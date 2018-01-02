Украина может лишиться безвиза и траншей от МВФ

Создание антикоррупционного суда – давнее требование Запада к Украине. Но украинские власти всячески оттягивали этот процесс, пока в украинском парламенте “с горем пополам” не появился президентский законопроект, который тут же был раскритикован Западом.

За одну неделю в МВФ, Всемирном банке и ЕС дали четко понять украинской власти – не будет нормального закона об антикоррупционном суде – денег не увидите.

Претензии Запада

15 января глава Администрации президента Игорь Райнин получил письмо, подписанное главой миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Копию послания доставили в Кабмин и Верховную Раду.

Фонд потребовал от президента Петра Порошенко изменить поданный им законопроект о создании антикоррупционного суда "согласно взятым на себя обязательствам".

Суть требований МВФ такова: предоставить Общественному совету международных экспертов право блокировать назначение в антикоррупционный суд судей, к которым есть претензии, допустить в этот Совет не только представителей международных организаций, но и доноров, то есть МВФ и других, не затягивать полноценный запуск работы суда, не загружать Антикоррупционный суд делами, которые не подследственн НАБУ.

Без выполнения этих условий сотрудничества Фонда с Украиной не будет.

Уже на следующий день, 16 января, почти аналогичные требования к Украине выдвинул и Всемирный банк. Там пригрозили Украине потерей 800 миллионов долларов банковских гарантий.

В Администрации президента, в свою очередь, настаивают, что их закон хороший, а критические заявления Международного валютного фонда и Всемирного банка по поводу президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде противоречит выводам Венецианской комиссии.

Безвиз под вопросом

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Об этом говорится в письменном комментарии от имени пресс-секретаря ЕС, который поступил в ответ на запрос "Европейской правды".

В Брюсселе напомнили, что их украинские партнеры неоднократно брали на себя обязательства по созданию суда. "Создание действительно независимого и эффективного антикоррупционного суда в Украине стало бы жизненно необходимым шагом в борьбе с коррупцией в стране... Поэтому мы приветствуем подачу законопроекта (президентом)", – говорится в комментарии.

В то же время президентский законопроект, по мнению ЕС, не соответствует обязательствам Украины.

"Основные положения проекта не соответствуют рекомендациям Венецианской комиссии. Важно, чтобы эти вопросы были пересмотрены, и ЕС доносит этот сигнал до украинской власти", – отметили в Брюсселе.

Представитель Евросоюза подчеркивает, что создание суда в соответствии с обязательствами Украины необходимо также для выполнения условий предоставления безвизового режима. "Его создания... требует также Европейская комиссия в рамках мониторинга по механизму визового приостановления", – говорится в комментарии.

Также отмечается, что Евросоюз координирует свои усилия с другими международными игроками: "ЕС тесно сотрудничает с США и МВФ в этом вопросе, и, конечно, готов продолжать сотрудничать с соответствующими украинскими органами власти для поддержки этого процесса".

Почему наши сопротивляются

Для украинской политической элиты создание независимого антикоррупционного суда смертеподобно. Это означает, что вертикаль НАБУ – САП – Антикоррупционный суд замкнется, и не будет никем контролироваться внутри Украины. А значит гарантии сохранности активов, приобретенных различным путем, не может дать никто – ни власть , ни оппозиция.

Чтобы не оказаться в такой ситуации политика даже готовы пойти на прекращение сотрудничества с МВФ. Хотя Украина должна фонду более 12 миллиардов долларов.

В итоге в политических кругах уже появились разговоры, мол выживем и без МВФ, нечего нам указывать, как жить в своей стране. Но то же самое мы слышали от предыдущей власти перед отказом подписать Соглашение об ассоциации. Все помнят чем тогда дело закончилось.

“Конечно, я тоже хочу, чтобы Украина была самостоятельной и двигалась вперед без посторонней помощи, но многие из тех, кто сейчас об этом говорит, преследуют иные цели. Они не хотят реформ и изменений, многие хотят избавиться от МВФ, чтобы законсервировать текущую ситуацию в угоду своим личным интересам”, - признает министр финансов Александр Данилюк.

Говоря о продолжении программ с МВФ, он отметил, что сейчас Украина "на том этапе, когда останавливать реформы нельзя, наоборот, их необходимо ускорять".

"Конечно, предвыборный год все усложняет. Но мы достигли определенного темпа изменений, нарастили инерцию, эту скорость движения важно не потерять и имплементировать законы, которые уже были, и те, которые еще будут приняты. Для этого фокус должен быть не на выборах, а на реформах", - отметил Данилюк.

"Мы себе не можем позволить остановиться. А если мы это сделаем, то вопрос о продолжении программы МВФ у нас вообще не возникнет. Если реформ не будет, не будет и программы, тут все просто", - заявил он.

Также он отметил, что неполучение ни одного транша в текущем году и вылет из программы МВФ - "синонимы, потому что программа заканчивается в первом квартале 2019-го".

Источник: "Корреспондент"