Социальные выплаты на детей: суммы при рождении и помощи

Помощь при рождении ребенка, причем неважно какого по счету, на сегодняшний день составляет 41 280 грн. Она не менялась в последние несколько лет, как и этапы выплат.

Первую часть выплат родители получат через 2—3 месяца после того, как подадут все нужные для этого документы в социальные службы. Эта сумма на сегодняшний день составляет 10 320 грн. Затем следующие три года выплаты будут идти равными частями по 860 грн, пока не будет выплачена вся сумма помощи. Важно знать, что выплаты на детей до трех лет (130 грн) были отменены решением правительства.

Касаемо второго вопроса, большинство социальных выплат на детей зависят от прожиточного минимума. В этом году его средний показатель — 1700 грн. При этом с 1 июля его планируют повысить до 1777 грн, а с 1 декабря 2018 года — до 1853 грн. При этом для основных социальных и демографических групп населения в законе о государственном бюджете-2018 установлены определенные стандарты.

Так, прожиточный минимум для детей до шести лет с 1 января составляет 1492 грн (с 1 июля будет 1559 грн, а с 1 декабря — 1626 грн). А для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет этот стандарт с 1 января — 1860 грн (с 1 июля будет 1944 грн, а с 1 декабря — 2027 грн).

Также поменяется размер прожиточного минимума для трудоспособных украинцев. С 1 января он составил 1762 грн (с 1 июля будет равен 1841 грн, а с 1 декабря — 1921 грн). Есть изменения и для лиц, утративших трудоспособность и инвалидов. Для таких категорий граждан прожиточный минимум составляет с 1 января — 1373 грн (с 1 июля вырастет до 1435 грн, а с 1 декабря — до 1497 грн).

Источник: "Сегодня"