киеве утвердила закон о создании Главной Книжной Палаты

1933 - талантливый украинский сатирик Евгений Михайлович Дударь

1942 - Людмила Савельева советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

1942 - Валерий Ободзинский советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР 1944 - Дэвид Герролд, американский писатель-фантаст, сценарист

1952 - Евгений Борисович Леонов-Гладышев, советский и российский актер театра и кино

1953 - Юрий Башмет советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР

1961 - Настасья Кински немецкая и американская актриса

1967 - Андрей Белянин, российский писатель и поэт, пишущий в жанре «фэнтези»

1968 - Михаэль Киске, музыкант, экс-вокалист группы Helloween

1969 - Дидюля Валерий, современный композитор и гитарист

1973 - Андрей Новак, украинский экономист

Умерли 24 января

41 - Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула) древнеримский император (37-41)

1791 - Этьен Фальконе французский скульптор

1855 - Александр Витберг русский художник и архитектор шведского происхождения

1920 - Амедео Модильяни итальянский художник и скульптор

1965 - Уинстон Черчилль британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат

1965 - Николай Лосский русский философ

1986 - Рон Хаббард американский писатель и философ, создатель дианетики и сайентологии.