29 января в истории

Знаменательные события
1547 - в Москве венчан на царство Иван IV Грозный
1616 - голландские мореплаватели Я. Лемер и В. Схаутен, открыли крайнюю южную точку Южной Америки мыс Горн
1635 - кардинал Ришелье основывает Французскую академию наук
1804 - открытие Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, одного из старейших университетов восточной Европы
1833 - организована первая в России городская почтовая сеть Местом, где впервые в России появилась городская почта, был Санкт-Петербург
1856 - королева Великобритании Виктория учредила высшую военную награду страны - «Крест Виктории»
1886 - День рождения автомобиля — Карл Бенц получил патент на свой первый автомобиль
1896 - американский физик Э. Груббе первым в мире использовал радиоактивное излучение для лечения рака
1908 - Учрежден первый российский аэроклуб
1918 - битва под Крутами. Бой длился 5 часов между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьева и 300-ми киевскими студентами, которые защищали подступы к Киеву
1919 - конгрессом США принята XVIII поправка к конституции, запрещающая производство, перевозку и продажу спиртных напитков
1927 - в Англии впервые появился отель с ванными комнатами
1943 - началась Ворошиловградская наступательная операция войск Юго-Западного фронта
1943 - фашистами издан указ об аресте и отправке всех цыган в концлагеря
1960 - создана первая искусственная почка
1964 - Открылись IX зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия)
1964 — на Олимпийских играх впервые состоялись соревнования по санному спорту
1978 - Официальный день рождения группы Дэвида Ковердейла «Whitesnake»
2000 - в казино Лас-Вегаса официантка Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит» (крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах)
29 января родились
1688 - Эммануил Сведенборг шведский ученый, философ и теолог
1708 - Анна Петровна, дочь Петра I и Екатерины I
1736 - Доменико Феличе Антонио Котуньо, итальянский анатом и врач
1749 - Король Дании, Кристиан VII
1843 - Уильям Мак-Кинли, 25-й президент США (1897-1901) (умер в результате покушения в 1901 году)
1852 - Сибасабуро Китасато, японский бактериолог, выделил бациллу столбняка, участвовал в разработке средств против дифтерии и сибирской язвы
1860 - Антон Павлович Чехов, русский писатель-новеллист и драматург
1866 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат
1872 - Антон Яковлевич Шабленко, украинский и советский рабочий-писатель, поэт, публицист, редактор
1874 - Джон Рокфеллер, американский нефтепромышленник, финансист, сын Джона Рокфеллера, первого миллиардера в истории человечества
1888 - Александр Васильевич Чаянов, экономист-аграрник, литератор, основатель первого в стране Института сельскохозяйственной экономии
1929 - украинский театральный режиссер, народная артистка Украинской ССР, Ирина Александровна Молостова
1933 - Саша Дистель, французский певец, композитор и актёр
1945 - Том Селлек, американский актёр
1962 - Ёсиюки Садамото, японский мангака, аниме-дизайнер, дизайнер аниме-студии Gainax
1970 - Дмитрий Маликов советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России
Умерли 29 января
1601 - Луиза Лотарингская-Водемон королева Франции (1575-1589), супруга Генриха III Валуа
1730 - Петр II император всероссийский (1727-1730), внук Петра I
1940 - Недо Нади итальянский фехтовальщик, шестикратный олимпийский чемпион
1962 - Фриц Крейслер австро-американский скрипач и композитор
1963 - Роберт Фрост американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии
1969 - Аллен Даллес американский государственный деятель, первый директор ЦРУ
1970 - Лиддел Гарт английский военный историк и теоретик
1991 – Вера Бура-Мацапура, украинский график, полиграфист
1994 - Евгений Леонов советский актер театра и кино, Народный артист СССР.