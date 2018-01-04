Анекдоты недели - 129

В дешевых учебниках по математическому анализу вместо натуральных логарифмов используются логарифмы, идентичные натуральным.
***
В автобусе две тетки. Одна жалуется другой:
- Ну что за дела! Пока мучилась - сына от армии отмазывала, дочь пошла служить по контракту!
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- Бабушка, ты что, сама не умеешь есть?
- Ты с чего взял, внучек?
- Когда ты приехала, папа сказал маме: "Снова целую неделю придется кормить тещу".
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В центре Киеве ограблена частная квартира. По отпечатку ладони преступника криминалистам удалось установить, что жить он будет долго и счастливо, но большой любви так и не встретит.
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Встреча выпускников школы.
Учительница:
- Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, все говорил "Не знаю" да "Не знаю".
- А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: "Выяснить и доложить".
***
Приходит мужик к психиатру:
- Доктор, мне так грустно, такая депрессия, что аж повеситься хочется...
- Ну повесьтесь, если вас это развеселит...
***
- ...А свою я зову Томагавк.
- Она у тебя из индейцев, что ли?!
- Нет. Томой зовут, но злая, как собака!
***
- Слушай, а что у тебя квартирка такая тесная?
- Да обычная. Просто обои клеить очень люблю.
- И что?
- А старые отдирать не люблю!
***
Внук назвал бабушку по маме плохим словом и тут же получил подзатыльник от отца, но не больно, как и договаривались.
***
На корпоративе на работе.
- Лариса Анатольевна, вам что налить?
- Мне минералки без газа.
- Есть только с газом.
- Тогда водки.
***
Жена попросила наглядно объяснить, что значит действия НБУ правильные, но запоздалые.
- Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, но руль потом все-таки повернула!
***
- Девушка, сколько вам, если не секрет?
- Да какой секрет - две ложки, и размешайте.
Они всегда работали слаженно. Слажали и на этот раз....
В Новый год всё сбывается – даже то, что в другое время сбыть не удаётся!...
Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы снимал, и за то, чтобы все стер....
— Изя, сынок, запомни… Мужчину должны настораживать только две вещи: непонятный шум в двигателе и тихая добрая жена!...
- Ну почему нельзя быть донором жира? Пришел, сдал жир и ушел счастливый!...