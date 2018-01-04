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Достоинства и недостатки таунхауса ®

Тенденция обособления в большом городе приобретает всё большую популярность у среднего класса. Особенно это актуально для жителей столицы.

Рынок недвижимости Киева оперативно реагирует на изменившиеся запросы и предлагает объединить достоинства проживания на природе с сохранением всех удобств и инфраструктуры городской жизни. 

Строительство таунхаусов широко распространено в экономически развитых странах. Первые таунхаусы появились в конце XIX века в Великобритании и принадлежали преимущественно аристократическим семьям. 

В Украине строительство загородных квартир началось в середине 90-х годов вблизи крупных городов миллионников. В основном застраивались пустующие поля возле оживленных магистралей. 

Особенности таунхауса 

Современный таунхаус - это многоуровневая загородная квартира с отдельных входом, обособленным парковочным местом или встроенным гаражом. Система коммуникаций и инфраструктура позволяют комфортно проживать в подобной квартире круглогодично. 

Количество квартир в таунхаусе ограничено только особенностями местности и здравым смыслом застройщика. На рынке можно встретить таунхаусы с двумя квартирами, а можно увидеть и целые поселки по 6-8 квартир в каждом жилом блоке и несколькими улицами. 

Основные плюсы проживания в таунхаусе:
- цена на подобную загородную недвижимость существенно ниже, если сравненивать с индивидуальным коттеджем. Она приравнивается к стоимости 3-х комнатной городской квартиры, вот цены на 3-х комнатные квартиры в Киеве https://pro-novostroyki.com.ua/квартиры/квартиры-киев/3-комнатная-квартира-киев/3-квартиры-киева/ 

Ниже перечислены, основные отличия таунхауса от квартиры в городе.
 - отдельный вход в жилое помещение с улицы;
 - удаленность от городской суеты и загрязненной атмосферы;
 - закрепленное парковочное место или личный гараж;
 - отсутствие соседей сверху и снизу добавляет акустический и эмоциональный комфорт;
 - возможность перепланировки стен по собственному желанию;
 - безопасность проживания намного выше, чем в густонаселенном городе. 

Минусы жизни в таунхаусе 

Критических недостатков, которые могли бы отпугнуть потенциального покупателя от приобретения таунхауса, не существует. Есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать заранее перед покупкой данного вида загородней недвижимости. А именно:
- обязательное наличие собственного автомобиля;
 - затруднения при въезде в город в часы пик;
 - платежи за коммунальные услуги обходятся на 50-70% дороже, чем в многоквартирном доме;
 - земельный участок, на котором расположена квартира, в большинстве случаях принадлежит собственнику на правах аренды и возможность возведения на участке каких-либо построек существенно затруднена. 

Общество
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