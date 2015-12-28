28 января в истории 28 января именины День Ангела празднуют: Елена, Вениамин, Гавриил, Иван, Максим, Павел, Прохор.

Международный день защиты персональных данных

Международный День БЕЗ интернета

Знаменательные события

98 - римским императором становится Марк Ульпия Траян, второй из так называемых «хороших императоров»

1077 - Папа Римский Григорий VII одержал верх над немецким королем и монархом Священной Римской империи Генрихом IV в конфликте, завершившийся «хождением в Каноссу»

1596 - на борту своего корабля от дизентерии умер английский пират Фрэнсис Дрейк

1724 - Указом Петра I основаны Петербургская академия наук и Петербургский университет

1725 - в России началась «эпоха дворцовых переворотов»

1820 - русская экспедиция на кораблях «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Белинсгаузена и Михаила Лазарева открыла Антарктиду

1897 - Получен первый пригодный для серийного производства дизельный двигатель, Рудольф Дизель получил патент под названием «Рабочий процесс и способ выполнения одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей»

1906 - в Санкт-Петербурге открылись женские политехнические курсы - первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин

1918 - Эстония и Латвия объявляют свою независимость от России

1920 - спектаклем В. Винниченко «Грех» в Виннице открылся Украинский драмтеатр имени Ивана Франко (ныне Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко)

1986 - Произошла трагедия на космическом челноке «Челленджер» - в 11 часов 38 минут семь астронавтов стартовали с мыса Канаверал. Полет продлился всего одну минуту 13 секунд. Высота 14 километров над землей оказалась роковой. «Челленджер» взорвался. Обломки корабля разлетелись на огромную территорию над Атлантическим океаном

1990 - в Бухаресте состоялись продемократические демонстрации с требованиями устранения всех бывших комунистов от власти и освобождение временного президента Румынии Ильеску с его должности

1992 - национальный сине-желтый флаг Верховной Радой Украины утвержден Государственным Флагом Украины

1992 - Украина установила дипломатические отношения с Италией

2003 - в ходе встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Леонида Кучмы подписан Договор о российско-украинской государственной границе

28 января родились

1457 - Генрих VII, король Англии

1596 - Фрэнсис Дрейк, английский пират, навигатор, работорговец, политик и рыцарь

1600 - Климент IX, в миру Джулио Роспильези, папа римский в 1667-1669

1608 - Джованни Альфонсо Борелли итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики

1687 - Ян Гевелий, польский астроном, автор первой карты Луны, градоначальник Гданьске

1725 - Петр I Алексеевич, русский царь от 1682 года

1797 - Антон Головатый, кошевой атаман Черноморского казачьего войска

1841 - Василий Ключевский русский историк, академик

1853 - Владимир Соловьев русский философ, поэт, публицист

1887 - Артур Рубинштейн польский и американский пианист

1897 - Валентин Петрович Катаев, русский советский писатель

1901 - Дмитрий Тась, настоящее имя Дмитрий Михайлович Могилянский, советский украинский писатель и поэт; сын писателя Михаила Могилянского, брат поэтессы Лады Могилянской. Репрессирован и расстрелян за контрреволюционную деятельность, в связи с чем относится к писателям так называемого «Расстрелянного возрождения»

1920 - Панас Мирный, украинский писатель

1938 Леонид Жаботинский советский тяжелоатлет, рекордсмен мира и двукратный олимпийский чемпион

1939 - Уильям Батлер Йейтс, ирландский поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии

1951 - Карл Густав Маннергейм, барон, государственный и военный деятель Финляндии, маршал, президент Финляндии

1951 - Леонид Каденюк, гордость отечественной авиации и космонавтики – первый астронавт независимой Украины.

1955 - Николя Саркози, французский государственный и политический деятель, 23-й президент (2007-2012)

1963 - Сергей Супоня, советский и российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ

1968 - Ольга Кабо, актриса театра и кино, заслуженная артистка России

1996 - Иосиф Бродский, русский поэт и эссеист, лауреат Нобелевской премии

2008 - Архиепископ Афинский и всея Эллады Христодул, предстоятель Элладской православной церкви в 1998-2008

Умерли 28 января

814 - Карл Великий король франков (768-814), император Запада (800-814)

1596 - Фрэнсис Дрейк английский мореплаватель и корсар времён Елизаветы I

1916 - Илларион Воронцов-Дашков русский государственный и военный деятель, граф

1945 - Роза Шанина советский снайпер, участница Великой Отечественной войны

1954 - Александр Орлов советский астроном, один из создателей геодинамики

1977 - Грищенко Алексей, живописец и график (родился 29 марта 1883 в Кролевце на Сумщине)

1996 - Иосиф Бродский русский и американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат

2002 - Астрид Линдгрен шведская писательница.