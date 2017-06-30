ВНО-2018: лучшие сайты для подготовки Украинский центр оценивания качества образования утвердил приказ о проведении пробного внешнего независимого оценивания в 2018 году. Регистрация, которую можно пройти на сайте региональных центров, продлится до 31 января.

Пробное ВНО по украинскому языку и литературе состоится 24 марта (результаты будут 30 марта), по истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках — 31 марта (результаты 6 апреля).

«Сегодня» узнала, кому стоит проходить тестовое оценивание и где найти материал для эффективной подготовки, передает «Народная Правда».

Тренировка пойдет на пользу

Проходить или не проходить пробное оценивание — выпускник решает самостоятельно (стоимость в этом году от 129 до 137 грн за один предмет в зависимости от региона проживания).

«Если школьник знает, что пробное оценивание даст ему уверенность в себе, или хочет проверить, достаточно ли ему будет времени, то потренироваться стоит. Для такого выпускника настоящее тестирование не станет стрессовым, а будет восприниматься как опыт, с которым он уже сталкивался, и снова справится или же учтет допущенные ошибки, — объясняет учитель математики высшей категории Любовь Данильчук. — Он дополнительно проверит свои знания и подготовится к формату и организационным моментам тестирования».

Также учителя считают, что тех ребят, кто уверен в своих силах, не надо заставлять.

«Я не проходил пробное оценивание. Считаю, что дело в знаниях. Если все знаешь — и так сдашь, а если не знаешь, то проба не выручит никак. Плюс на тестовом оценивании задания могут быть сложнее, чем на «боевом», и ты настроишься на провал. А может быть и наоборот — легкое тестовое, после которого создастся ощущение, что ВНО или ГИА можно сдать легко, и школьник напрасно сбавит темп», — рассказывает студент университета КПИ им. Игоря Сикорского Александр Иванов.

Мы попросили учителей киевских и харьковских школ, которые занимаются подготовкой школьников к ВНО, назвать бесплатные ресурсы, которые помогут справиться с тестами.

Сайты подготовки к ВНО по всем предметам

iznotest.info — различные темы, в каждой из которых — задания и решения;

urok-online.com.ua — много тем и видео по математике, украинскому языку, украинской литературе;

iznotest.info, zno.osvita.ua, zno.fizika.kiev.ua, zno.osnova.com.ua — тесты и ссылки на учебные пособия с правилами и заданиями (внимательно! На некоторых попадаются платные скачивания или доступ);

znoclub.com и zno-ua.net — тесты, интересные статьи с полезными ссылками;

zno.academia.in.ua — теория и практика, исходящая из тестов прошлых лет;

phoenicis.com.ua — кар­­ты, даты, полезные материалы;

ukrainetest.com.ua и ilearn.org.ua — только тренировочные тесты;

subject.com.ua — тесты, пособия и справочники;

xvatit.com и interneturok.ru — видеоуроки и много полезных материалов;

prometheus.org.ua, ed-era.com, vneshkoly.com.ua, erudyt.net, znaniya.znonline.org, zno.alldz.net — теория и практика.

Украинский язык и литература

webpen.com.ua, pravopys.net — правописание;

zno.if.ua — список полезной литературы к ВНО прошлого года (актуальна и в этом году), словарь фразеологизмов, характеристики героев, биографии авторов, анализ произведений, полные произведения и в сокращении. По языку — правила с примерами, подсказки по написанию сочинений, тесты прошлых лет;

schoollit.com.ua — произведения полностью и в со­­кращении, аудиокниги, филь­­мы по произведениям, ко­­торые необходимы для проч­­тения, теория и пробные тесты.

Биология для поступающих доступно

znohimbio.jimdo.com — полезные материалы по биологии и химии;

virtulab.net — охваты­­вает около 50 тем из общей биологии, ботаники, анато­­мии. В отдельных интерак­­тив­­ных работах можно са­­мо­­стоятельно поставить экс­­пе­­римент: исследовать микроскопические объекты и т. д.;

cellsalive.com — интерактивная библиотека по цитологии, микробиологии, иммунологии, генетике. Много видео, анимации и флеш-игры с клетками.

География просто

geoped.in.ua — пособия и справочники, тесты, тренировочные картосхемы;

geograf.com.ua — все самые нужные темы кратко и интересно.

Химическая азбука

alhimik.ru — полезные общие и авторские материалы, химическая азбука, практикумы, справочники;

lenavashchuk.ucoz.ru — сайт по химии, где можно повторить некоторые темы.

Физика кратко

bestpfusik.blogspot.com — интересные задачи по физике и астрономии;

physics.kpi.ua, shkolnik-zno.blogspot.com — полезная информация доступно.

Математика «на ура!»

buki.com.ua — в разделе «Математика» есть много полезной информации и видео;

ua.onlinemschool.com — собраны все важные таблицы и формулы.

Иностранные языки

Для подготовки к тестированию по иностранным языкам существует большое количество бесплатных ресурсов (упор сделан на английский язык):

esl-lab.com — четкая структура уроков: подготовка к аудированию, прослушивание текста с возможностью его чтения, тестовые задания к нему, уроки грамматики и лексики;

eslfast.com — 365 историй и более 1500 диалогов для понимания речи на слух, расширения словарного запаса и тренировки произношения. Есть возможность читать текст, слушая, и выполнять задания к нему;

dailyesl.com — все материалы разделены на разделы повседневной тематики: кино, театр, спорт, у врача, в парикмахерской, работа и другие. Каждая аудиозапись содержит вопросы, а также живые онлайн-задачи;

listenaminute.com — темы повседневной тематики, к которым идут аудиозаписи и разнообразные задачи;

elllo.org — более 1 тыс. аудиозаписей по самым «ходовым» темам. Можно прослушивать с текстом и без, работать с лексикой, предлагаемой для изучения;

hamatata.com — сериалы и фильмы на английском с субтитрами. Субтитры можно переводить;

itotd.com и todayifoundout.com — рассказы о каком-либо интересном факте на 10—15 минут;

talkenglish.com — фразы и диалоги на разные темы;

librivox.org и esl-bits.net — книги и аудиокниги на английском;

do-you-speak.ru — множество коротких рассказов на английском языке, некоторые из них снабжены аудиоверсиями;

english03.ru/soderzhanie_murphy — полный разбор известного учебника Essential Grammar in Use («красный Мерфи») по грамматике;

ego4u.com — изучение грамматики онлайн с упражнениями, тестами и ответами;

study.ru/support/handbook — онлайн-спра­­воч­­ник по грамматике английского языка с тестами;

tolearnenglish.com — сервис для изучения английского с тестами, уроками и форумом;

goethe.de, goethe.de, free-german-lessons-online.com — много полезных материалов по немецкому языку;

learningapps.org, studyfrench.ru, ladictee.fr, lexiquefle.free.fr, dailyfrenchpod.com — темы высказываний и сочинений, грамматика и полезные упражнения с проверкой по французскому языку;

practicaespanol.com, ispanska.at.ua, fluentin3months.com — грамматика, темы сочинений и высказываний по испанскому языку.