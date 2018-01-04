29 января в истории 29 января День Ангела празднуют Максим, Неонила, Петр.

Профессиональный праздник работников пожарной охраны

День мобилизации против угрозы ядерной войн

Знаменательные события

1547 - в Москве венчан на царство Иван IV Грозный

1616 - голландские мореплаватели Я. Лемер и В. Схаутен, открыли крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн

1635 - кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук

1804 - открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы

1833 - организована первая в России городская почтовая сеть Местом, где впервые в России появилась городская почта, был Санкт-Петербург

1856 - королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - «Крест Виктории»

1886 - День рождения автомобиля — Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль

1896 - американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака

1908 - Учрежден первый российский аэроклуб

1918 - битва под Крутами. Бой длился 5 часов между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и 300-ми киевскими студентами, которые защищали подступы к Киеву

1919 - конгрессом США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков

1927 - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами

1943 - началась Ворошиловградская наступательная операция войск Юго-Западного фронта

1943 - фашистами издан указ об аресте и отправке всех цыган в концлагеря

1960 - создана первая искусственная почка

1964 - Открылись IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия)

1964 — на Олимпийских играх впервые состоялись соревнования по санному спорту

1978 - Официальный день рождения группы Дэвида Ковердейла «Whitesnake»

2000 - в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит» (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах)

29 января родились

1688 - Эммануил Сведенборг шведский ученый, философ и теолог

1708 - Анна Петровна, дочь Петра I и Екатерины I

1736 - Доменико Феличе Антонио Котуньо, итальянский анатом и врач

1749 - Король Дании, Кристиан VII

1843 - Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США (1897-1901) (умер в результате покушения в 1901 году)

1852 - Сибасабуро Китасато, японский бактериолог, выделил бациллу столбняка, участвовал в разработке средств против дифтерии и сибирской язвы

1860 - Антон Павлович Чехов, русский писатель-новеллист и драматург

1866 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат

1872 - Антон Яковлевич Шабленко, украинский и советский рабочий-писатель, поэт, публицист, редактор

1874 - Джон Рокфеллер, американский нефтепромышленник, финансист, сын Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории человечества

1888 - Александр Васильевич Чаянов, экономист-аграрник, литератор, основатель первого в стране Института сельскохозяйственной экономии

1929 - украинский театральный режиссер, народная артистка Украинской ССР, Ирина Александровна Молостова

1933 - Саша Дистель, французский певец, композитор и актёр

1945 - Том Селлек, американский актёр

1962 - Ёсиюки Садамото, японский мангака, аниме-дизайнер, дизайнер аниме-студии Gainax

1970 - Дмитрий Маликов советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России

Умерли 29 января

1601 - Луиза Лотарингская-Водемон королева Франции (1575-1589), супруга Генриха III Валуа

1730 - Петр II император всероссийский (1727-1730), внук Петра I

1940 - Недо Нади итальянский фехтовальщик, шестикратный олимпийский чемпион

1962 - Фриц Крейслер австро-американский скрипач и композитор

1963 - Роберт Фрост американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии

1969 - Аллен Даллес американский государственный деятель, первый директор ЦРУ

1970 - Лиддел Гарт английский военный историк и теоретик

1991 – Вера Бура-Мацапура, украинский график, полиграфист

1994 - Евгений Леонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР.