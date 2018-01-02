Донецк превращается в подобие Северной Кореи Все больше и больше дончан всерьез задумываются о том, чтобы уехать из захваченного города. Люди понимают, что стали разменными пешками в политической и финансовой войне.

На оккупированных территориях нарастает градус отчаяния, депрессии и безнадежности. Все больше дончан с ужасом ощущают глухоту тупика, в который их завели так называемые "власти ДНР".

"Люди уже говорят, где они видели эти "республики"

Причин этому более чем достаточно. За несколько дней оккупированные территории оказались отрезанными от связи с внешним миром из-за невозможности созвониться с родными по мобильному – украинский оператор "Водафон" заявил о восстановлении коммуникаций после повреждения, но в Донецке заветная "сетка" на экранах мобильников так и не появилась. Жители винят представителей местных "властей", которые озабочены только выручкой от продаж сим-карт местного телефонного оператора "Феникс" (работающего на "отжатых" мощностях украинских операторов "Киевстар" и "Лайфселл") – какая-никакая альтернатива мобильной связи хотя бы в пределах города.

Также до сих пор не утихают страсти по поводу запрета на выезд "в Украину" сотрудников бюджетных организаций и "госслужащих ДНР". Шокированные жители предполагают, что запрет связан вовсе не с вероятностью вербовки дончан украинскими спецслужбами (как вдалбливают в головы оккупационные власти).

"Явно хотят, чтобы как можно меньше людей ездили во "вражеское государство", а потом рассказывали, что там и продукты дешевле, и лекарства, и вообще – жить можно, а не существовать. И что вся белиберда, которая несется с экранов телевизоров и из местных газет – это пропагандистская ерунда. Люди откровенно уже говорят, где они видели эти "республики", и очень хотят, чтобы Украина вернулась", – считает житель Донецка Ярослав Полынский.

Жестокие игры курса

Еще одни неприятный момент – курс обмена гривни на рубли. За последние несколько дней он значительно снизился. И если на подконтрольных территориях 1000 гривен можно обменять на 1972 рубля, то на оккупированных, как гласят курсы обменников, – только на 1750 рублей.

"Разница в 200 рублей на каждой тысячи – это, знаете ли, чересчур! Пенсионеры, которые снимают свои пенсии на подконтрольных территориях, раньше везли в Донецк гривни и тут обменивали. Когда курс был более- менее нормальный, то 5000 гривен – это было чуть больше 10 тысяч рублей. А сейчас за эти же гривни – 9850 рублей, и курс, судя по всему, будет падать еще больше. Цены и так немаленькие, и понемногу растут. Если сравняются в курсе рубль и гривня, то людям вообще реально не за что будет жить", – уверяет дончанка Елена Кравцова.

"Кому они мешали?"

Видимо, и этих неприятностей мало для измученных жителей оккупированных городов и сел Донбасса. На днях прошла информация о том, что Всемирная программа ООН по продовольствию прекращает программу помощи на востоке Украины. Как теперь будут выживать старики, люди с инвалидностью, одинокие мамы – никто не знает.

"Знаете, мы чувствуем, как будто нами воспользовались и выбросили! Будто люди стали инструментами, с помощью которых здесь, в Донецке, кто-то решал свои задачи по приходу к власти или обогащению. Выводили людей на митинги, на захваты зданий, обещали им богатую жизнь… Теперь эти "вожди" обогатились, а простые люди остались вообще без какой-либо помощи. Вот уже ооновская программа закрывается, а год назад запретили работать гуманитарному штабу Рината Ахметова, еще раньше – другим гуманитарным миссиям… Кому они мешали, ведь они только помогали? – задается вопросом горловчанка Анна Гудзенко. – Да старики выживали на этой гуманитарке, кормили себя и своих детей, которые работу найти не могли! У моей соседки родилась внучка в конце 2014 года. У дочки пропало молоко сразу, потому что жили они почти под самым аэропортом. Так ребенок на смесях и кашках из ахметовской гуманитарки рос. Сами они не могли купить ничего из этого – банально не хватало денег, а те смеси что были в магазинах, стоили как крыло от самолета! Еще и не всем детям подходили… И что, это надо было запретить? Чтобы не рожали, не растили детей? Какой надо быть сволочью, чтобы так поступить!".

"Подобие Северной Кореи"

Все больше и больше дончан всерьез задумываются о том, чтобы уехать из захваченного города. "Мы пережили войну, но не можем пережить тотальное издевательство над теми, кому труднее всего, – говорит Олег Минь, житель центрального района Донецка. –Мои родители до последнего верили, что жизнь наладится, что будет как-то спокойно, не хотели покидать родной город. Но даже они сказали, что не хотят жить в каком-то подобии Северной Кореи, в которое превращаются Донецк и другие оккупированные города. И они не трусы и предатели, а нормальные люди, которых просто довели до ручки!"

Источник: segodnya.ua