24 января в истории

Знаменательные события
41 - успешный заговор против Калигулы, закончившийся убийством императора и его семьи и царствования Клавдия. На момент смерти его полный титул звучал как: Гай Цезарь Август Германик, Великий понтифик, четырежды консул, император, наделенный властью трибуны четыре раза, Отец отечества
1606 - Официально объявлено о переносе столицы Испании из Вальядолида в Мадрид
1722 - утвержден табель о рангах всех чинов воинских, статских и придворных. Этот табель просуществовал с многочисленными изменениями вплоть до революции 1917 года
1848 - Началась Калифорнийская «золотая лихорадка» Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии в 1848–1855 годах
1918 - в ночь с 24 на 25 января (по другим данным 11-12 января) была провозглашена независимость Украины
1931 - в Москве основан театр «Ромен», самый старый из ныне действующих цыганских театров. Театр является ключевым объектом культуры российских цыган, поскольку с момента основания является центром притяжения деятелей цыганского искусства в России
1935 - в американском городе Ричмонд поступила в продажу первая партия баночного пива под названием «Сливочный эль Крюгера»
1944 - Началась Корсунь-Шевченковская наступательная операция советских войск
1984 - выпущен первый персональный компьютер Apple Macintosh
2006 - с Космического центра Танегасима с помощью ракеты-носителя H-IIA запущен спутник ДЗЗ ALOS
2009 - День студента (первый раз отмечался в этот день через собрание архиерейского собора)
24 января родились
76 - Адриан (Римский император)
1712 - Фридрих II Великий король Пруссии (1740-1786)
1732 - Бомарше, французский комедиограф, автор «Севильского цирюльника» и «Женитьба Фигаро»
1733 - Бенджамин Линкольн, американский генерал, военный министр США (1781-1783)
1746 - Густав III, король Швеции (1771-1792 гг.)
1776 - Эрнст Теодор Вильгельм Амадей Гофман, немецкий писатель, композитор, художник
1848 - Василий Иванович Суриков, исторический живописец, участник Товарищества передвижников и «Союза русских художников»
1872 - Юлий Исаевич Айхенвальд, русский литературный критик
1872 - Глеб Кржижановский советский государственный деятель, ученый-энергетик, академик АН СССР
1873 - Дмитрий Ушаков русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР
1891 - Вальтер Модель, немецкий фельдмаршал, командующий группами армий «Центр» и «Север»
1898 - Борис Вульфович Зон, актер и театральный режиссер, заслуженный артист РСФСР
1901 - Михаил Ромм советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР
1906 - Пётр Львович Тур (Рыжей). , советский сценарист и драматург. Лауреат Сталинской премии первой степени
1910 - Андрей Петрович Тутышкина актер, режиссер, заслуженный артист РСФСР
1919 - Директория в Киеве утвердила закон о создании Главной Книжной Палаты
1933 - талантливый украинский сатирик Евгений Михайлович Дударь
1942 - Людмила Савельева советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
1942 - Валерий Ободзинский советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР 1944 - Дэвид Герролд, американский писатель-фантаст, сценарист
1952 - Евгений Борисович Леонов-Гладышев, советский и российский актер театра и кино
1953 - Юрий Башмет советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР
1961 - Настасья Кински немецкая и американская актриса
1967 - Андрей Белянин, российский писатель и поэт, пишущий в жанре «фэнтези»
1968 - Михаэль Киске, музыкант, экс-вокалист группы Helloween
1969 - Дидюля Валерий, современный композитор и гитарист
1973 - Андрей Новак, украинский экономист
Умерли 24 января
41 - Гай Юлий Цезарь Август Германик (Калигула) древнеримский император (37-41)
1791 - Этьен Фальконе французский скульптор
1855 - Александр Витберг русский художник и архитектор шведского происхождения
1920 - Амедео Модильяни итальянский художник и скульптор
1965 - Уинстон Черчилль британский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат
1965 - Николай Лосский русский философ
1986 - Рон Хаббард американский писатель и философ, создатель дианетики и сайентологии.