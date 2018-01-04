Мир

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Анекдоты недели - 129

В номинации "Прорыв года" в пятый раз подряд победу одержал канализационный коллектор Ухрюпинска.

В дешевых учебниках по математическому анализу вместо натуральных логарифмов используются логарифмы, идентичные натуральным.

***

В автобусе две тетки. Одна жалуется другой:

- Ну что за дела! Пока мучилась - сына от армии отмазывала, дочь пошла служить по контракту!

***

- Бабушка, ты что, сама не умеешь есть?

- Ты с чего взял, внучек?

- Когда ты приехала, папа сказал маме: "Снова целую неделю придется кормить тещу".

***

В центре Киеве ограблена частная квартира. По отпечатку ладони преступника криминалистам удалось установить, что жить он будет долго и счастливо, но большой любви так и не встретит.

***

Встреча выпускников школы.

Учительница:

- Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один вопрос не мог толком ответить, все говорил "Не знаю" да "Не знаю".

- А я и сейчас то же самое говорю. Но потом добавляю: "Выяснить и доложить".

***

Приходит мужик к психиатру:

- Доктор, мне так грустно, такая депрессия, что аж повеситься хочется...

- Ну повесьтесь, если вас это развеселит...

***

- ...А свою я зову Томагавк.

- Она у тебя из индейцев, что ли?!

- Нет. Томой зовут, но злая, как собака!

***

- Слушай, а что у тебя квартирка такая тесная?

- Да обычная. Просто обои клеить очень люблю.

- И что?

- А старые отдирать не люблю!

***

Внук назвал бабушку по маме плохим словом и тут же получил подзатыльник от отца, но не больно, как и договаривались.

***

На корпоративе на работе.

- Лариса Анатольевна, вам что налить?

- Мне минералки без газа.

- Есть только с газом.

- Тогда водки.

***

Жена попросила наглядно объяснить, что значит действия НБУ правильные, но запоздалые.

- Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, но руль потом все-таки повернула!

***

- Девушка, сколько вам, если не секрет?

- Да какой секрет - две ложки, и размешайте.

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