2018 - последний год льготной растаможки б/у авто из ЕС в Украине В 2018 году в Украине начали действовать сниженные ставки пошлин на автомобили из ЕС. Кроме того, ввозимые электромобили полностью освобождены от НДС, ввозной пошлины и акциза.

Сейчас при растаможке автомобиля нужно заплатить такие сборы и налоги:

Ввозная таможенная пошлина. По закону "Таможенный тариф Украины", ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%.

Акцизный сбор. Его ставка зависит от типа автомобиля, объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста.

НДС. Составляет 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

C 1 января Украина освободила электромобили от налогов: НДС – 16,8%, и акцизного сбора – 109 евро. Останется только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%. От НДС и акциза электромобили освобождаются на год – до 31 декабря 2018 года. Также парламент избавил от НДС службы такси с электромобилями и услуги по прокату и лизингу электрических авто.

Также в Украину теперь дешевле ввезти автомобили из Евросоюза. С 2018 года ввозную пошлину уменьшили с 10% до 5-7,3%.

В Украине нельзя растаможить автомобили, которые выпущены раньше 2010 года и не соответствуют экостандарту Евро-5.

Пример расчета – в Польше новый Nissan New Micra стоит 11 000 евро. Объем двигателя машины – 998 куб. см.

Таможенная пошлина составит 11000*6,3%=693 евро.

Акциз: 998*0,102=101,80

НДС: (11000+101,8+693)*0,2=2358.96 евро

В итоге растаможтить Nissan New Micra обойдется в 693+101,8+2358,96=3153.76 евро.

Отметим, 2018-й – последний год действия льготных ставок акциза на подержанные автомобили. Продлит ли их парламент, угадать сложно. Но они действительно существенно снизили стоимость растаможки б/у машин.

Если сейчас в Польше можно купить Toyota Auris II 2014 года за 10800 евро с пробегом 35 тыс. км., объем двигателя 1 364 куб. см.

По льготному акцизу, принятом в июле 2016 года, его растаможка обойдется в 3275 евро. Без ее учета – 5344 евро.

Toyota Yaris III 2012 года с пробегом 140 тыс. км можно купить за 6500 евро. Его растаможка обойдется по действующим акцизам – 1914 евро. После отмены льготной ставки – 3514 евро.

Добавим, в 2019-м растаможить автомобиль, произведенный в 2012 или в 2014 году, вряд ли получится, потому что вступит в силу стандарт Евро-6. Тогда в Украину можно будет ввезти только машины, выпущенные после 2015 года.

Источник: "Сегодня"