25 января в истории

Знаменательные события
41 - Сенат провозгласил римским императором Клавдия, дядю убитого Калигулы
1533 - Английский король Генрих VIII тайно женился на Анне Болейн, за что позже был отлучён от церкви
1547 - На Руси состоялось первое венчание на царство
1658 - губернатор Нового Амстердама запретил теннис, поскольку тот отвлекал людей от богослужений
1721 - Пётр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод
1755 - День рождения МГУ Большую роль в учреждении старейшего российского университета сыграл Михаил Васильевич Ломоносов, за что Московский государственный университет носит его имя
1791 - Английский парламент разделил Квебек на Верхнюю и Нижнюю Канаду (ныне Онтарио и Квебек)
1802 - Наполеон избран президентом Италии
1858 - впервые исполнен «Свадебный марш» Мендельсона
1902 - в Российской империи отменена смертная казнь
1905 - в Южной Африке найден самый большой алмаз «Куллинан» (3106 каратов)
1917 - в Ирландском море на немецкой мине подорвался английский крейсер «Лоурентик», перевозивший 3211 слитков золота, 350 человек погибли
1918 - Принята Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа – один из первых и важнейших конституционных актов Советской республики, который был направлен на законодательное закрепление завоеваний Октябрьской революции
1919 - в Нью-Йорке открыт самый большой отель в мире «Пенсильвания» (на 2200 номеров)
1919 - Открылась первая государственная библиотечная сессия в советской России
1924 - Открылись I зимние Олимпийские игры в Шамони (Франция)
1932 - СССР и Польша подписали акт о ненападении
1938 - из-за высокой солнечной активности северное сияние наблюдали в Западной Европе 1949 - Впервые состоялось вручение американской телевизионной премии «Эмми»
1954 - На заседании Президиума ЦК КПСС был утвержден проект Указа Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма Украине
1961 - состоялась премьера мультфильма «101 далматинец»
1965 - украинский диссидент Иосиф Слипый, отсидевший 18 лет в советских лагерях, избран в Ватикане кардиналом и главой Украинской греко-католической церкви
1999 - около тысячи человек погибли из-за землетрясения в Колумбии
2000 - в Валенсии представлено самое большое в мире полотенце размерами 9,4 на 14,46 метров и весом 67 кг
2009 - Архиерейский собор РПЦ.
25 января родились
749 - Лев IV Хазар, византийский император (775-780 гг.)
1477 - Анна Бретонская, герцогиня Бретани (1488-1514 гг.), жена двух французских королей Карла VIII и Людовика XII
1736 - Жозеф Лагранж, французский математик и механик, автор классического трактата «Аналитическая механика»
1759 - Роберт Бёрнс, шотландский поэт
1770 - Адам Ежи Чарторыйский, польский и российский государственный деятель, писатель, министр иностранных дел
1783 - Уильям Колгейт, американский бизнесмен, основатель компании «Colgate-Palmolive»
1832 - Иван Шишкин русский художник-пейзажист
1841 - Джон Фишер, английский адмирал, барон, создатель артиллерийского устава английского флота, первый морской лорд
1845 - Герман Лопатин, русский революционер-народник, первый переводчик «Капитала» на русский язык
1855 - Эдуард Мейер немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист
1874 - Сомерсет Моэм английский писатель-прозаик и драматург
1882 - Вирджиния Вульф, английская писательница, литературный критик («Ночь и день», «Миссис Долвей»)
1900 - Тадеуш Добжанский, американский биолог, пионер генетики («Генетика и происхождение видов»)
1917 - Илья Пригожин бельгийский физик и химик российского происхождения, Нобелевский лауреат
1928 Эдуард Шеварднадзе советский и грузинский политик и государственный деятель, 2-й президент Грузии (1995-2003)
1935 - Станислав Жук советский фигурист, тренер, мастер спорта и заслуженный тренер СССР
1938 - Владимир Высоцкий советский поэт, композитор и исполнитель, актер, символ эпохи 1970-х
1942 - Эйсебио, португальский футболист, обладатель «Золотого мяча» и двух «Золотых бутс»
1946 Вячеслав Добрынин советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России
1957 - Андрей Ростоцкий, русский актер, кинорежиссер, сценарист («Они сражались за Родину», «Дни Турбиных», «Эскадрон гусар летучих»)
1970 - Роман Рябцев, русский певец, автор песен, бывший солист группы «Технология» («Рано или поздно», «Странные танцы»)
1981 - Алиша Киз, американская певица, пианистка, поэтесса и композитор
Умерли 25 января
1852 - Фаддей Беллинсгаузен русский мореплаватель, адмирал
1920 - Владимир Каппель российский военачальник, один из руководителей белого движения в Сибири
1935 - Валериан Куйбышев советский политический и партийный деятель, революционер
1947 - Аль Капоне американский гангстер
1951 - Сергей Вавилов советский физик, академик, основатель научной школы физической оптики в СССР 1990 - Ава Гарднер американская актриса
1996 - Юрий Левитанский советский поэт, переводчик, педагог
2004 - Фанни Бланкерс-Кун нидерландская легкоатлетка, четырехкратная олимпийская чемпионка
2008 - Игорь Дмитриев советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР
2015 - Демис Руссос греческий певец и музыкант.