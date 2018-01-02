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Анита Пушкарь
Анита Пушкарь
Сегодня 15:5665

Социальные выплаты на детей: суммы при рождении и помощи

Как выплачиваются деньги за рождение ребенка. Прожиточный минимум детей разного возраста.

Помощь при рождении ребенка, причем неважно какого по счету, на сегодняшний день составляет 41 280  грн. Она не менялась в последние несколько лет, как и этапы выплат.

Первую часть выплат родители получат через 2—3 месяца после того, как подадут все нужные для этого документы в социальные службы. Эта сумма на сегодняшний день составляет 10 320  грн. Затем следующие три года выплаты будут идти равными частями по 860  грн, пока не будет выплачена вся сумма помощи. Важно знать, что выплаты на детей до трех лет (130  грн) были отменены решением правительства.

Касаемо второго вопроса, большинство социальных выплат на детей зависят от прожиточного минимума. В этом году его средний показатель — 1700  грн. При этом с 1 июля его планируют повысить до 1777  грн, а с 1 декабря 2018  года — до 1853  грн. При этом для основных социальных и демографических групп населения в законе о государственном бюджете-2018 установлены определенные стандарты.

Так, прожиточный минимум для детей до шести лет с 1  января составляет 1492  грн (с 1 июля будет 1559  грн, а с 1  декабря — 1626  грн). А для детей в возрасте от шести до восемнадцати лет этот стандарт с 1 января — 1860  грн (с 1 июля будет 1944  грн, а с 1  декабря — 2027  грн).

Также поменяется размер прожиточного минимума для трудоспособных украинцев. С 1  января он составил 1762  грн (с 1  июля будет равен 1841  грн, а с 1 декабря — 1921  грн). Есть изменения и для лиц, утративших трудоспособность и инвалидов. Для таких категорий граждан прожиточный минимум составляет с 1 января — 1373  грн (с 1 июля вырастет до 1435  грн, а с 1 декабря — до 1497  грн). 

Источник: "Сегодня"

Общество
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