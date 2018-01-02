25 января в истории 25 января именины празднуют: Татьяна, Илья, Макар, Петр.

День студентов

Татьянин день

Знаменательные события

41 - Сенат провозгласил римским императором Клавдия, дядю убитого Калигулы

1533 - Английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучён от церкви

1547 - На Руси состоялось первое венчание на царство

1658 - губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений

1721 - Пётр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод

1755 - День рождения МГУ Большую роль в учреждении старейшего российского университета сыграл Михаил Васильевич Ломоносов, за что Московский государственный университет носит его имя

1791 - Английский парламент разделил Квебек на Верхнюю и Нижнюю Канаду (ныне Онтарио и Квебек)

1802 - Наполеон избран президентом Италии

1858 - впервые исполнен «Свадебный марш» Мендельсона

1902 - в Российской империи отменена смертная казнь

1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз «Куллинан» (3106 каратов)

1917 - в Ирландском море на немецкой мине подорвался английский крейсер «Лоурентик», перевозивший 3211 слитков золота, 350 человек погибли

1918 - Принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – один из первых и важнейших конституционных актов Советской республики, который был направлен на законодательное закрепление завоеваний Октябрьской революции

1919 - в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» (на 2200 номеров)

1919 - Открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России

1924 - Открылись I зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция)

1932 - СССР и Польша подписали акт о ненападении

1938 - из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе 1949 - Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми»

1954 - На заседании Президиума ЦК КПСС был утвержден проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма Украине

1961 - состоялась премьера мультфильма «101 далматинец»

1965 - украинский диссидент Иосиф Слипый, отсидевший 18 лет в советских лагерях, избран в Ватикане кардиналом и главой Украинской греко-католической церкви

1999 - около тысячи человек погибли из-за землетрясения в Колумбии

2000 - в Валенсии представлено самое большое в мире полотенце размерами 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг

2009 - Архиерейский собор РПЦ.

25 января родились

749 - Лев IV Хазар, византийский император (775-780 гг.)

1477 - Анна Бретонская, герцогиня Бретани (1488-1514 гг.), жена двух французских королей Карла VIII и Людовика XII

1736 - Жозеф Лагранж, французский математик и механик, автор классического трактата «Аналитическая механика»

1759 - Роберт Бёрнс, шотландский поэт

1770 - Адам Ежи Чарторыйский, польский и российский государственный деятель, писатель, министр иностранных дел

1783 - Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель компании «Colgate-Palmolive»

1832 - Иван Шишкин русский художник-пейзажист

1841 - Джон Фишер, английский адмирал, барон, создатель артиллерийского устава английского флота, первый морской лорд

1845 - Герман Лопатин, русский революционер-народник, первый переводчик «Капитала» на русский язык

1855 - Эдуард Мейер немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист

1874 - Сомерсет Моэм английский писатель-прозаик и драматург

1882 - Вирджиния Вульф, английская писательница, литературный критик («Ночь и день», «Миссис Долвей»)

1900 - Тадеуш Добжанский, американский биолог, пионер генетики («Генетика и происхождение видов»)

1917 - Илья Пригожин бельгийский физик и химик российского происхождения, Нобелевский лауреат

1928 Эдуард Шеварднадзе советский и грузинский политик и государственный деятель, 2-й президент Грузии (1995-2003)

1935 - Станислав Жук советский фигурист, тренер, мастер спорта и заслуженный тренер СССР

1938 - Владимир Высоцкий советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х

1942 - Эйсебио, португальский футболист, обладатель «Золотого мяча» и двух «Золотых бутс»

1946 Вячеслав Добрынин советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России

1957 - Андрей Ростоцкий, русский актер, кинорежиссер, сценарист («Они сражались за Родину», «Дни Турбиных», «Эскадрон гусар летучих»)

1970 - Роман Рябцев, русский певец, автор песен, бывший солист группы «Технология» («Рано или поздно», «Странные танцы»)

1981 - Алиша Киз, американская певица, пианистка, поэтесса и композитор

Умерли 25 января

1852 - Фаддей Беллинсгаузен русский мореплаватель, адмирал

1920 - Владимир Каппель российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири

1935 - Валериан Куйбышев советский политический и партийный деятель, революционер

1947 - Аль Капоне американский гангстер

1951 - Сергей Вавилов советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР 1990 - Ава Гарднер американская актриса

1996 - Юрий Левитанский советский поэт, переводчик, педагог

2004 - Фанни Бланкерс-Кун нидерландская легкоатлетка, четырехкратная олимпийская чемпионка

2008 - Игорь Дмитриев советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР

2015 - Демис Руссос греческий певец и музыкант.