27 января в истории 27 января именины празднуют: Нина, Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Павел, Сергей, Степан.

Международный день памяти жертв Холокоста

Знаменательные события

1820 - Открытие Антарктиды

1860 - В печати появилась полная версия Шевченковского «Кобзаря»

1880 - Томас Эдисон запатентовал эклектичное лампу накаливания

1902 - Гахам Таврический и Одесский Самуил Пампулов, верховный светский и духовный глава караимов, совершил торжественное освящение кенассы в г.Киеве. Всех восхищала красота постройки и роскошь отделки в мавританско-арабском стиле

1904 (старый стиль) - легендарное сражение крейсера «Варяг» с японской эскадрой

1924 - В Москве открыт Мавзолей Ленина После кончины Владимира Ильича Ленина 21 января 1924 года ЦК партии и Советское правительство получили свыше 1000 телеграмм и писем с просьбой не предавать земле, а сохранить тело великого вождя. Утром 22 января тело Ленина было забальзамировано

1944 - полное снятие блокады Ленинграда, которая длилась долгих 872 дня

1944 - учреждение наград Украинской повстанческой армии

1945 - Советские войска освободили узников Освенцима (Польша)

1967 - Во время репетиции полета на месяц американский корабль Аполло-1 был пожар. Все члены экипажа, - Гас Гриссом, Эдвард Уайт и Роджер Чаффи погибли.

1967 - заключён международный Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, объявивший космос достоянием всего человечества и установивший запрет на размещение в космическом пространстве ядерного оружия

1973 - подписано Парижское соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме

1992 - Зимбабве признала независимость Украины

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Канадой и Португалией

1997 - Аслан Масхадов был избран президентом Чеченской Республики

27 января родились

1571 - Аббас I Великий, шах Ирана

1756 - Вольфганг Амадей Моцарт, австрийский композитор

1775 - Шеллинг Фридрих Вильгельм, выдающийся немецкий философ

1790 - Петр Гулак-Артемовский, украинский писатель, ученый, переводчик и поэт

1826 - Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, русский писатель

1832 - Льюис Кэрролл, английский писатель, математик и философ, автор «Алисы в стране чудес»

1836 - Леопольд фон Захер-Мазох, австрийский писатель, от его фамилии происходит термин «мазохизм»

1837 - Лесевич Владимир, общественный деятель, публицист и педагог

1839 - П. П. Чубинский, украинский этнограф и фольклорист, автор слов Государственного гимна Украины

1841 - Архип Куинджи русский художник, мастер пейзажной живописи

1879 - Павел Петрович Бажов, русский писатель, автор уральских сказов

1888 - Виктор Гольдшмидт норвежский химик и геолог

1891 - Илья Эренбург советский писатель, поэт, переводчик, публицист и общественный деятель

1891- Па́вел Григо́рьевич Тычи́на — украинский советский поэт и государственный деятель

1904 - А. Н. Довгаль, украинский график

1904 - Джеймс Гибсон американский психолог, один из основателей экологической психологии

1915 - Яков Яковлевич Гнездовский, украинский художник, график, керамист, искусствовед

1927 - Олекса Тихий, украинский диссидент и правозащитник, педагог, языковед, член-основатель Украинской хельсинской группы

1932 - Римма Казакова советская и российская поэтесса, автор многих популярных песен

1932 - Борис Анфиянович Шахлин, советский спортсмен, 7-кратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике

1948 - Михаил Николаевич Барышников, российско-американский артист балета, балетмейстер

1971 - Lil’Jon, американский рэпер, главный исполнитель стиля кранк

1973 - Валентин Белькевич, белорусский футболист, лучший футболист Беларуси 1995 года, лучший футболист Украины 2001, лучший ассистент чемпионата Украины 2000 и 2001, 7-кратный чемпион Украины, 6-кратный обладатель Кубка Украины

1974 - Уле Эйнар Бьерндален норвежский лыжник и биатлонист, восьмикратный олимпийский чемпион

1980 - Марат Сафин российский теннисист, Заслуженный мастер спорта России

Умерли 27 января

1860 - Янош Бойяи венгерский математик, один из первооткрывателей неевклидовой геометрии

1901 - Джузеппе Верди итальянский композитор, центральная фигура итальянской оперной школы

1938 - Роберт Аболин советский эколог, геоботаник, почвовед, физик-географ

1940 - Исаак Бабель советский писатель и драматург

1951 - Карл Густав Маннергейм финский военный деятель шведского происхождения, барон, русский военачальник

1953 - Леонтий Раменский советский эколог, ботаник и географ, доктор биологических наук

1983 - Луи де Фюнес французский киноактер, один из величайших комиков 20-го столетия

1996 - Всеволод Санаев советский актер театра и кино, педагог, Народный артист СССР

2001 - Вадим Тонков советский артист эстрады, актер театра и кино, Заслуженный артист России.