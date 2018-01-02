Топ 3 лучших канапе с сыром под французское вино Оказывается, на банкетах больше всего звёзды Голливуда любят… канапе. Представьте, только на одну церемонию вручения Оскара понадобилось 6500 мини-бутербродов!

Приготовить и правильно подать канапе – настоящее искусство, ведь нужно точно знать, какие продукты совместить, чтобы подчеркнуть вкус дорогих напитков. Кстати, нам хорошенько пришлось поработать с Google, чтобы отыскать в сети рецепты канапе с сыром, которые лучше всего сочетаются с французскими винами.

Королевский вкус

(рокфор, сотерн и ржаной хлеб)

Если вам нравится сотерн, у вас королевский вкус, ведь это — любимое вино британской королевы Елизаветы Второй и Джорджа Вашингтона. К нему подают канапе с рокфором, знаменитым овечьим сыром с голубой плесенью. Сделать такое канапе несложно, главное – правильно подобрать продукты. Положите тонкий ломтик сыра на кусочек ржаного хлеба. Подойдут: «100% ржаной финский», «Кантри лонг», бездрожжевой ржаной, «Рижский» или «Литовский». Десертный сотерн прекрасно контрастирует с соленоватым сыром, гармонично сочетается с хлебной кислинкой и оставляет долгое приятное послевкусие.

Только для влюблённых

(горгонзола, красное вино и пшенично-ржаной хлеб)

Горгонзола и сухое красное вино – отличная пара для романтического ужина. Ведь самому появлению горгонзолы мы обязаны пылкой страсти влюблённых. По легенде, молодой сыровар бросил свою вечернюю работу ради красавицы. Утром он смешал вчерашний недоделанный сыр со свежим молоком, а через несколько недель на свежем продукте образовались необычные прожилки, которые и были той самой благородной голубой плесенью.

Правда это или нет, никто не знает, но сыр горгонзола уже давно считается лакомством для влюблённых.

Чтобы подчеркнуть сливочную мягкость сыра, положите его на пшенично-ржаной хлеб с добавлением семечек. Возьмите, к примеру, «Норвежский зерновой». Семена льна, подсолнуха, овса и мака раскроют вкус сыра, выделят его отчётливые сладкие нотки. Подойдут также ржаной или пшеничный «Грано» и «Гринленд» от ТМ «МилльВилль». Такие канапе можно украсить сверху ягодами винограда, плодами инжира, ломтиками яблока или груши.

Страсть Анджелины и Камерон

(бри, шампанское и чиабатта)

Известно, что король сыров бри, с благородной белой плесенью в корочке, давно покорил сердце Анджелины Джоли и Камерон Диаз. Папарацци даже подсмотрели, что Анджелина предпочитает бри с низкой жирностью 25%, созревавший не менее 4 месяцев.

Если на тёплый тост из парижского багета или чиабатты положить кусочек бри, а сверху добавить орехи или абрикосовый джем, получится вкуснейшее канапе. Именно такие обычно подают к шампанскому на торжественных приёмах.

Попробуйте приготовить такие канапе. Пусть ваши гости наслаждаются стильными закусками и благородными винами. И не забудьте, один правильный мини-бутерброд должен весить не более 80 г.

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