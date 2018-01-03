26 января в истории 26 января именины празднуют: Яков, Афанасий, Максим, Нина, Петр.

Международный день таможенника

День работника контрольно-ревизионной службы Украины

Знаменательные события

1500 - Висенте Яньес Пинсон стал первым европейцем, ступившим на землю Бразилии

1525 - появилась первая печатная карта Руси - карта Московских земель

1564 - в ходе Ливонской войны произошла Битва при Чашниках

1697 - Исаак Ньютон решает задачу о брахистохроне - и попутно открывает вариационное исчисление

1788 - основан город Сидней - первое поселение европейцев в Австралии

1802 - Создана библиотека Конгресса США. В которой свыше 30 011 749 книг

1808 - в Австралии произошёл так называемый «ромовый мятеж»

1871 - франко-прусская война: Заключено перемирие между гарнизоном осаждённого Парижа и прусскими войсками

1886 - Карл Бенц патентует автомобиль с двигателем внутреннего сгорания

1905 - В Южной Африке добыт самый крупный в мире алмаз - весом 3 106 карат (621,2 г)

1918 - В результате восстания рабочих завода «Арсенал» и действий большевистских войск в Киеве была установлена власть Советов

1919 - Махновцы заключили договор о совместных действиях с большевиками

1924 - Петроград переименован в Ленинград Санкт-Петербург

1940 - Нацисты запретили польским евреям ездить на поездах

1953 - в Брюсселе начала свою работу первая сессия Совета таможенного сотрудничества

1956 - Открылись VII зимние Олимпийские игры в Кортина д"Ампеццо (Италия)

1980 - Канада объявила о бойкоте московской Олимпиады

2000 - В Аргентине археологи обнаружили останки самого большого в истории нашей планеты динозавра

2001 - В Черном море затонул украинский теплоход «Память Меркурия»

2003 - Вейхенмаер Эрик, американец, стал первым слепым человеком, который покорил все самые высокие горные пики на всех семи континентах

2005 - вертолёт Sikorsky CH-53 Sea Stallion ВВС США рухнул близ иракского города Рутба, унеся жизни 31 морпеха

26 января родились

1672 - Анна Монс фаворитка Петра I

1763 - Жан-Батист-Жюль Бернадот, маршал Франции, участник революционных и наполеоновских войн, впоследствии король Швеции и Норвегии Карл XIV Юхан

1787 - Александр Витберг русский художник и архитектор шведского происхождения

1897 - Иван Юлианович Кулик — советский украинский писатель, поэт, прозаик, переводчик, партийный и общественный деятель

1908 - Стефан Граппелли французский джазовый скрипач

1918 - Николае Чаушеску румынский государственный деятель и политик, 1-й Президент Румынии (1974-1989)

1921 - Акио Морита, японский бизнесмен, основатель компании «Сони»

1925 - Пол Ньюмен, американский киноактер, лауреат премии «Оскар»

1928 - Роже Вадим, французский кинорежиссер, бывший муж актрисы Брижит Бардо, Катрин Денев, Джейн Фонды

1944 - Анджела Дэвис, американская правозащитница, деятельница коммунистического движения, социолог и писатель

1950 - Щербань Владимир, украинский политик, экс-губернатор Донецкой и Сумской областей

1953 - Лариса Луппиан, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка России

1955 - Эдди Ван Хелен, американский рок-музыкант, певец, лауреат «Грэмми»

1959 - Наталья Вавилова, российская актриса кино

1959 - Андрей Руденский советский и российский актер театра и кино

1960 - Леонид Парфёнов, известный российский журналист, телеведущий («Намедни»)

1961 - Уэйн Гретцки канадский хоккеист, центральный нападающий

Умерли 26 января

1831 - Антон Дельвиг русский поэт, издатель

1943 - Николай Вавилов русский генетик, селекционер

1975 - Любовь Орлова советская актриса театра и кино, певица, Народная артистка СССР

1979 - Нельсон Рокфеллер американский политик и банкир

1998 - Яков Борисович Давидзон (1912-1998), украинский фотохудожник, чьи снимки давно уже стали историей, первый фотокор лауреат Шевченковской премии (1977)

2003 - Владимир Мулявин советский и белорусский музыкант, композитор, Народный артист СССР

2003 - Валерий Брумель советский легкоатлет, олимпийский чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР