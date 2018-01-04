Достоинства и недостатки таунхауса ® Тенденция обособления в большом городе приобретает всё большую популярность у среднего класса. Особенно это актуально для жителей столицы.

Рынок недвижимости Киева оперативно реагирует на изменившиеся запросы и предлагает объединить достоинства проживания на природе с сохранением всех удобств и инфраструктуры городской жизни.

Строительство таунхаусов широко распространено в экономически развитых странах. Первые таунхаусы появились в конце XIX века в Великобритании и принадлежали преимущественно аристократическим семьям.

В Украине строительство загородных квартир началось в середине 90-х годов вблизи крупных городов миллионников. В основном застраивались пустующие поля возле оживленных магистралей.

Особенности таунхауса

Современный таунхаус - это многоуровневая загородная квартира с отдельных входом, обособленным парковочным местом или встроенным гаражом. Система коммуникаций и инфраструктура позволяют комфортно проживать в подобной квартире круглогодично.

Количество квартир в таунхаусе ограничено только особенностями местности и здравым смыслом застройщика. На рынке можно встретить таунхаусы с двумя квартирами, а можно увидеть и целые поселки по 6-8 квартир в каждом жилом блоке и несколькими улицами.

Основные плюсы проживания в таунхаусе:

- цена на подобную загородную недвижимость существенно ниже, если сравненивать с индивидуальным коттеджем. Она приравнивается к стоимости 3-х комнатной городской квартиры, вот цены на 3-х комнатные квартиры в Киеве https://pro-novostroyki.com.ua/квартиры/квартиры-киев/3-комнатная-квартира-киев/3-квартиры-киева/

Ниже перечислены, основные отличия таунхауса от квартиры в городе.

- отдельный вход в жилое помещение с улицы;

- удаленность от городской суеты и загрязненной атмосферы;

- закрепленное парковочное место или личный гараж;

- отсутствие соседей сверху и снизу добавляет акустический и эмоциональный комфорт;

- возможность перепланировки стен по собственному желанию;

- безопасность проживания намного выше, чем в густонаселенном городе.

Минусы жизни в таунхаусе

Критических недостатков, которые могли бы отпугнуть потенциального покупателя от приобретения таунхауса, не существует. Есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать заранее перед покупкой данного вида загородней недвижимости. А именно:

- обязательное наличие собственного автомобиля;

- затруднения при въезде в город в часы пик;

- платежи за коммунальные услуги обходятся на 50-70% дороже, чем в многоквартирном доме;

- земельный участок, на котором расположена квартира, в большинстве случаях принадлежит собственнику на правах аренды и возможность возведения на участке каких-либо построек существенно затруднена.